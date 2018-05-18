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'Temel Karamollaoğlu Abdullah Gül’ün adaylığını bir yıl önce planladı'

SEÇİM HABERLERİ  | 18.05.2018 08:15 | Son Güncelleme

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, “Geniş mutabakat bulunamadığı için” aday olmaktan vazgeçen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ismini, tam bir yıl önce 16 Nisan referandumu biter bitmez düşündüğü ortaya çıktı. Karamollaoğlu, Gül formülünün neden olamadığını anlattı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kendi adaylığını çok önceden ilan etmesi ve ısrar etmesi nedeniyle de gerçekleştirilemediğini söyledi.

SP’nin gündeme getirdiği Gül ismi üzerinde CHP ve İyi Parti arasında ortak aday konusunda belli bir süre müzakere yürütülmüştü. Müzekerelerin ardından Gül formülünü ısrarla savunan Karamollaoğlu kendisiyle de adaylık konusunda son görüşmeyi gerçekleştirmişti. Adından Gül, kameraların karşısına çıkarak, “Geniş mutabakat bulunsaydı, gereğini yapacaktım. Ancak bulunamadığı için aday değilim” açıklaması yapmıştı. Bu açıklama öncesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Gül’e yaptıkları ziyaret, büyük tartışmalara yol açmıştı.

Gül formülünü gündeme getiren Karamollaoğlu’nun, bu konudaki hazırlıkları ve tasarlamalarına ilişkin perde arkası bilgiler ilginç boyutlar taşıyor. Buna göre Karamollaoğlu, Gül’ün cumhurbaşkanı adayı olmasını ilk olarak geçen yılki referandumun hemen sonrasında ilk kez düşündü. Partisi SP ile birlikte referandumda hayır bloku içinde yer alan Karamollaoğlu, yüzde 51.5-yüzde 48.5 şeklindeki sonuçları gördükten sonra kurmaylarına ilk kez Gül’ün ismini ifade etti. Gül’ün AKP’nin kurucusu olarak sorumluluğu bulunduğu görüşünden hareket eden Karamollaoğlu, bu sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiği görüşünü ifade etti. Gül’ün, hayır blokunu oluşturan geniş mutabakatın adayı olarak göreceği bir seçimi kazanağını hesap ettiğini anlattı. O zaman seçimin Kasım 2019’da yapılacağı öngörüldüğü için “Bu sonuçlarla gidilecek bir seçimde Gül aday olduğu takdirde kazanacaktır. Bu işi Gül çözer” açıklamasını yaptı.

Mühendis hesabı

Cumhuriyet'in haberine göre; Karamollaoğlu’nun Gül formülünü ortaya atması üzerine SP kurmaylarınca, “Temel Bey, iyi yetişmiş bir mühendis ve planlamacıdır. Referandum sonuçları üzerine Gül ismini ortaya atması tam bir mühendislik ve planlama hesabı” diye tanımlandı. Karamollaoğlu, ardından erken seçim kararı alanına kadar Gül’le iki kez görüştü. Bu görüşmelerde “Geniş bir mutabakat bulunması halinde” Gül’ün muhalefetin ortak adayı olacağı” izlenimini kesin olarak edindi. 24 Haziranda erken seçim kararı alınması üzerine de hızla harekete geçerek, CHP ve İYİ Parti liderlerine Gül formülünü önerdi.

Aday olmalıydı

Karamollaoğlu, Gül formülünün neden olamadığını anlattı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kendi adaylığını çok önceden ilan etmesi ve ısrar etmesi nedeniyle de gerçekleştirilemediğini söyledi. Ancak Karamollaoğlu, Gül’le ilgili bir vurgu daha yapmak istedi:

“Mutabakat sağlayamadığımız için Gül’ün adaylığı mümkün olmadı. Ancak tam mutabakat olmasa da, mutabakat sağlayanların adayı olarak Gül çıkmalıydı. Çünkü AKP’de yüzde 15’ler kadar karşılığı var. AKP’de büyüyen rahatsız kitlede karşılığı en çok olan isim o. İkinci tura kesin o kalırdı. İkinci turda da cumhurbaşkanı seçilirdi.”

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Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri temel karamollaoğlu Abdullah Gül

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ohh iyiki olmamış ingiliz uşağı temel daha çok şeyler kaybedeceksin sabret seni o parlatıp cilalayanların hiç birini 26 haziranda etrafında bulamayacaksın ve fosil olarak yok olup gideceksin
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