'Tamam' çıkışı Erdoğan'a mı yaradı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz' sonrası sosyal medya adeta yıkıldı. 2 milyonu aşkın kullanıcı paylaştığı 'Tamam' mesajlarıyla Türkiye ve dünya gündeminde trend topic oldu.

'Tamam' çıkışıyla birlikte siyasetin gündemi de değişti, Muharrem İnce'den Meral Akşener'e, Temel Karamollaoğlu'ndan Selahattin Demirtaşa tüm muhalif liderler paylaşım rüzgarına katıldı. Meclis'te 'tamam' tartışmaları bile yaşandı. Hâl böyle olunca "'tamam' çıkışı muhalefeti bir araya getirdi" yorumları yapıldı.

Ancak gazeteci Abdulkadir Selvi, durumun hiç de öyle olmadığını aksine 'tamam' çıkışı sonrası verilen tepkinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaradığını yazdı.

'DEVAM İÇİN MOTİVASYON KAYNAĞI OLDULAR'



"Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakiplerinin seçim sloganını dahi belirleyecek kadar güçlü bir lider olduğunu gösterdi" diyen Selvi, "Ancak Erdoğan karşıtları öyle taşkın bir kampanya yürütmeye başladılar ki bu durum muhafazakâr kesimi harekete geçirdi, Erdoğan’ın etrafında bir kenetlenmeye yol açtı. “Devam” için bir motivasyon kaynağı oldular." ifadelerini kullandı.

'SANDIKTA TAM TERSİ'



Gezi olaylarından sonra sosyual medyadaki 'Erdoğan aleyhtarı kampanyalar'ın aslında iktidara yaradığının altını çizen Selvi, sosyal medyanın aksine "Sandıkta tam tersi çıktı. Bu kez de öyle olursa hiç şaşırmam" diye yazdı.

