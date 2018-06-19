Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Türkiye 24 Haziran erken seçimlerine doğru giderken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafında dikkat çeken isimler yan yana geliyor. Bunun son örneği de hafta sonundaki İstanbul mitinginde görülmüştü. Yenikapı'daki mitinge eski başbakanlardan Tansu Çiller katılmıştı.
Kamuoyunda tartışma yaratan bu katılımın ardından Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı.
3. KÖPRÜ'NÜN ÇIKIŞINDAKİ ARAZİLER
Çiller ailesinin arazilerinin sürpriz bir şekilde değerlendiğine dikkat çeken Öztürk, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılırken, Avrupa Yakası'nda çıkış olarak Odayeri bölgesinden çıkışı planlanmıştı. Ancak o zaman Çiller'in arsaları o kadar değerli olamıyordu. Ne oldu? Zekeriyaköy çıkışı sonradan eklendi. Bu çıkış orada arsası bulunan diğer vatandaşlar gibi Çiller Ailesi'nin arsalarını da değerlendirdi. Bu değişiklikte Çiller Ailesi'nin etkisinin büyük olduğunu bürokratlar söylüyor." ifadelerini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 6 yıldır planları onaylamadığını iddia eden Öztürk, kulislerde "Ailenin burada 200 dönüme yakın arsası var. İBB'nin plan şartlarına göre, arsanın 100 dönümü kamuya geçiyor. Arsa sahibi, yapılaşma oranını düşük buluyor. 6 yıldır beklenen, bazı girişimlerle emsallerin çoğaltılıp imar hakkı artırılması, daha çok bina yapılmasının sağlanması." konuşuluyor diye yazdı.
EN ÇOK ÇİLLER AİLESİ YARARLANACAK
Yetkinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda olduğunu belirten Öztürk, düzenleme ile yalnız Çiller Ailesi değil, diğer arsa sahiplerinin de yararlanacağını ancak arsası çok olan da daha çok yararlanacağı için gelişmelerde hep Çiller adının öne çıktığını ifade etti.
AK PARTİ MİTİNGLERİNE BUNUN İÇİN Mİ KATILIYOR?
Çiller ailesinin oğullarının işleri nedeniyle hükümetle ve belediye ile temasları olduğunu belirten Öztürk, "'O yüzden, AKP'ye yakın duruyor, mitinge katılıyor, konuşmasıyla desteğini ortaya koyuyor' yorumları yapılıyor. Meclis Üyesi Sağ, elindeki belgeleri gösteriyor, “Yapı izni olmayan sit alanı, 2-B alanı olan yerleri almak vatandaşın aklına nereden gelsin? ‘Bu yerlerden arsalar satın alayım daha sonra bunlar bölge planlarında imar hakkına kavuşsun' öngörüde son noktadır” diyor." ifadelerine yer verdi.
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