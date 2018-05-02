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Suriyeliler Erdoğan'a dilekçe verdi: Bizim de vekilimiz olsun

SEÇİM HABERLERİ  | 02.05.2018 08:36 | Son Güncelleme

Türkiye’deki 3.5 milyon Suriyeli, Türk vatandaşlığı alan 50 bin seçmenle oy kullanacak. Seçmenler, Türkmen Meclisi eski Başkanı Semir Hafez’in AK Parti’den aday olması için harekete geçti. İmza toplayan Suriyeliler, Cumhurbaşkanlığına dilekçelerini Türkçe isimlerini de yazarak gönderdi.

Suriyeliler Erdoğan'a dilekçe verdi: Bizim de vekilimiz olsun

Türk vatandaşlığına geçen 50 bin Suriyeli, 24 Haziran seçimlerinde Suriyeli bir milletvekili adayı için harekete geçti. Suriyeliler TBMM’de kendilerini temsil edecek bir vekil seçilmesi için imza toplamaya başladı. Türkiye’de bulunan Türkmen ve Arap Suriyeli gruplar, Yayladağı, Antakya ve Osmaniye’den imza kampanyası düzenledi. Vekil adayı olarak ise Suriye Türkmen Meclisi eski Başkanı Semir Hafez’i isteyen Türk vatandaşı Suriyeli sığınmacılar, AK Parti’den aday olmasını talep ettiler. Şimdiye kadar 5 bin imzanın toplanarak Cumhurbaşkanlığı’na gönderildiği, kısa sürede bu sayının 25 bine ulaşacağı belirtiliyor.

Karar'dan Hilal Öztürk'ün haberine göre, iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan 3 milyon sığınmacıdan ilk etapta Türk vatandaşlığı verilecek 120 bin Suriyeli’nin tamamına yakınının başvuruları tamamlandı. İlk olarak, beyaz yakalı olarak bilinen çeşitli mesleklere sahip olanlar arasından seçilen Suriyeliler’den 50 bin sığınmacının Türk vatandaşlığına geçtiğini öğrenildi. Türk vatandaşı olanlar 3.5 milyon Suriyeli adına 24 Haziran’da oy kullanabilecek. Suriyeli sığınmacılar yeni parlementoya Türkiye’de yaşadıkları sorunları aşılmasında sözcüleri olabilecek bir isim sokmak istedikleri öğrenildi.

'YAKINDA 130 BİN KİŞİYE VATANDAŞLIK VERİLECEK'

Halen Uluslararası Arap Akademisyenler Derneği Başkanı olan Semir Hafez Karar’a yaptığı açıklamada, Türkiye’de 80 milyon insandan bahsederken bu sayının artık 83.5 milyon olduğunu belirterek, “Suriyeli 3.5 milyon sığınmacının sıkıntıları çok. İster ikamet ister sağlıkta ve eğitimde bir çok sorun yaşıyorlar ve temsilcileri yok. Seçmen olarak sayıları 50 bin ve bu az bir rakam olabilir ancak, 3.5 milyon insanın temsil edilmesinden söz ediyoruz” dedi. Suriyeliler’in kendisinin aday olması konusunda yoğun baskı yaptığını belirten Hafez, “Hem Türkiye’yi hem Suriye’yi ve Suriyeliler’i tanıyan biri Mecliste olsun istiyorlar. Bu nedenle benim temsilcileri olmamı istediler. Benim veya bir başkasının olması önemli değil ama bu insanların diğer azınlıklar gibi bir kontenjana ihtiyaçları var. Yakında 120 bin belki 130 bin kişiye vatandaşlık verilecek. Bu sayı daha da artatabilir” dedi.

