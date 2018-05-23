Tekirdağ milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)

Türkiye'de il il vatandaşlar 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecekler. Tekirdağ ilinde oy kullanmaya gidecekler AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, HDP ve seçime giren diğer partilerden birine oy verecekler. Partilerin Tekirdağ milletvekili adayları içinden oy dağılımına göre üst sıradakiler 600 milletvekilinden biri olacaklar. Peki Tekirdağ milletvekili adayları kimler? AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti Tekirdağ ilinde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi? İşte parti parti aday listeleri... TEKİRDAĞ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI Mustafa Şentop

Mustafa Yel

Çiğdem Koncagül

Mestan Özcan

Kerim Atalay

Abdullah Öğe

Cem Karaca TEKİRDAĞ CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI Faik Öztrak

İlhami Özcan Aygun

Candan Yüceer

Emre Köprülü

Adem Dalgıç

İsmail Doğaroğlu

Gülfer Ümit TEKİRDAĞ MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KORAY ÖNSEL

ÇIĞIR DOĞU ZORLU

MUSTAFA YILDIRIM

RECEP ÇALIŞKAN

MUHAMMER VAROL

ZEHRA ÇALIŞKAN

OKTAY ÜSTÜN TEKİRDAĞ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI Salim Kaplan

Feray Mertoğlu

Hüseyin Eriş

Gurbet Demirhan

Erhan Gövercin

Halime Tunç

Tekin Çatalkaya TEKİRDAĞ İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI Faik Öztrak

İlhami Özcan Aygun

Candan Yüceer

Emre Köprülü

Adem Dalgıç

İsmail Doğaroğlu

Gülfer Ümit

HANGİ İLDEN KAÇ MİLLETRVEKİLİ ÇIKACAK? Bir ilden meclise girecek milletvekili sayısı söz konusu ilin nüfusuna göre belirlenmektedir. YSK'nın açıkladığı listeye göre illerin milletvekili sayıları şu şekildedir: ADANA 15

ADIYAMAN 5

AFYONKARAHİSAR 6

AĞRI 4

AKSARAY 4

AMASYA 3

ANKARA 36

ANTALYA 16

ARDAHAN 2

ARTVİN 2

AYDIN 8

BALIKESİR 9

BARTIN 2

BATMAN 5

BAYBURT 1

BİLECİK 2

BİNGÖL 3

BİTLİS 3

BOLU 3

BURDUR 3

BURSA 20

ÇANAKKALE 4

ÇANKIRI 2

ÇORUM 4

DENİZLİ 8

DİYARBAKIR 12

DÜZCE 3

EDİRNE 4

ELAZIĞ 5

ERZİNCAN 2

ERZURUM 6

ESKİŞEHİR 7

GAZİANTEP 14

GİRESUN 4

GÜMÜŞHANE 2

HAKKARİ 3

HATAY 11

IĞDIR 2

ISPARTA 4

İSTANBUL 98

İZMİR 28

KAHRAMANMARAŞ 8

KARABÜK 3

KARAMAN 3

KARS 3

KASTAMONU 3

KAYSERİ 10

KİLİS 2

KIRIKKALE 3

KIRKLARELİ 3

KIRŞEHİR 2

KOCAELİ 13

KONYA 15

KÜTAHYA 5

MALATYA 6

MANİSA 10

MARDİN 6

MERSİN 13

MUĞLA 7

MUŞ 4

NEVŞEHİR 3

NİĞDE 3

ORDU 6

OSMANİYE 4

RİZE 3

SAKARYA 7

SAMSUN 9

ŞANLIURFA 14

SİİRT 3

SİNOP 2

ŞIRNAK 4

SİVAS 5

TEKİRDAĞ 7

TOKAT 5

TRABZON 6

TUNCELİ 2

UŞAK 3

VAN 8

YALOVA 3

YOZGAT 4

ZONGULDAK 5