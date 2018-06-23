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Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2018 08:04 | Son Güncelleme

AK Parti'nin İstanbul mitingine katılmasını 'Milli şuur' olarak ifade eden ve muhalefetin tepkisini çeken Tansu Çiller, seçim sürecini değerlendirdi. HDP üzerinden Muharrem İnce'yle ilgili açıklamalarda bulunan Çiller, 'Terör örgütünün bir lideri oy istiyor, sonra bu partinin ileri gelenleri diyor ki, ikinci tur olursa biz Muharrem İnce’ye vereceğiz oyumuzu' ifadelerini kullandı.

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak Muharrem İnce açıklaması

Eski Başbakan Tansu Çiller, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sürpriz bir şekilde AK Parti'nin geçen haftaki İstanbul mitingine katılan Tansu Çiller, 'Milli bir şuurla buradayım' ifadelerini kullanmıştı.

Yeni Şafak gazetesine konuşan Çiller, Türkiye’nin içten ve dıştan çeşitli mihraklarca kıskaç altına alındığını ifade ederek, “Bir milli şuurla olaylara baktım ve bütün tecrübelerimden sonra vardığım sonuçları milletimle paylaşmak istedim” dedi.

AK Parti’nin Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'ne katılan Refah-Yol hükümetinin Başbakanı Tansu Çiller'in röportajı şöyle:

  • Bu ‘milli şuur’u biraz açar mısınız sizi oraya götüren neydi?

Türkiye’nin kıskaç altında olduğunu, terörle mücadele sürecinde yakından görüyoruz. Bu süreçte dış müdahalenin boyutlarını, ekonomi başta olmak üzere tüm boyutlarıyla gördük ve göreceğiz. Ekonomide bu kıskacı daha yakından görüyoruz. Biliyoruz ki; bu sorunların bir bölümü içerden, bir bölümü bölgeden bir bölümü de konjonktürden kaynaklanan sorunlar. Bölgeden ve konjonktürden kaynaklanan sorunlar bazen dış politikanın veya çeşitli çıkar mücadelelerinin bir unsuru haline gelebiliyor. Ekonomik veriler dış politikanın, çıkar mücadelesinin değişkeni haline getirilmek isteniyor. Bunlar da gayet somut şeyler, bunları yaşıyoruz, gizlisi saklısı yok. Dış konjonktürde “protectionism” denilen korumacılık yeniden ayağa kalktı. Bu; çeşitli baskılara sebep olduğu gibi, kartların yeniden dağıtılmasına sebep oldu. Bunu herkes görüyor.

MÜCADELEYİ GÖRMEK GEREKİR

Bunun için Türkiye’nin bu bölgede hangi çıkar odaklarına karşı mücadele verdiğini ve bunları aşabilmek için nasıl büyük bir mücadele verdiğini görmek gerekir. Ekonominin de bunun bir enstrümanı olabildiğini görmemiz gerekir. Bütün bunlarla birlikte, bir milli şuurla şuna bakma ihtiyacı hissettim. Biz bir seçime gidiyoruz, bu ülkenin, milletin sorunları var, ekonomik sorunları var, işsizliği var, terörle mücadele var, güvenlik meselesi var, dış politikada ciddi sıkıntılar var. Bir yandan FETÖ ile uğraşıyoruz. Çok ciddi riskler taşıyan ve acil çözümler isteyen konularda ülkenin bu sorunlarına kim acil olarak çözüm getirecek, milleti rahatlatacak ve uygulamaya götürecek.Buna bakmak gerekir.

YENİ SİSTEM VESAYETLERİ AŞAR

  • Bir ekonomistsiniz de aynı zamanda. Başkanlık sistemi olarak ifade ettiğimiz yeni kamu yönetimi modelinin Türkiye’ye ne gibi artıları olabilir?

Bunun daha tam nasıl olduğunu anlayabilmiş değilim bunların hepsinin örneklerini gördük. Amerika'da gördük Latin Amerika ülkelerinde gördük ama Türkiye kendine özgü bir model yarattı ve evet şemaları gördüm bütün bunları gördüm ama bunun işleyişini hep beraber yeni göreceğiz. Bunu bir evrim olarak görüyorum burada başlayıp burada biteceğini de düşünmüyorum.

