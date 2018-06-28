SONAR Başkanı Bayrakçı: Erdoğan'ın kazanacağını ilan etsem beni çarmıha gererlerdi

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, "Türkiye'nin Gündemi" programında "Anketlerde Erdoğan kazanıyor deseydim, beni çarmıha gererlerdi" açıklamasında bulundu.
SONAR seçim öncesinde açıkladığı son ankette Erdoğan'ın oyunu yüzde 48,3, Muharrem İnce'nin oyunu ise 31,4 olarak öngörmüştü. SONAR anketinde MHP'nin oy oranı da yüzde 7 olarak görülüyordu.
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