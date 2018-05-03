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Temel Karamollaoğlu kampanya başlattı!

SEÇİM HABERLERİ  | 03.05.2018 21:10 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 24 Haziran erken seçimleri için imza sürecinin yarın başlayacağını duyurdu ve seçim kampanyasını başlattı.

Temel Karamollaoğlu kampanya başlattı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından "24 Haziran seçimleri cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza toplama süreci yarın başlayacak ve 9 Mayıs’a kadar devam edecektir. Biz inanıyoruz ki aziz milletimiz ve kıymetli teşkilat mensuplarımız bize elllerinden gelen desteği verecektir. #İmzamıAtarım" mesajını paylaştı.


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