SORUNLARI AŞMANIN YOLUNUN BAŞKANLIK OLDUĞUNU GÖRDÜK

Bir de bürokratik vesayet var, bunları yaşadık. Bütün bunları aşmanın bir yolunu bir başkanlık sistemi olarak hepimiz görmüşüzdür. Ben de bunun doğru olduğunu düşünenlerden olmuşumdur. Tabi nasıl işleyeceğini ve bütün ayrıntılarını görmemiz ve yaşamamız lazım. Ama şu anda tekrar bütün bunları bırakıp milletin onayladığı bir şeyi geri döndürmek, akan bir suyu tersine akıtmak gibi bir şey. Türkiye'nin yeni yeni bir takım kazanımlarla bu sistemi güçlendirmesinin çok daha hayırlı olacağına inanıyorum.

SON SÖZÜ DAİMA MİLLET SÖYLER

  • Erdoğan'ın liderliğini nasıl değerlendiriyorsunuz ve AK Parti iktidarının bu değişimleri bu güçlü yönetimi başaracağına olan güveniniz nedir?

Her dönemin kendi yanlışları oluyor ama şu anda bugün sandığa gidilirken bugün bir terör mücadelesinin Türkiye için çok büyük bir tehdit olduğunu görüyorum. Buna bir milli şuurla karşı koymadan, ne FETÖ mücadelesinin biteceğini ne demokratikleşmenin gündeme geleceğini görüyorum ne de dış politikada ciddi bir irade ortaya konabileceğini görüyorum. Dolayısıyla son sözü daima millet söyler. Herkes bir şey söyler ama son sözü daima millet söyler. Şu anda Türkiye'nin başka seçeneği yok, şu anda Türkiye'de başka bir seçenek göremiyorum bugünkü konjonktürde.

GÜVENLİK SAĞLANMADA ÖZGÜRLÜK OLMAZ

  • İçten ve dıştan dediğimiz şeyler bazen çok muğlak geliyor. Bu dış güçler müphem şeyler midir?

Hayır değil, hiç müphem değil; çok somut. Çünkü terör mücadelesi dediğimiz şeyi askeri güçlerimiz yapar. Afrin’in ardından şimdi Kandil’de görüyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytindalı’nda kahramanlık destanı yazıldı ve tüm dünya bunu gördü. Ancak terör mücadelesi sadece askeri bir mücadele değildir. İşte burada dış güçler son derece önemli ve somut. Çok dar bir bölge içerisinde, çok farklı bir dinamik dış politikayı askerin arkasına ve önüne koyabilmeniz lazım. Yani o alanı açabilmeniz lazım. Aksi takdirde giremez ki o mücadeleyi yapsın, bütün dünya karşısına dikilir. İşte bu dış güçlerle mücadele son derece önemli çünkü karşınızda, bu bölgede birtakım ihtirasları olanlar var. Bazen İran ve Rusya’yla berabersiniz, öbür yandaki dar bölgede onların karşısındasınız ve müttefikiniz zannettiklerinizle karşı karşıya kalıyorsunuz. Ve bunlar devamlı değişiyor.

MİLLİ ŞUURLA REFLEKS OLUŞTURMAK GEREK

Düşünebiliyor musunuz, çok dinamik bir dış politika lazım, çok kararlı, riskleri görüp acil çözümleri anında değiştirerek bu milli şuurla bir refleksi oluşturmak, kararlı olmak, acil çözüme gitmek. Netice itibariyle terörle mücadele güvenliği getirir. Güvenlik olmadan da bir özgürlüklerin yeşermesi ortamı mümkün olmaz. Sonuçta insanlar sokaklara aileleriyle gece çıkabildikleri zaman, parklarda çocukları rahat rahat oynayabildiğinde, bütün bunlardan sonra bu rahatlama ve güven hissi demokrasinin alt yapısını oluşturdukça yöre insanları da, bunları yapmış olan, bu terör mücadelesini yapmış olan siyasileri de kucaklar. O gücü de kucaklar. Ama bu burda bitmez; bunun çok ciddi bir işsizlik boyutu vardır, ekonomi boyutu vardır, daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi, bütün ülke için. Bunların altyapılarının hazırlanması bu güvenlik ortamından sonra yeşermeye başlayabilecek yeni bir sayfadır.

