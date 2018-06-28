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SONAR Başkanı Bayrakçı: Erdoğan'ın kazanacağını ilan etsem beni çarmıha gererlerdi

SEÇİM HABERLERİ  | 28.06.2018 01:26 | Son Güncelleme

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, CNN Türk'te katıldığı "Türkiye'nin Gündemi" programında "Anketlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını ilan etsem beni çarmıha gererlerdi" açıklamasında bulundu.

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, "Türkiye'nin Gündemi" programında "Anketlerde Erdoğan kazanıyor deseydim, beni çarmıha gererlerdi" açıklamasında bulundu.

SONAR SEÇİM ÖNCESİ SON ANKETTE ERDOĞAN'IN OYUNU 48,3 OLARAK ÖNGÖRMÜŞTÜ

SONAR seçim öncesinde açıkladığı son ankette Erdoğan'ın oyunu yüzde 48,3, Muharrem İnce'nin oyunu ise 31,4 olarak öngörmüştü. SONAR anketinde MHP'nin oy oranı da yüzde 7 olarak görülüyordu.


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