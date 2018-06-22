SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 2 gün kala son anket sonucunu paylaştı

SONAR araştırmanın sahibi Hakan Bayrakçı, sosyal medya hesabından 24 Haziran erken seçimine ilişkin son anket sonuçlarını paylaştı.
ARADAKİ FARK 14 PUAN
Yaptıkları son araştırmanın sonucu "Son tesbitler" notuyla paylaşan Hakan Bayrakçı, "Tayyip Erdoğan ilk turda yüzde 47, Muharrem İnce yüzde 33 civarı oy alıyor. Seçim ikinci tura kalıyor" notunu düştü.
"İNCE'NİN KAZANMASI DAHA OLASI GÖRÜNÜYOR"
Yaptıkları araştırma neticesinde seçimlerin ikinci tura kaldığını belirten Bayrakçı, "İkinci turda Erdoğan ve İnce'nin oyları başa baş gözükmekle birlikte İnce'nin 2-3 Puan farkla CB seçimlerini kazanması çok daha olası görünüyor" ifadesini kullandı.
İşte Hakan Bayrakçı'nın o paylaşımı;
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