UZLAŞTIKLARI TEK ŞEY GERİ GÖTÜRMEK

  • Vaatleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

İki ittifak var onlardan bir tanesinde gördüklerim beni endişeye sevk ediyor. Millet İttifakı’nı kastediyorum isimler de vermek istemiyorum. Ben ilkeler üzerinden konuşmak istiyorum çünkü; bu partiler saygın da olabilir, bu partilerin liderleri saygın insanlar da olabilir meselem o değil, sisteme işaret edeceğim. Şimdi burada gördüğüm şey şu; birbirine benzemeyen 4-5 tane parti bir araya geldi ve özellikle de bir konuda bir araya geldiler, “Başkanlık sistemi otoriterdir demokrasi ile bağdaşmaz. Biz bir evvelki referandumda hayır diyen gruplar olarak iyileştirilmiş bir parlamenter sistemi geri getireceğiz” diyorlardı.

TUTUM BELGESİNDE BİLE ANLAŞAMADILAR

  • Halkın yüzde 52’sinin evet dediği referandum ile kabul edilen bir sistemi geri götürmeyi vaat etmek ne kadar rasyonel?

Şimdi bu partiler niçin bir araya gelmişlerdi; “Biz parlamenter sistemi geri getireceğiz başkanlık sistemi yanlış, bir padişahlıktır, bir diktatörlüktür bu yanlıştır Türkiye kazanımlarını kaybeder.” Daha bir veya iki gün önce bir ‘tutum belgesi’ ortaya çıkardılar. Bu partiler anlaştıkları tek konu olan parlamenter sisteme geri dönmeyi dahi o belgenin içine koymayı sağlayamadılar. Bunların nasıl birleştiğini bilmiyoruz. Böyle bir program yok ortada. Dış politikayı hiç bilmiyoruz bir tek uzlaştıkları şey parlamenter sisteme geri döneceğiz söylemi. Seçimden önce bir tutum belgesi koyuyorlar ortaya ve uzlaştıkları tek konuda bile bir uzlaşı sağlayamıyorlar. Yine bu konuda dışarıdan bir partiye ihtiyaç duyuyorlar. Bu konuda beni milli şuurla endişe ettiren ikinci bölüme geliyorum: Bekledikleri parti bir terör partisi, yani PKK’nın vesayetinde olan bir parti. Buna CHP’liler oy veriyorlar. Ailelerin bir bölümünün oraya oy vermeye karar vermelerine bir çok yerde şahit oldum. Bu örtülü bir ittifak, keşke açık olsa ve biz bilsek. Bu ittifakta terörle mücadeleyi nasıl yapacaklar, bu örtülü ittifakın içine sokacaklar ve bununla dış politikayı halledecekler, ekonomiyi halledecekler. FETÖ meselesini halledecekler. Kandil’e girecek miyiz? Ne yapacağız Menbiç’te? Ne olacak sınırın ötesinde mücadelemiz. Ülkenin sivil halkını, çoluğu çocuğu bu terör ataklarından kurtarmak nasıl olacak.

MUHARREM İNCE AÇIKLAMASI

Benim anlatmaya çalıştığım şey bu partiye terör örgütünün bir lideri oy istiyor, sonra bu partinin ileri gelenleri diyor ki ikinci tur olursa biz Muharrem İnce’ye vereceğiz oyumuzu. Neden? İlla Cumhur İttifakı’nı indirecekler aşağıya ama ne ile indirecekler? Seçim olabilir seçimle iktidar değişebilir, artık bunu hissetsin. Bıktı millet vesayetten, yok askeri vesayet yok... Pekala sandıkta değişebildiği kültürünü ve inancını milletimiz hissetsin. Bu güzel bir şey ama açık olsun her şey. Yani bir terör örgütünün lideri diyecek ki, “Bu partiye oy verin” sonra parti diyecek ki, “Ben seçimin ikinci tura kalmasını istiyorum. İkinci tura kaldığı zaman Muharrem İnce’yi destekleyeceğim."

