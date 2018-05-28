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Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran erken seçimi için çarpıcı yorum

SEÇİM HABERLERİ  | 28.05.2018 18:25 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, AK Parti’nin içindeki koalisyonun dağıldığını, yüzde 15 oy kaybı yaşandığını söyledi. Karamollaoğlu, “Türkiye’yi idare edenler ‘benden yana isen canım kurban, değilsen tepene binerim’ diyor. Diktatörlük, istibdat yönetiminde olur” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, partisinin kadın kolları tarafından düzenlenen “Kadına Değer, Türkiye'ye Huzur İçin Değiştir” programına katıldı. SP lideri özetle şunları söyledi:

GELECEK İPOTEK ALTINDA: “Geleceğimiz ipotek altına alındı. Bu sene ödenmesi gereken borç 300 milyar dolar. Dolar yükseliyor, AKP'ye komplo kuruluyormuş. Siz ekonominizi sağlam temeller üzerine kurmazsanız elbet komplo kurar. Aldınız borcu AVM, bina inşa ettiniz. 90 yılda yapılan fabrikaları 62 milyar dolara sattınız. O fabrikaları 600 milyara yeniden kuramazsınız.

ZULUM VAR: Türkiye bugün zulüm noktasında bir adalet anlayışı ile yönetiliyor. 6-7 arkadaşımız dövüldü, ağır yaralılar. Saldıranlardan bir tane yaralı var mı ? Polis seyrediyor, ambulans yaralıyı götürmüyor. Türkiye'yi idare edenler ‘benden yana isen canım kurban, değilsen tepenize binerim' diyor. Diktatörlük, istibdat yönetiminde olur. Dün adaletten şikayet edenler, bugün şikayet edilen oldular.

FETÖ SADECE BİZDE YOK: FETÖ ile alakası olmayan tek kuruluş Saadet Partisi'dir. İtikadi sebeplerle bir türlü aynı safta bir araya gelemedik. Bu iktidar biyolojik bağ kurdu. Devleti paylaştılar. Adaleti, emniyeti verdiler. Menfaat ilişkisi bitince ortaklık bitti.

DİNLEME VAR: Kudüs hadisesi olunca arkadaşlarımızı topladım, hemen miting yapalım dedim. Kendisi (Erdoğan) o sırada Londra'da. 10 dakika sonra miting yapma kararı verdiler. Dinleme, iletişim metotları gelişmiş bu arkadaşların. Biz de hemen mitingden vazgeçtik.

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24 haziran erken seçim temel karamollaoğlu ak parti Koalisyon Saadet Partisi

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
algı opetasyonu yapıyor ama işe yaranayacak bu adamın oyu % 3 civarı fakat ençokta bu adam konuşuyor seçim sonunda surat ifadesini görmeyi çok isterim
cevikci hemen 155 i ara onuda iceri al din elden gidiyeeeaaa.
@cevikci ola sus otunu ye sen
%0,68 oyu var, türlü türlü huyu var.
SALLA BAKALIM MEYDAN BOŞ BULDUN SİVAS ORTADAYKEN SENLE NASIL İTTİFAK KURDULAR KİMLER SİZİ Bİ ARAYA GETİRDİ ACABA
eski.milli selamet partililer..sadet partisine..dyp liler ile anap lılar iyi partiye kaydığını anlatmaya çalışıyor sayın temel bey ..mantıklı yaklaşım olması gereken durum
medyanın yeni sazcisi
pkklı demirtaşın hapisten çıkması için yağmur duasına çıkan bu adamı tarih affetmeyecek. %0,5 oyun vardı bu sefer onuda alamayacaksın. alırsan ancak chpdeki kiralık milletvekillerinden bir kaç tane verirler.
Sen ne yalancı çirkef bir adammışın be.birazcık saygımız vardı kendini itici hale getire getire bitirdin artık.25 haziranda renkten renge girmiş halini görmek için sabırsızlanıyorum.
boşboş konuşuyor işte
temel reisin ıspanağı az gelmiş ...
kaybederse millete ne diyecek.
temel bu iş fıkra değil senin çapın ne ki reisin karşısında laf söylüyon. hadsizzzzxxxxxxxxzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Ya ne diyon sen aydede
bu ihtiyar bunak ne dediğini bilmiyor 24 hazıran akşamı görecek dağilmayı o girdiğiniz millet ittifakı hezimet ittifakı olacak
ramazan ramazan içmeye utanmıyon mu dayı sen. ama ne içtiysen güzel kafa yapmış. söyle de ramazandan sonra biz de içelim
yalancıyi yesinler mi. Sen kimsin. oy oranın kact
Sizin reisiniz varsa bizim Temel reisimiz var cok yasa yasli kurt
BU DİKTATÖR DEDİĞİN İNŞALLAH BİRGÜN SENİDE İÇERİ ATIRIR
Bu adama sadece gülüyorum yüzde bir oyu var
0.68 oyu var ama galiba sanıyor yüzde 38 oyu var kafayı yemişler iyice ne içiyorlar kafayı bulmak için acaba dp de yüzde0.15 oyuvar adamlar burnundan kılaldırmıyor eroin filancekiyor bunlar kesin?????? ?'? ?'?
Temel Karamollaoğlu, KİMİN AĞZIYLA KONUŞTUĞUN BELLİ YAKIŞMIŞ BU YAŞ DA SANA ATAİST LER AVRUPA ABD İSRAİL SENDEN ÇOK MEMNUN YOLUN SONU HAYIR MI ŞER Mİ MEKAN DEĞİŞİNCE ANLARSIN İNŞALLAH GEÇ OLMAZ
Saadet partisinin kemiksiz oyu %0.68 ancak saadet partisi iddiali durumda ise oyu %4-5 gibi. Bu oyun neredeyse tamami Akp den geliyor. Haliyle kallavi ve nitelikli bir oyu var. Temel dede su an 2. turda kimin baskan olacağına karar verecek. Temel dede Akp lilere demediğini birakmiyor ama Neden hicbir Akpli bu Temel dedeye tek kelime laf etmiyor. Müsade edinde birazcık konuşsun.
eski msp olarak bu adamı tanımıyorumki hangi oyundan bahsediyor
Hiç olmazsa akpliler gibi haramzade değil.
olum biz muhalifler burdayız troller her yeri sarmissiniz
bunca yaşanandan sonra bakıyorumda hak ediyoruz biz
Allah aşkına su iblisi haber yapıp durmayın sizin yuzunuzden kendini birşey sanıyor %1 bile oyu yok sallayıp duruyor.
aktrollerin bu kadar yorum yapmasından bu adamdan ne kadar korktuklarını gösteriyor
26 hazirandan sonra yanında kimse kalmıycak bu medya seni paranla dahi çıkarmıyacak ekrana bu neyin havası tembel.
Bunlar harika haberler, ileride umarım %25 düştü yazılır.
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