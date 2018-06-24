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Suruç'un ardından Adıyaman'da da skandal seçim iddiası: Oy pusulası yırtıldı

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 13:23 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki 'toplu oy' ve 'müşahitlere baskı' görüntüleriyle ilgili olarak gelen son dakika haberlerin ardından Adıyaman'dan da gündem yaratacak iddialar gelmeye başladı.

Suruç'un ardından Adıyaman'da da skandal seçim iddiası: Oy pusulası yırtıldı

Adıyaman Cumhuriyet İlk Okulu’nda 1249 numaralı sandıkta Alzheimer (unutkanlık hastalığı) hastası Gül Kurtaran’nın oyunun kullanılmasına sandık başkanı yardımcı oldu. Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, damga basıldıktan sonra Kurtaran oyunun kime verildiğini sordu. Başkan AK Parti’ye verdiğini söyleyince Kurtaran pusulaları görevlilerin önünde yırttı. Bunun üzerinde olay yerine polis çağrıldı. Tutanak düzenlendi.

YİNE ADIYAMAN YİNE SKANDAL

Adıyaman Cumhuriyet İlk Okulu’nda bir skandal daha yaşandı. 18 yaşını doldurmasına 4 gün kalan ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalması halinde oy kullanabilecek olan Ayşe Kaya oyunu kullandı. Daha sonra Kaya’nın oy kullanamayacağına ilişkin itirazlar üzerine tutanak düzenlendi ve bir oyun sayımda iptal edilmesi kararlaştırıldı. 1408 numaralı sandıkta yaşanan bu olayın benzerinin diğer sandıklarda da yapılmış olabileceğini sandık görevlileri tarafından dile getirildi.

adiyaman-pusula

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Şanlıurfa Suruç Adıyaman 24 haziran seçimleri 24 haziran erken seçim

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yaşı dolmamışsa seçmen listesine listesine nasıl girmiş...bu akp'den herşey beklenir...
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