Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran erken seçimi için çarpıcı yorum

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, partisinin kadın kolları tarafından düzenlenen “Kadına Değer, Türkiye'ye Huzur İçin Değiştir” programına katıldı. SP lideri özetle şunları söyledi:
GELECEK İPOTEK ALTINDA: “Geleceğimiz ipotek altına alındı. Bu sene ödenmesi gereken borç 300 milyar dolar. Dolar yükseliyor, AKP'ye komplo kuruluyormuş. Siz ekonominizi sağlam temeller üzerine kurmazsanız elbet komplo kurar. Aldınız borcu AVM, bina inşa ettiniz. 90 yılda yapılan fabrikaları 62 milyar dolara sattınız. O fabrikaları 600 milyara yeniden kuramazsınız.
ZULUM VAR: Türkiye bugün zulüm noktasında bir adalet anlayışı ile yönetiliyor. 6-7 arkadaşımız dövüldü, ağır yaralılar. Saldıranlardan bir tane yaralı var mı ? Polis seyrediyor, ambulans yaralıyı götürmüyor. Türkiye'yi idare edenler ‘benden yana isen canım kurban, değilsen tepenize binerim' diyor. Diktatörlük, istibdat yönetiminde olur. Dün adaletten şikayet edenler, bugün şikayet edilen oldular.
FETÖ SADECE BİZDE YOK: FETÖ ile alakası olmayan tek kuruluş Saadet Partisi'dir. İtikadi sebeplerle bir türlü aynı safta bir araya gelemedik. Bu iktidar biyolojik bağ kurdu. Devleti paylaştılar. Adaleti, emniyeti verdiler. Menfaat ilişkisi bitince ortaklık bitti.
DİNLEME VAR: Kudüs hadisesi olunca arkadaşlarımızı topladım, hemen miting yapalım dedim. Kendisi (Erdoğan) o sırada Londra'da. 10 dakika sonra miting yapma kararı verdiler. Dinleme, iletişim metotları gelişmiş bu arkadaşların. Biz de hemen mitingden vazgeçtik.
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