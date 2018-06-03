HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Temel Karamollaoğlu'na büyük şok! Fatih Erbakan, Milli Görüş’ün yeni partisi için tarih verdi

SEÇİM HABERLERİ  | 03.06.2018 00:49 | Son Güncelleme

Milli Görüş'ün lideri eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan Manisa’da katıldığı programda üstü kapalı bir şekilde eleştirdiği Saadet Partisi yerine Milli Görüş’ün yeni partisinin Temmuz ayında kurulacağını ve 2019 Yerel Seçimlerine katılacağını ifade etti.

Erbakan Vakfı Genel Başkanı ve Milli Görüş'ün lideri merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Dr. Fatih Erbakan Manisa’da Erbakan Vakfı tarafından düzenlenen iftara katıldı. Yunusemre Belediyesi bahçesinde verilen iftara Erbakan Vakfı Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, vakfın il ve ilçe yöneticileri, AK Partili Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Fatih Erbakan belediye bahçesine girişinde gençler tarafından meşaleler eşliğinde ‘Mücahid Erbakan’ sloganlarıyla karşılandı.

SAADET PARTİSİ'Nİ ELEŞTİRDİ

İftar yemeğinin ardından konuşan Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan isim vermeden Milli Görüş’ü temsil eden Saadet Partisi’ni eleştirerek, “Erbakan Hocamız tarafından bayrağı açılan bu hak davanın siyasi alanda hakkıyla temsil edilebilmesi için, aslına özüne uygun bir şekilde temsil edilebilmesi için gereken resmi adımları biran evvel atmak mecburiyetindeyiz. Erbakan Hocamızın ortaya koymuş olduğu çizgiyi, duruşu muhafaza edip, yüz aklığıyla devam ettirmek, yeni nesillere aktarabilmek için gerekli adımları atmak mecburiyetindeyiz. Milletimize ve bütün insanlığa aynen Erbakan Hocamızın bizlere öğrettiği gibi adalet, refah, huzur ve barış, insan hakları, izzet ve onur sağlayabilmek için aynen Erbakan Hocamızın yürüdüğü yoldan yürümek mecburiyetindeyiz. İşte bu sebeple diyoruz ki; Milli görüş camiasını ve milletimizi ehveni şerlerden, doğruya yakın yanlışlardan, milli görüşü hakkıyla temsil edemeyenlerden kurtarmanın vakti artık gelmiştir” dedi.
Partinin kuruluşu için tarih verdi.

ERBAKAN

Kutlu kervanın yeniden yola revan olma vakti geldiğinin altını çizen Erbakan konuşmasını şöyle tamamladı:

YENİ PARTİ İÇİN TARİH VERDİ

“Yeniden Erbakan, yeniden Milli Görüş kervanı ne zaman ve nasıl yola çıkacak? Yıllardır beklediğimiz partimize, siyasi çalışmalarımıza ne zaman kavuşacağız? Bunu da son birkaç aydır ifade ettiğimiz gibi; şuandaki planımıza göre seçimler sonrasında temmuz ayı içinde abdestimizi tazelemeyi planlıyoruz. Eylül’de büyük kongremizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz ve 30 Mart 2019 yerel seçimlerinde bu milleti ehveni şerlerden, doğruya yakın yanlışlardan kurtarmayı hedefliyoruz.”
Fatih Erbakan’ın konuşması sık sık ‘Mücahid Erbakan’ sloganlarıyla kesildi.

İHA

PARTNERAslında kime ne mesaj veriyor?Aslında kime ne mesaj veriyor?
Doğu Perinçek'ten Muharrem İnce'ye çok sert sözler: PKK’nın mevzilerinden kurşun sıkıyorDoğu Perinçek'ten Muharrem İnce'ye çok sert sözler: PKK’nın mevzilerinden kurşun sıkıyor
24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
temel karamollaoğlu milli görüş Fatih Erbakan Necmettin Erbakan SP Saadet Partisi

En Çok Okunan Haberler

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

Gaziantep'te Meral Akşener'in yolu, belediyenin çöp kamyonuyla kesildi

Gaziantep'te Meral Akşener'in yolu, belediyenin çöp kamyonuyla kesildi

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihi teklif!

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihi teklif!

Nur Yerlitaş adeta eridi

Nur Yerlitaş adeta eridi

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğu Perinçek'ten Muharrem İnce'ye çok sert sözler: PKK’nın mevzilerinden kurşun sıkıyor

Doğu Perinçek'ten Muharrem İnce'ye çok sert sözler: PKK’nın mevzilerinden kurşun sıkıyor

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

24 Haziran seçim sonuçları için SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan çarpıcı anket yorumu

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, TRT'de programa çıkacak

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, TRT'de programa çıkacak

İYİ Parti Edirne 1'inci sıra adayı İmren Çakırlar istifa etti

İYİ Parti Edirne 1'inci sıra adayı İmren Çakırlar istifa etti

Muharrem İnce, Adıyaman mitinginde türkü söyledi

Muharrem İnce, Adıyaman mitinginde türkü söyledi

Gaziantep'te Meral Akşener'in yolu, belediyenin çöp kamyonuyla kesildi

Gaziantep'te Meral Akşener'in yolu, belediyenin çöp kamyonuyla kesildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.