Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Türkiye 24 Haziran erken seçimlerine doğru giderken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafında dikkat çeken isimler yan yana geliyor. Bunun son örneği de hafta sonundaki İstanbul mitinginde görülmüştü. Yenikapı'daki mitinge eski başbakanlardan Tansu Çiller katılmıştı.

Kamuoyunda tartışma yaratan bu katılımın ardından Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı.

3. KÖPRÜ'NÜN ÇIKIŞINDAKİ ARAZİLER



Çiller ailesinin arazilerinin sürpriz bir şekilde değerlendiğine dikkat çeken Öztürk, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılırken, Avrupa Yakası'nda çıkış olarak Odayeri bölgesinden çıkışı planlanmıştı. Ancak o zaman Çiller'in arsaları o kadar değerli olamıyordu. Ne oldu? Zekeriyaköy çıkışı sonradan eklendi. Bu çıkış orada arsası bulunan diğer vatandaşlar gibi Çiller Ailesi'nin arsalarını da değerlendirdi. Bu değişiklikte Çiller Ailesi'nin etkisinin büyük olduğunu bürokratlar söylüyor." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 6 yıldır planları onaylamadığını iddia eden Öztürk, kulislerde "Ailenin burada 200 dönüme yakın arsası var. İBB'nin plan şartlarına göre, arsanın 100 dönümü kamuya geçiyor. Arsa sahibi, yapılaşma oranını düşük buluyor. 6 yıldır beklenen, bazı girişimlerle emsallerin çoğaltılıp imar hakkı artırılması, daha çok bina yapılmasının sağlanması." konuşuluyor diye yazdı.