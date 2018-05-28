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Süleyman Soylu'dan 24 Haziran seçimleri öncesinde cumhurbaşkanı adaylarına: Doğu ve Güneydoğu’daki huzur mu battı size?

SEÇİM HABERLERİ  | 28.05.2018 10:28 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 24 Haziran öncesinde seçim kampanyasını tutuksuz olarak sürdürmesi çağrısında bulunan Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'na 'Doğu ve Güneydoğu’daki huzur mu battı size?' diye sordu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Doğu ve Güneydoğu’da huzurun hâkim olduğunu savunarak bir buçuk yıldır Edirne Cezaevi’nde bulunan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması için çağrıda bulunan Muharrem İnce , Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu’na “Doğu ve Güneydoğu’daki huzur mu battı size?” diye sordu.

Seçim çalışmaları kapsamında Dikilitaş’taki bir salonda vatandaşlara seslenen Soylu devamla, “16 yaşındaki kız anasının dizinin dibinden dağa götürülüp terörist yapılamıyor. Akşener sana bu mu battı? Erbakan’ın partisi sana bu mu battı? Sayın Muharrem İnce , sana bu mu battı?” dedi.

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