'TÜRKİYE'DE KALANLAR MUTLAKA TEMSİL EDİLMELİ'

Suriyeliler’in çok fazla sorunu olduğunu ama dertlerini anlatmakta ve çözmekte zorluk yaşadıklarını belirten Hafez, şunları söyledi: “Vatandaşlık konusu var, sağlık eğitim konuları var. Günde 25-30 telefon alıyorum. Bu insanların dertlerini anlatacak kimseleri yok. Hatta bu insanlar için sadece bir milletvekili değil bakanlık kurulması da gerekiyor. Dönüş için açılan yerler genellikle kırsal bölgeler. Savaştan önce kırsalda yaşayan insanlar bu bölgelere gidebilir. Ancak Türkiye’yle gelenlerin 2.5 milyonu şehirli. Bu insanların dönüşü zor görünüyor. Kalanların mutlaka temsil edilmesi gerekiyor.”


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Semir Hafez ak parti Suriyeli aday 24 haziran seçimleri Imza

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Okuyucu Yorumları 48 yorum
Şimdi küfredeceğim. Şerefsizliğin bu kadarı olmaz. Adamlarda karakter yok. Yüzsüzlüğü bak ya...
TOPRAKTA VERELIMMI
bunlar danışıklı döğüş, erdoğan boşu boşuna erken seçim istemedi.
olur olur merak etmeyin. bu akp ki bunu zaten kendi planlamıştır. her türlü dümeni bekliyoruz artık.
baştakiler zaten sizden oğlum daha ne istiyorsunuz
başka....önce gidin kendi topraklarınızı savunun dallamalar...
anaaaaa len sizin vekil dolu neyi dert ediniz koçum cb adayı gösterin siz :)))
isterseniz bir de il verelim size
seçimden sonra tek bir suriyeli bile bu topraklarda barınamayacak. Ne vekilinden bahsediyorsunuz
SURİYEYE AYAR VERECEM DERKEN TÜRKİYENİN AYARINI BOZAN REİS.ESADI GÖNDERECEM DERKEN AZ KALSIN KENDİ GİDİYORDU.ŞU GÜZELİM ÜLKEMİZİNDE İÇİNE ETTİLER BIRAKTILAR.
BELEŞ MEMLEKETİ BULDUNUZ YAKINDA TOPRAKTA İSTERSİNİZ BELEŞÇİLER SİZİ.
EY SURİYELİLER GİDİN O BIRAKTIĞINIZ KAÇARAK GELDİĞİNİZ ÜLKENİZİ VATANINIZDA MÜCADELENİZİ VERİN SİZLER BU ÜLKEDE MİSAFİR ALINDINIZ KORKAKÇA KAÇARAK TÜRKİYE CUMHURİYETİ SURİYE DEĞİL KENDİNİZE BENZETMEYE DE KALKMAYIN.
Biz gidelim siz gelin durum onu gösteriyor gidin sattığınız vatanınızda milletvekili olun KORKAKLAR
Yarın anadilde eğitim istemeyeceklerinin garantisini kim verecek ? Ey kardeşlerim biz biliyoruz ki sizin oy verdiğin adamlar proje. Önümüzde ki 10-15 sene için hazırlık yapıyorlar. Bu kadar afgan bunca suriyeli buraya boşuna sokulmadı.!! Bizi yaktınız hülolar. Hepimizi yaktınız.!
hacı savaş yavaş yavaş bitiyor sizde yavaş yavaş gidin ha ne dersiniz afrinde kendi meclisinizi kurup kendi kendinizi yönetin nasıl?
evet iş bu noktaya geldi ve işin b.ku çıkmaya başladı. yarın birgün parti kuracaklar ve kendi partilerine oy isteyecekler. böylece bizim çok merhametli(!), insan canlısı(!) dahi(!) asrı liderimizin(!) bu heriflerden devşirmek istediği oy boşa çıkacak, kendi partisi ( aakaapee partisi ) de avucunu yalayacak, bunlar defolup gidecek ama olan bu memlekete olacak.
en sosyalist rejimlerde bile görülmemiş böyle bir saçmalık anca bizim ülkemizde görülebilir. zaten birçok suriyeli aday adayı oldu. misafir onlar mı biz miyiz belli değil.
isteyin isteyin sonra ne istedinizde vermedik olur bunlar fazla şey istemeye başladılar anlaşilan bu ülkede mülteci olan biziz ama 24 haziranda el salliyacagız...
