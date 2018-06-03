Temel Karamollaoğlu'na büyük şok! Fatih Erbakan, Milli Görüş’ün yeni partisi için tarih verdi

Erbakan Vakfı Genel Başkanı ve Milli Görüş'ün lideri merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Dr. Fatih Erbakan Manisa’da Erbakan Vakfı tarafından düzenlenen iftara katıldı. Yunusemre Belediyesi bahçesinde verilen iftara Erbakan Vakfı Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, vakfın il ve ilçe yöneticileri, AK Partili Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Fatih Erbakan belediye bahçesine girişinde gençler tarafından meşaleler eşliğinde ‘Mücahid Erbakan’ sloganlarıyla karşılandı.

SAADET PARTİSİ'Nİ ELEŞTİRDİ

İftar yemeğinin ardından konuşan Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan isim vermeden Milli Görüş’ü temsil eden Saadet Partisi’ni eleştirerek, “Erbakan Hocamız tarafından bayrağı açılan bu hak davanın siyasi alanda hakkıyla temsil edilebilmesi için, aslına özüne uygun bir şekilde temsil edilebilmesi için gereken resmi adımları biran evvel atmak mecburiyetindeyiz. Erbakan Hocamızın ortaya koymuş olduğu çizgiyi, duruşu muhafaza edip, yüz aklığıyla devam ettirmek, yeni nesillere aktarabilmek için gerekli adımları atmak mecburiyetindeyiz. Milletimize ve bütün insanlığa aynen Erbakan Hocamızın bizlere öğrettiği gibi adalet, refah, huzur ve barış, insan hakları, izzet ve onur sağlayabilmek için aynen Erbakan Hocamızın yürüdüğü yoldan yürümek mecburiyetindeyiz. İşte bu sebeple diyoruz ki; Milli görüş camiasını ve milletimizi ehveni şerlerden, doğruya yakın yanlışlardan, milli görüşü hakkıyla temsil edemeyenlerden kurtarmanın vakti artık gelmiştir” dedi.

Partinin kuruluşu için tarih verdi.