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Tekirdağ milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)

SEÇİM HABERLERİ  | 23.05.2018 11:18 | Son Güncelleme

İlk kez hem milletvekili hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı 24 Haziran seçimleri için partiler milletvekili adaylarını belirlediler. YSK sunulan listelerde her il için milletvekili adayları sıralandı. İşte AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İyi Parti'nin Tekirdağ milletvekili adayları...

Tekirdağ milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)

Türkiye'de il il vatandaşlar 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecekler. Tekirdağ ilinde oy kullanmaya gidecekler AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, HDP ve seçime giren diğer partilerden birine oy verecekler. Partilerin Tekirdağ milletvekili adayları içinden oy dağılımına göre üst sıradakiler 600 milletvekilinden biri olacaklar. Peki Tekirdağ milletvekili adayları kimler? AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti Tekirdağ ilinde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi? İşte parti parti aday listeleri...

TEKİRDAĞ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Mustafa Şentop
Mustafa Yel
Çiğdem Koncagül
Mestan Özcan
Kerim Atalay
Abdullah Öğe
Cem Karaca

TEKİRDAĞ CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Faik Öztrak
İlhami Özcan Aygun
Candan Yüceer
Emre Köprülü
Adem Dalgıç
İsmail Doğaroğlu
Gülfer Ümit

TEKİRDAĞ MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

KORAY ÖNSEL
ÇIĞIR DOĞU ZORLU
MUSTAFA YILDIRIM
RECEP ÇALIŞKAN
MUHAMMER VAROL
ZEHRA ÇALIŞKAN
OKTAY ÜSTÜN

TEKİRDAĞ HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Salim Kaplan
Feray Mertoğlu
Hüseyin Eriş
Gurbet Demirhan
Erhan Gövercin
Halime Tunç
Tekin Çatalkaya

TEKİRDAĞ İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Faik Öztrak
İlhami Özcan Aygun
Candan Yüceer
Emre Köprülü
Adem Dalgıç
İsmail Doğaroğlu
Gülfer Ümit

HANGİ İLDEN KAÇ MİLLETRVEKİLİ ÇIKACAK?

Bir ilden meclise girecek milletvekili sayısı söz konusu ilin nüfusuna göre belirlenmektedir. YSK'nın açıkladığı listeye göre illerin milletvekili sayıları şu şekildedir:

ADANA 15
ADIYAMAN 5
AFYONKARAHİSAR 6
AĞRI 4
AKSARAY 4
AMASYA 3
ANKARA 36
ANTALYA 16
ARDAHAN 2
ARTVİN 2
AYDIN 8
BALIKESİR 9
BARTIN 2
BATMAN 5
BAYBURT 1
BİLECİK 2
BİNGÖL 3
BİTLİS 3
BOLU 3
BURDUR 3
BURSA 20
ÇANAKKALE 4
ÇANKIRI 2
ÇORUM 4
DENİZLİ 8
DİYARBAKIR 12
DÜZCE 3
EDİRNE 4
ELAZIĞ 5
ERZİNCAN 2
ERZURUM 6
ESKİŞEHİR 7
GAZİANTEP 14
GİRESUN 4
GÜMÜŞHANE 2
HAKKARİ 3
HATAY 11
IĞDIR 2
ISPARTA 4
İSTANBUL 98
İZMİR 28
KAHRAMANMARAŞ 8
KARABÜK 3
KARAMAN 3
KARS 3
KASTAMONU 3
KAYSERİ 10
KİLİS 2
KIRIKKALE 3
KIRKLARELİ 3
KIRŞEHİR 2
KOCAELİ 13
KONYA 15
KÜTAHYA 5
MALATYA 6
MANİSA 10
MARDİN 6
MERSİN 13
MUĞLA 7
MUŞ 4
NEVŞEHİR 3
NİĞDE 3
ORDU 6
OSMANİYE 4
RİZE 3
SAKARYA 7
SAMSUN 9
ŞANLIURFA 14
SİİRT 3
SİNOP 2
ŞIRNAK 4
SİVAS 5
TEKİRDAĞ 7
TOKAT 5
TRABZON 6
TUNCELİ 2
UŞAK 3
VAN 8
YALOVA 3
YOZGAT 4
ZONGULDAK 5

MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTELERİNİN ONAYLANMASI

YSK'nın seçim takvimine göre geçici milletvekili aday listeleri 26 Mayıs tarihinde resmi gazetede yayımlanacak. Bunun ardından YSK geçici aday listelerine olan itirazları inceleyecek.

Tüm illerdeki milletvekili adaylarının kesin listesi ise 30 Mayıs günü resmi gazetede yayımlanacak. Birleşik oy pusulaları da basılıp pusuluların ilgili birimlere dağıtılmasına başlanacak.


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