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Tekirdağ İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İYİ Parti milletvekili adayları

SEÇİM HABERLERİ  | 22.05.2018 15:00 | Son Güncelleme

İYİ Parti, 24 Haziran erken seçim milletvekili aday listesini açıkladı. Listede Tekirdağ İYİ Parti milletvekili adaylarının isimleri merak konusu oldu. İşte İYİ Parti'nin seçim 2018 için YSK'ya verdiği milletvekili listesinde yer alan Tekirdağ adayları. Tekirdağ İYİ Parti milletvekili adayları kimlerden oluşuyor?

Tekirdağ İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İYİ Parti milletvekili adayları

İYİ Parti, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi. İYİ Parti milletvekili adayları açıklanır açıklanmaz gözler listelere çevrildi ve adaylar üzerinden tartışmalar başladı. Peki İYİ Parti hangi illerde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi.

TEKİRDAĞ İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

İYİ Parti, listelerinde sürpriz isimlere yer verdi. Peki Tekirdağ İYİ Parti milletvekili adayları kim oldu? Hangi isimler listeye girdi? Tekirdağ İYİ Parti milletvekili adayları kimler?

İşte YSK'ya verilen liste:

Enez Kaplan
Muhtar Mahranlı
Hazım Tamer Dodurka
Belma Kuvancı
Oğuzhan Aydın
Tuncay Kırmızıgül
Nurcan Balcı Erol

24 HAZİRAN SEÇİM TAKVİMİ

YSK 24 Haziran milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili bir takvim yayımladı. Buna göre 22 Mayıs tarihinde yurt içi ve yurtdışı seçmen kütükleri kesinleşiyor. 26 Mayıs tarihinde milletvekili geçici aday listeleri yayımlanacak.

30 Mayıs'ta birleşik oy pusulalarının basımı ve milletvekili kesin aday listelerinin ilanı gerçekleştirilecek.

YURTDIŞINDA SEÇİM ERKEN BAŞLAYACAK

YSK'nın takvimine göre gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak. Yurtdışında oy verme işlemleri 19 Haziran Salı günü sona erecek. Cumhurbaşkanlığının seçiminin 2. tura kalması durumunda yurtdışında oy verme işlemleri 30 Haziran'da başlayacak ve 4 Temmuz'da sona erecek.

24 HAZİRAN OY VERME GÜNÜ

Türkiye'nin tüm illerinde, ilçelerinde, köylerinde vatandaşlar 24 Haziran günü sandığa gidecekler ve hem milletvekili hem de cumhurbaşkanlığı için oy kullanacaklar. Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda tamamlanmazsa 8 Temmuz Pazar günü ikinci tur oylaması için vatandaşlar yine sandığa gidecekler.

PROPAGANDA VE SEÇİM YASAKLARI

Propaganda serbesti ve 14 Haziran Perşembe günü başlayacak ve aynı tarihte bazı seçim yasakları da devreye girecek. Liderler 17 Haziran Pazar gününden itibaren radyo ve televizyonlarda propaganda konuşması yapabilecekler.

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