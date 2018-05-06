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Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı adayı olabilecek mi? İşte güncel imza sayısı

SEÇİM HABERLERİ  | 06.05.2018 14:56 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için gerekli olan imza sayısını 3. günde geçti.

Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı adayı olabilecek mi? İşte güncel imza sayısı

24 Haziran’da yapılacak erken seçimlerde Cumhurbaşkanı adayları arasında yer alan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, 100 bin imzayı geçerek aday olmaya hak kazandı.

  1. imza gününde gerekli 100 bini toplayan Karamollaoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener’den sonra yeterli imzayı toplayan 2. lider oldu.

Diğer adaylardan; Doğu Perinçek 28 bin 606 imzaya ulaşırken, Vecdet Öz ise henüz 768 imza topladı.

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