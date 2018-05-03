Temel Karamollaoğlu kampanya başlattı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından "24 Haziran seçimleri cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza toplama süreci yarın başlayacak ve 9 Mayıs’a kadar devam edecektir. Biz inanıyoruz ki aziz milletimiz ve kıymetli teşkilat mensuplarımız bize elllerinden gelen desteği verecektir. #İmzamıAtarım" mesajını paylaştı.
24 Haziran seçimleri cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza toplama süreci yarın başlayacak ve 9 Mayıs’a kadar devam edecektir. Biz inanıyoruz ki aziz milletimiz ve kıymetli teşkilat mensuplarımız bize elllerinden gelen desteği verecektir.#İmzamıAtarım— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) 3 Mayıs 2018
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