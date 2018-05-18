'Temel Karamollaoğlu Abdullah Gül’ün adaylığını bir yıl önce planladı'

SP’nin gündeme getirdiği Gül ismi üzerinde CHP ve İyi Parti arasında ortak aday konusunda belli bir süre müzakere yürütülmüştü. Müzekerelerin ardından Gül formülünü ısrarla savunan Karamollaoğlu kendisiyle de adaylık konusunda son görüşmeyi gerçekleştirmişti. Adından Gül, kameraların karşısına çıkarak, “Geniş mutabakat bulunsaydı, gereğini yapacaktım. Ancak bulunamadığı için aday değilim” açıklaması yapmıştı. Bu açıklama öncesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Gül’e yaptıkları ziyaret, büyük tartışmalara yol açmıştı.

Gül formülünü gündeme getiren Karamollaoğlu’nun, bu konudaki hazırlıkları ve tasarlamalarına ilişkin perde arkası bilgiler ilginç boyutlar taşıyor. Buna göre Karamollaoğlu, Gül’ün cumhurbaşkanı adayı olmasını ilk olarak geçen yılki referandumun hemen sonrasında ilk kez düşündü. Partisi SP ile birlikte referandumda hayır bloku içinde yer alan Karamollaoğlu, yüzde 51.5-yüzde 48.5 şeklindeki sonuçları gördükten sonra kurmaylarına ilk kez Gül’ün ismini ifade etti. Gül’ün AKP’nin kurucusu olarak sorumluluğu bulunduğu görüşünden hareket eden Karamollaoğlu, bu sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiği görüşünü ifade etti. Gül’ün, hayır blokunu oluşturan geniş mutabakatın adayı olarak göreceği bir seçimi kazanağını hesap ettiğini anlattı. O zaman seçimin Kasım 2019’da yapılacağı öngörüldüğü için “Bu sonuçlarla gidilecek bir seçimde Gül aday olduğu takdirde kazanacaktır. Bu işi Gül çözer” açıklamasını yaptı.