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Tansu Çiller muharrem ince 24 haziran seçimleri

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Okuyucu Yorumları 74 yorum
faşist olmadıgın için bölücü olmadıgın için çekemiyorlar seni sayın ince
Oğluna ihale vermişler işte tansu. Yeme bizi milli şuur falan diye.
milli şuurunuz kaç para acaba
gaflar kraliçesi gelmiş akıl veriyor erbakan hocanında dediği gibi hadi ordan hadi!
çoğu kişi bu iktidar dan bişiler yedi ama üzgünüz size bişi kalmadı artık gidiciler gider ayak boşuna unutulmuşken kendinizi rezil etmeyin derim
ÇİLLER KARDAK KRİZİNDEKİ DURUŞUNLA GÜZEL HATIRLAYACAKTIK Kİ SENİ; KENDİ AYAĞINA KURŞUN SIKTIN DEĞER MİYDİ 3 KURUŞLUK MENFAAT İÇİN OMURGANI BOZMAYA...ÜZÜLDÜM HAYAL KIRIKLIĞISINIZ
TAMAM MI ENERJİ İŞİ...OĞLANI DA GETİRSEYDİN MİTİNGE ŞUURLU OLSUN O DA...
chp ye göre terör destekçisi değil demirtaş halk kahramanı demokrasi özgürlük savaşçısı yazıklar olsun
@moland la gundi o zaman niye demirtaş a temiz kağıdı verdiniz. Temiz kağıdı veren, trt de konuşturan, seçim yardımı veren akp. Yemeyin bizi
YANDAŞ...TALAN... RANT...ÖZELLEŞTİRME...İHALE...SATIŞ...KELİMELERİ BİLE BAŞLI BAŞINA AKP'YE OY VERMEME ENGELDİR...
BU NEDEN BİRDEN BİRE ORTAYA ÇIKTI,ASIL FETO'CULARIN EN YAKINI BU KADIN,SONUNU DÜŞÜNÜYOR,ARKADAŞLAR BİR SEFER BUNLARDAN KURTULUN GÖRECEKSİNİZ ESKİ GÜZEL KARDEŞLİK GÜNLERİ GERİ GELECEK..
Berk Çiller de geçtiğimiz günlerde 400 milyon dolarlık ihale almış, bak şu milli şuurun tesadüfüne...
BEN OLSAM YANDAŞ KANALDA CANLI YAYINA ÇIKAR OY DİLENİRDİM...HATTA KÖŞE YAZARLIĞI DANIŞMANLIK FALAN DA OLUR BAK...MALVARLIĞINIZ PARALARINIZ SERVETİNİZ OLABİLİR AMA ACINACAK HALDESİNİZ BENİM GÖZÜMDE
gençler bilmez sizin döneminizi hiç memnun değildim açık ve net söyleyeyim
Eyy Çiller senin Türkiye'yi ne kadar sevdiğin belli. Hangi ülkeye milyonlarca dolar götürdüysen orayı seviyorsundur. Saçma sapan laflar etme. Oyumuz Muharrem İNCE
Sen millî şuuru bırak da Tansu hanım şu değerlenen arazilerden bahset.
CHP, hdpkk ile hareket ettiği sürece Türk milletinden oy alamaz. Türk bayrağına sarılı şehit cenazelerini gördükçe benim vicdanım bunlara oy verdirmez. Zaten oy verenlerde Tayyip gitsinde ne olursa olsun davasında.
@toprak3380 açılım süreci sacmaliginda Tayyip'in yüzünden şehit olanlar ne olacak!Tayyip e bir lafın olacak mı?
sana bakınca midem bulanıyor tansu (!)
kendiside biliyor ki son sözü MİLLET İTTİFAKI olacak TAMAM diyecek
BUNLARLA NE İŞİN OLUR SENİN PARADAN DAHA DEĞERLİ ŞEYLER VAR HAYATTA...BANA TRİLYON DOLAR VERSELER NE OY VERİRİM NE DE DESTEK...YAZIK...DEMİREL KADAR ECEVİT KADAR ERBAKAN KADAR OLAMADINIZ ŞU ÜLKEDE
Yeter söz milletin
ŞUAN BÜTÜN DERİN GÜÇ 17 YILIN MAFYA SİYASET CETE ÖRGÜT FETO DIŞ GÜÇLERİN BİRİLERİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI HATTA İÇ SAVAŞ BİLE ÇIKARTILACAKTIR POLİS ASKER EL KOYUP SEÇİMLER İÇİN İPTAL ETTİRİLECEK MALUM ŞAHIS ARKADA ÜLKEYİ YÖNETECEK MUHALEFET LIDERLERINI TUTUKLATACAK
oğlunun ihale işi kesinleşmedi mi eski başbakan
Başbakanlığından hayır görmedik. Seneler sonra hangi hesaplar için ortaya çıktın? Başbakanlık Yaptığın Yıllarda ki Karanlıklar Hala Aydınlanmadı. Senin Sözüne İtibar Eden Aptaldır.
