Temel Karamollaoğlu: İslamcı değilim, müslümanım!

Saadet Partisi'nin (SP) cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, dün basın mensuplarıyla bir araya gelerek 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Seçimlerinde kullanılacak, “Geleceğin için değiştir” sloganının da tanıtıldığı toplantıda konuşan Karamollaoğlu, ilk olarak kendilerine yöneltilen, “Bugünkü iktidarla neden bir araya gelmediniz” sorusuna yanıt vermek istediğini söyledi. Karamollaoğlu şöyle konuştu:
“İktidarla neden bir araya gelmediniz, aynı kaynaktan besleniyorsunuz deniliyor. Bizim üç konuda farklılığımız var. En ciddi problem kutuplaşma ve kamplaşma. Enteresan olan iktidar da aynı şeyleri tekrar etmeye başladı. Söylemde kalırsa bir şey ifade etmez. Türkiye'ye en büyük zararı kutuplaşma veriyor. İktidar ‘beka sorunu var' diyor. Yapılması gereken ilk iş içeride bütünleşmek”
"BEN İSLAMCI DEĞİLİM"
"Ben İslamcı değilim ben Müslümanım" diyen Karamollaoğlu “Eğer biz İslam'dan bahsedeceksek, her şeyden önce adalet ve güzel ahlak gelir” değerlendirmesinde bulundu. SP lideri şöyle devam etti:
"Her şeyi aynı düşüneceğiz manasına gelmez. Bu fikirlerimizi özgürce dile getirmeliyiz. Ama bu bizi hasım haline getirmez. Birbirimizin hasmı değil rakibiz. Bizim yönetim anlayışımız farklı. Elbette kuvvetler ayrılığı akla geliyor. Ama biz bir numaralı meseleye adaleti yerleştiriyoruz. Adalet olmadan devlet olmaz. Ardından liyakat gelir. Devlet erki ülkenin problemlerini çözerken her konuda ehli insanlara görev vermeli. Benden olsun çamurdan olsun mantığı devlet yönetiminde geçerli değildir. Liyakat bizim prensiplerimiz içinde olmazsa olmaz. Üçüncüsü istişaredir"
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