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Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül ziyaretinin detaylarını açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 03.05.2018 08:33 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ün çatı adaylığıyla ilgili görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül ziyaretinin detaylarını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, FOX TV'de Çalar Saat programında seçim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Karamollaoğlu, Abdullah Gül'ü ziyaretinde yaşananlara ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Gül'ün çatı aday olmasını istediğini söyleyen Karamollaoğlu, "Kılıçdaroğlu tarafından genel olarak müspekılt bir karşılama oldu." dedi.

AK PARTİ'NİN İÇİNDE BİR KESİM 'BU GİDİŞE RAZI DEĞİLİZ' DİYOR"

Karamollaoğlu şunları söyledi:

AK Parti'nin içinde bir kesim artık biz bu gidişe razı değiliz diyor. Üst kesimde, beraber yola çıktıkları kimse yanlarında kalmadı. Endişelerini dile getirdikleri zaman belli bir grup tarafından vatan haini ilan edildiler.

"ABDULLAH GÜL KAZANABİLİRDİ"

Abdullah Gül kazanabilirdi. Sadece çatı adaylık meselesi değildi. Biz kendisini aday göstereceğimizi deklare ettik. Bizden tek başına aday olsaydı da kazanabileceğine inanıyorum. Ben kendisi ile bu konuları, sıkıntıları aktardım. Kendisine bunu teklife gittiğim zaman o, bir çatı aday olursa var olduğunu söylemiş olması bile önemlidir.

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Abdullah Gül temel karamollaoğlu Saadet Partisi

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