Sosyal medyada en çok hangi cumhurbaşkanı adayını konuştuk?

Cumhurbaşkanı adayları, her mecrada olduğu gibi sosyal medyada da konuşulmaya devam ediyor. Mitinglerinden, bağış hesaplarına, karşılıklı eleştirilerden iddialı açıklamalara, adayların tüm davranışları sosyal medyada yorumlanıyor.

ERDOĞAN İLK SIRADA



Medya Takip Merkezi’nin verilerine göre, sosyal medyada en çok konuşulan Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan. Cumhur ittifakının cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, veri sayısı azalsa da sosyal medyada en fazla konuşulan aday oldu. Erdoğan’ın, seçim açıklamalarının yanı sıra, Kudüs ile ilgili açıklamaları ve Yenikapı Mitingi sosyal medyadaki paylaşımlara da yansıdı.

Recep Tayyip Erdoğan’ın bir haftalık dönemdeki sosyal medya ileti sayısı yine bir milyonun üzerine çıktı ve 1.196.040 adete ulaştı.

İKİNCİ SIRA İNCE'NİN



CHP’nin adayı Muharrem İnce, geçtiğimiz hafta olduğu gibi, listenin ikinci ismi oldu. Sosyal medya yansımalarında artış görülen tek aday olan İnce, 626.977 iletiye konu edildi.

Muharrem İnce’nin Fox Tv’de Fatih Portakal’ın sunumuyla gerçekleşen Liderler Fox’ta programındaki Özal çıkışı ve ses kısıklığı nedeniyle mitinglerini erteleme ihtimali, sosyal medyada en çok paylaşılan konular arasında yer aldı.

ÜÇÜNCÜ SIRA AKŞENER'İN



Üçüncü sırada ise Meral Akşener yer alıyor. Son üçlü ise sırasına göre şöyle: Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek.

