HABER

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 2 gün kala son anket sonucunu paylaştı

SEÇİM HABERLERİ  | 22.06.2018 17:01 | Son Güncelleme

24 Haziran erken seçimine 2 gün kala SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, son anket sonuçlarını paylaştı. 24 Haziran erken seçiminde Erdoğan'ın yüzde 47, Muharrem İnce'nin yüzde 33 oy olacağını belirten Bayrakçı seçimin ikinci tura kalacağını açıkladı.

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 2 gün kala son anket sonucunu paylaştı

SONAR araştırmanın sahibi Hakan Bayrakçı, sosyal medya hesabından 24 Haziran erken seçimine ilişkin son anket sonuçlarını paylaştı.

ARADAKİ FARK 14 PUAN

Yaptıkları son araştırmanın sonucu "Son tesbitler" notuyla paylaşan Hakan Bayrakçı, "Tayyip Erdoğan ilk turda yüzde 47, Muharrem İnce yüzde 33 civarı oy alıyor. Seçim ikinci tura kalıyor" notunu düştü.

"İNCE'NİN KAZANMASI DAHA OLASI GÖRÜNÜYOR"

Yaptıkları araştırma neticesinde seçimlerin ikinci tura kaldığını belirten Bayrakçı, "İkinci turda Erdoğan ve İnce'nin oyları başa baş gözükmekle birlikte İnce'nin 2-3 Puan farkla CB seçimlerini kazanması çok daha olası görünüyor" ifadesini kullandı.

İşte Hakan Bayrakçı'nın o paylaşımı;

son anket sonuclari


PARTNERÖğleden sonra 3'de seks yaparsanız...Öğleden sonra 3'de seks yaparsanız...
Hastanelere yazı gitti! Seçimden sonra olay çıkabilir iddiasıHastanelere yazı gitti! Seçimden sonra olay çıkabilir iddiası
Seçim öncesi İYİ Parti'de şok istifa!Seçim öncesi İYİ Parti'de şok istifa!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
SONAR sonar araştırma şirketi hakan bayrakçı 24 haziran 24 haziran erken seçimi erdoğan oy oranı Muharrem İnce oy oranı ak parti CHP son anket son anket sonuçları 24 haziran son anket sonuçları erken seçim anket

En Çok Okunan Haberler

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 34 yorum
13. CUMHURBAŞKANIMIZ MUHARREM İNCE DİYECEKSİNİZZZZZ!!!
vatana millete ve biz fakir fukaralara hayırlı ugurlu olsun İNCE ile tekrar tek yumruk olur bu ülke
@aeser1424 Hayırlı olsunmuş birde lafa bak ya hayallerinizi bir tarafa bırakın da gerçekler çok canınızı yakmasın
@aeser1424 chp zamanında ne zaman tek yumruk oldu
RTE %52-55 - İnce %22-26 geri kalen diğer üyeler.
@asim_kart cahilcuhela kesim bıktık sizden
suya mı bakıp söyledin hakan efendi... Hep yanıldın hep yanıldın .. Bir kerede erdoğan kazanır demedin ama hepkazandı. yine neticeyi görmüşsün sen :)
@bayceran cahil boş konuşma
Umma mahmut gönlünü avut.
2 gün sonra o sonar alacak babayı işleri güçleri masa başında anket yapıp güya milleti dizayn edecek bundan önce hep bu oyunları yaptılar neticesinde 8 seçimdir sıfır çektiler sonar yanılma payı %5 buda yaptıkları işin tutarsızlığı
@mobidik6765 boş yapma cahil yobaz
Canınız öyle istiyor dimi reis %53 yaz kenara bu iş ilini tura kalmaz çünkü öyle bi ortam yok.
@tekgol26 cok mu anlıyorsın ortamdan kro
köpeklerin de duası kabul olsa gökten kemik yağardı
@yasin_karaoglan_1991 cahil beyinli yobaz
Güzel haber, ama 3 puan yine Erdoğan'a eklemiş, o 3 puanın 2 si demirtaşın, 1i de incenin
İkinci tur İnce:%54 oy oranıyla seçilir.Ülkemize hayırlı olsun
önemli olan oyların kime verildiği değil kimin saydığı...
seçimin sonucunu teröristler belirliyecek
@kemler cahil yobaz kırathanede cay kek takıl
rüyaalarim olmasaaaaa
ohal de tamam
İLK TURDA BU ARAŞTIRMA ŞTİ LERİNİN AÇILLADIĞI RAKAMLAR ÇIKMAZSA CEZA KESİLEREK KAPATILMALARI GEREK.. ZİRA KARARSIZLARI ETKİLEYEREK SEÇİMİ AKABİNDE ÜLKE GELECEĞİ İLE İLGİLİ BELKİDE YANLIŞ KARARLAR VERDİREREK ZARARA UĞRATABİLİRLER... P
reis allahın izniyle 51 le gelecek
bana chp'yi sevdiren akp ye yazıklar olsun.
az iç az, sonra serap görüyorsunuz,
Ancak rüyanızda böyle bir anket görürsünüz
hiç komik değil daha çok beklersiniz
her şey yol ,avm değil bu ülkenin gelir adaletine,özellikle asayişe çok ihtiyacı var.3 .havalimanı zenginlere hizmet bizim gibi ortave dar kesime kesime değil.orta kesimin bunları anlaması lazım
haydi inşallah
sonar son kozlarını oynuyor yala-kalık yapmaktan usanmadı habertürkte
ülkenin taze ve doğru kana ihtiyacı kaçınılmaz uçurumun ucundayız düşmeden kurtulmamız şart
tayip kaybedek yolduzluklar bitecek akra makara diyen eski bakanlar yargilanacak tayip ve ogullarida yargilanacak denekler kapatilacak
zenginlerden çok orta kesim uçağa biniyor
Diğer Haberler
CHP’den AA’ya suç duyurusu!

CHP’den AA’ya suç duyurusu!

Hastanelere yazı gitti! Seçimden sonra olay çıkabilir iddiası

Hastanelere yazı gitti! Seçimden sonra olay çıkabilir iddiası

Seçim öncesi İYİ Parti'de şok istifa!

Seçim öncesi İYİ Parti'de şok istifa!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü mensupları Maltepe'yi yönetiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü mensupları Maltepe'yi yönetiyor

Tutuklular Atatürk Havalimanı'nda oy kullandı

Tutuklular Atatürk Havalimanı'nda oy kullandı

Millet İttifakı'nda 'Parlamenter sistem' çatlağı! İYİ Parti'den açıklama geldi

Millet İttifakı'nda 'Parlamenter sistem' çatlağı! İYİ Parti'den açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.