suriyeliler bas taci yapmaya devam edin
DAHA NELER DUYACAĞIZ.ADAMLARA BAK.ULAN KENDİ ÜLKENİZE FAYDANIZ YOK.KAÇIP KAÇIP ÜLKEMİZE GELİYORSUNUZ.BİZİM ÜLKEMİZE NE FAYDANIZ OLUR. UTANMAZ İNSANLAR.
Kendi vatanını korumaktan aciz bu kaçakları millervekili yapın, olmadı memur yapın Türkler açlığından ölsün. Pişkinliğin bu kadarıda pes. Esat bu kaçakların mal varlığına el koyacağız ve vatandaşlıktan çıkaracağız diyor. Biz adamları milletvekili yapıyoruz. Oyu suriyeliler versin artık.
Hele dur daha neler isteyecekler.
ülkelerine gitsinler hemen hemde
tamam vekillik - açılım - tv kanalları - kendi dillerinin ilanı - toprak - bayrak - vs vs vs kim bilir neler bekliyor bizi..
tabi olcak 2 milyon seçmensiniz siz..ama biz size bu kapıları açanıda yollucaz sizide
gidin kendi ülkenizde millet vekili olun terbiyesizler
BİR BU EKSİKTİ. YAKINDA OTURDUĞUMUZ YERLER BİZE VERİLSİN DİYECEKLER. YAZIKLAR OLSUN ÜLKEYİ MAHVETTİLER
seçme seçilme hakkını nerden alıyorsunuz ? Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış . Hele bir seçim olsun göreceğiz nerenin vekili olacaksınız
ne demek dönüşleri zor , bu ülke onlar yüzünden bu halle gelmedimi suriyede savaşmı kaldı hepsi ülkelerine gönderilmeli, onlardan 50 bin oy alacağız diye ülkenin içine ettiler ama sırf bu suriyelileri doldurdukları ve onlara vatandaşlık verildi diye kaç milyon insan oy vermeyecek, onların bu ülkede ki insanın ekmeğine ortak edilmesine asla izin verilmemeli bunlara oy için gizli gizli vatandaşlık verdiler. Bunu yapanlara hakkım haram zıkkım olsun. Benim askerim oralarda şehit oluyor onların erkekleri burda götünü büyütüyor. Hepsi ülke sınırlarından o tarafa gönderilmelidir.
Suriyeliler adı üstünde Türkün Türkten başka dostu yoktur. Laf kalabalığı yapmasınlar
çok zorunuza gidiyorsa gidin vatanınıza kendi vatanını satanın benim vatanıma ne hayrı olacak
Bugün vekil isterler, yarın başkan olunca ülke isterler. Sayın cumhurum onay vermesseniz ülkemizin istikbali için daha iyi olur.
savaştan kaçanlar da ancak akp gibi bir partiye yakışır
gidin ulkenize korkaklar utanmadan bir de vekil seçmeyi dusunuyorlarmış
öngörüler gerçekleşiyor işte 5 yıl içinde türk düşmanı bi suriyeliyi bakan olarak görebiliriz
yarında bu ülke bizim derler... sakın sakın sakın....
vatandaşlık verilir iken yönetimi beğenmiyorsun uz da vatandaşlık aldıktan sonra neden beğenmiyor şu nuz anlamıyorum
Verin oylarınız ak koyunlar vatan elden gidiyor. Yakında biz sığıntı olacağız bu araplar yüzünden
bunlar iktidara gelmeden böyle dert yoktu......davutoğlu yaptı herşeyi..........yüzlerce yıldır beraber yaşadığımız insanlara yapmadığımızı bunlara yaptık..........ileride herşey daha kötü olacak...............bunlara tedbir bu iktidar alamaz............içişleri bakanı sınırlara hakim değil.........bunlara kurulan yerler hikaye......hepsi merkezlerde yaşıyor........kontrol yok........eskisi gib rahat yaşamak için bunların oy verdiği adayçıkartacakları partiye oy yok.........
dünüşü niye zormuş bu insanların şehirlerin içine ettikleri için mi
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