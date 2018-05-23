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Tekirdağ'da aday listeleri ortalığı karıştırdı

SEÇİM HABERLERİ  | 23.05.2018 07:23 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri öncesinde partilerin milletvekili adayları belli oldu. Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, Tekirdağ'da listelerin ortalığı karıştırdığını ifade ederek yaşananları aktardı.

Tekirdağ'da aday listeleri ortalığı karıştırdı

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, milletvekili seçim listelerinin Tekirdağ'da tepkiye neden olmasını köşesine taşıdı. İlin çıkaracağı milletvekili sayısının 7'ye yükseldiğini hatırlatan Bayer, Çorlu'yu temsil edecek bir adayın olmamasının ortalığı karıştırdığını yazdı.

İşte Bayer'in yazısının ilgili kısmı:

TEKİRDAĞ’DA ADAY LİSTELERİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

çorluilolsun kampanyası başlatıldı

ÇORLU’daki göçler nedeniyle Tekirdağ’ın milletvekili sayısı 7’ye yükseldi. Ne yazık ki, partilerin tümününde seçilecek sıralarda ‘Çorlu’lu adayın’ olmaması parti örgütlerinin tepkisine neden oldu.

Bu arada CHP’nin genelgesine karşı istifa edip adaylık isteyen Belediye Başkanı Ünal Baysan da listelerde yer almaması dikkat çekti.

Birçok ilden büyük olan ve Tekirdağ’ın en yüksek oy oranına sahip ilçesi Çorlu’da

“400 bin nüfusu görmezden geleni biz de görmezden geleceğiz” diyen siyasiler,

“Madem Tekirdağ’a biz kazandırıyoruz, en yüksek oy oranı bizde, bizi temsil edecek kimse olmayacaksa Çorlu’yu il yapın siz de kurtulun biz de!..” diyerek, #çorluilolsun hastag’i ile başlatılan paylaşımlar, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Tekirdağ’ın ilin en büyük ilçesi olan Çorlu’da, partilerin aday listelerine isyan etti.

CHP, iki dönedir vekil olan Çorlulu Av. Emre Köprülü’yü 4. sıraya koyarken; AKP Çorlu İlçe Başkan Kerim Atalay’ı 5’nci, Gençlik Kolları İl Başkanı Cem Karaca’yı 7’nci sıraya; MHP Muhammer Varol’u 5., listesindeki tek kadın aday Zehra Çalışkan’ı 6.’ncı, Oktay Üstün’ü de 7’nci sıraya koydu.

ENİŞTE-KAYINBİRADER

CHP’nin AKP’nin listesi; İstanbul’dan getirilen Prof. Dr. Mustafa Şentop (Tekirdağlı), milletvekili Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, Mestan Özcan, Kerim Atalay; CHP’de milletvekili Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygün (Tekirdağ’lı), milletvekili Dr. Candan Yüceer, milletvekili Emre Köprülü, Adem Dalgıç, İsmail Doğaroğlu; İYİ Parti, il başkanı Enez Kaplan, eski milletvekili Muhtar Mahramlı, (CHP’li Köprülü’nün eniştesi) Prof. Dr. Tamer Dodurka, Belma Kuvancı gibi isimlerden oluştu. MHP’nin liste başına ise Koray Önsel konuldu. Vatan Partisi’nin adayı ise Hasan Oruk oldu.

ÇORLULULARDAN BÜYÜK TEPKİ

Aday listeleri açıklanınca Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan “Bugün tüm milletvekili aday listeleri açıklandı. Üzülerek görüyoruz ki sadece Tekirdağ ve Trakya’nın değil, Türkiye’nin en büyük ilçelerinden Çorlu’dan seçilebilecek sırada hiçbir adayımız yok. Bu nedenle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm siyasi liderlerimizden bölgemiz adına bir isteğimiz var. ‘Çorlu İl Olsun’ açıklaması Çorluluları harekete geçirdi. #çorluilolsun hastag’i ile başlatılan paylaşımlar, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Çorlulular şöyle diyor: “Hepimiz Tekirdağlıyız hepsi bizim vekilimiz ama Çorlu’yu temsil edecek, bizim ilçemizden çıkacak olan hiçbir aday seçilebilecek bir sıraya konmamış. Başarılı bir vekil olan Emre Köprülü 4. sıraya konmuş. İYİ Parti’nin oy artışı CHP’de 4. vekili zorlar. Köprülü’yü ateşe atan kim? 4 dönemdir Çorlu belediye başkanı olan Ünal Baysan ise resmen görmezden gelinmiş. Tekirdağ’ın büyükşehir olmadan önce son belediye başkanı olan Adem Dalgıç, son yerel seçimde vatandaş tarafından da parti tarafından da tercih edilmezken ne oldu da bu seçimde 5. sıraya kondu? Birçok ilden büyük olan ve Tekirdağ’ın en yüksek oy oranına sahip ilçesi Çorlu’yu görmezden geleni biz de görmezden geleceğiz. Madem Tekirdağ’a biz kazandırıyoruz, en yüksek oy oranı bizde, bizi temsil edecek kimse olmayacaksa Çorlu’yu il yapın siz de kurtulun biz de!..”

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