Hayır o değilde buna ne girdi şimdi
chp artik pkk nin ikinci kolu olmus halde kol kola yuruduklerini acik acik gosteriyor eyy beyni yikanmis chp liler artik acin gozunuzu
biz senin hala 1990 larda bıraktığın cahil hiç birseyden haberi olmayan halk degiliz tansu abla sen bu ülkede saygı değer bir insansın ben 1982 doğumluyum ama o elini masaya vuruşun hala aklımda ve her aklıma geldiğinde tuylerim diken olur sen emekli oldun bu saatten sonra karışma ki seni herkes bildiği gibi zikretsin onlar barışla çözemediler pkk sorunu ozaman neden cevap vermedin şimdi barışla çözülecek ve artık fakir kardeslerimizi şehit vermiyecez biliyorsun bu ülkede zengin çocuğa bedelli var
Eski Türkiyeyi sürekli eleştirenler mitinglerin de Eski Türkiyenin Başbakanı Tansu Çiller'i sahneye çıkarıp alkışlatması nasıl bir düşüncedir?
Akepe bu zatdan medet umuyorki mitingine davet ediyor vah ki ne vah Şimdi bu zat bu kadar zaman sonra ortaya çıkıyorsa 2 neden vardır 1.Çocukları için ihale istiyordur 2.daha önce çalıp ABD ye götürdükleri bitmiştir
""haburda , megri megri diye bağrılırken ; çözüm sürecinde askerimizin önünden pkk , kürdistan ve öcalan bayrakları ile geçilirken , şehidine kelle denilirken ; valilere müdahale etmeyin emrini ben verdim denilirken nerelerdeydin "" diye sorarlar adama ...
Amerikan pasaportlu konuştu.
bu hanım efendi deyilmiydi 2001. 2002 de mesut yılmaz la birlikte devalasyon yaşatan ülkemize.
Vatan, millet, din , iman, ve bir de milli şuur diye diye yediniz durdunuz. Sen anca kendi çekirdek ailenin şuurunu düşünürsün diyorlar haberin olsun hanım efendi
pıttığını yediğim gene çıkmış meydana.
SANA ÇOK OY VERDİM. AMA BU KADAR DEĞİŞECEĞİNİ TAHMİN ETMİYORDUM. SENDE SATIN ALINDIĞIN BELLİ. EĞER MUHARREM İNCE TERÖR ÖRGÜTÜ İSE NEDEN YARGILANMIYOR. SEN GALİBA AKLINI PEYNİR EKMEKLE YEMİŞSİN.
KADIN YAZIK SANA ÇIKARINIZ İÇİN MEMLEKETİ BİLE SATARSINIZ NEYMİŞ DENEYİMLİYMİŞ HADİ ORDAN
Vay anasını Tansu Çiller Oğulların sıkıştı belli.Sen gerçekten bu vatana yakışmıyorsun.Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş.Bu zamana kadar nerede idin şimdi mi Milli şuurun aklına geldi.Kendine güldürme.Paran pulun boğazda sıfır yalın şafşatalı yaşantın olsa ne yazar sadece gönül yazar.Sen Kapitalizmin uşağı olmuşsun.Şİmdi zamanında sana oy verenler diyorlardır ki,elim kırılsaydı da bu kapitalist karıya oy vermeseydim.Adil ol çekil kenara insanları zıplatma.
tansu çiller senide biliyoruz senin dönemini de hiç şirinlik yapma
28 Şubat in TETİKCİLERİNDEN BİR TANESİ ERBAKAN A KUMPAS KURAN DIŞ GÜÇLERİN BAŞBAKANI ORTAYA SAHNEYE ÇIKTI BAKIN GOMLEK DEĞİŞTİRİP 2 Cİ ERBAKAN A DARBE VURAN KİMDİ MİLLİ GÖRÜŞ GÖMLEĞİNİ ÇIKARTIP BOP BAŞKANLIĞI NA GETIRILENLERLE BERABER
Milli şuur dediği oluşuna verilen 400 milyon dolarlık ihale İstanbul'da ki arsalarının yanından geçirilen yol. Buda bilinenler kimbilir neler dönüyordur kapı arkasında
2 turda hdp akp yi destekleyecez derse demokrasi olur başka bir partiyi desteklerse kendileride destekledikleri partide terörist olur
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