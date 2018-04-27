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Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçimleri hakkında açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 27.04.2018 15:23 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri ile yeni açıklamalar geliyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Bizden de birilerini kandırabilirler. Partiden ayrılanlar olabilir. Tek tek isim isim biliyorum görüşenleri' sözlerinin hatırlatılmasına “Söyleyecek bir şey yok. Demek ki sayın cumhurbaşkanı bizden daha çok şey biliyor ona sormak lazım kimler acaba" diye yanıt verdi. Karamollaoğlu ayrıca, partisinin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili 'bu akşam açıklayabiliriz' dedi.

Cuma namazı çıkışı gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik soruya Karamollaoğlu, “Bugün akşama doğru belki bir takım açıklamalarımız olabilir. Onun için biraz sabredin. Şu anda kendi aramızda toplantılarımız olacak. Bilahare kararı açıklayacağız” şeklinde cevap verdi.

'BU AKŞAM AÇIKLAYABİLİRİZ'

Günlerdir merak edilen Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayına yönelik soruyu Karamollaoğlu, “Bugün akşama doğru belki bir takım açıklamalarımız olabilir. Onun için biraz sabredin. Şu anda kendi aramızda toplantılarımız olacak. Bilahare kararı açıklayacağız” şeklinde cevapladı.

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24 haziran seçimleri temel karamollaoğlu

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
ULAN TEMEL , SAKALIN HER TELİNDE AYRI BİR ŞEYTAN İP ATLIYOR, YAMAN ADAMSIN VESSELAM.
@atihun bob eş başkanından daha şeytan birini tanımam
Adam Camii yapma ve yaşatma derneği başkanı gibi
hadi ordan papaz sen chpkk , hdpkk ve fetönün kızı marulla kol kola direk bok yola devam et
@sahinaltinkaynak bob cu seni. bob eş başkanının borozancısı
Yahu git memleketine dernek başkanlığı yap kafa ütüleme
Gül olsun
bencede artık kasmaya başladınız
bu millet akp haricinde gelecek her türlü oluşuma açıktır. zira bunlardan daha fazla zararı bu millete kimse veremez. gelecekte çocuklarımızın bile altından kalkamayacağı ekonomik yaralar işte bu dönemde açıldı.
BU ADAMIN NEZAMANDAN BERİ HABER DEĞERİ OLDU. BU ADAMDANDA HABER YAPMIŞLAR
Ayyy dede git torunlarını sev ibadetini yap bu yaşta vallah nediye apı kapı geziyon senmi düzetteceksin dört dört olsan bile zor ki deyılsin...
BU ÜLKENİN PROBLEMLERİNİ SADECE MİLLİ GÖRÜŞ ÇÖZER
hain ler erbakanın kemiklerini sızlatınız işte haçlı bunu yapıyor böyle üç beş adam satın alıp partiyi ele geçiriyor ya buk şer itifakı 2 haftadır bir adayda uzlaşmadı ülekeyi yönetikleri düşünün kaos olur Rabim bizleri bu embesilerden korusun
@erdoganpolat34 aynen erbakana karşı zamanında tayyibi satın alıp milli görüşü bölmüştü siyonisler
bu adamıda hiç gözüm tutmuyor her an saf değiştirebilir.
ne düşüneyim.. ihanet içindelerrrr.. insan mnüzlüman sanmıştık..
Adam hakli alismislar kandirilmaya
siyasi görüşüm aynı olmasa da aslan gibi adam. ama yapılan yorumlara bakıyorum, aktroller fazla mesaiye kalmaya başlamışlar.
SAADET PARTİSİ çok havaya girdi çokkkk...seçimden sonra görecegiz.
Bugün açıklayacaklarsa demek ki Gül değil. Gül,yarın bir basın toplantısı yapacak.Muhtemelen "Aday değilim ama zor günlerde olaya elimi atmaktan çekinmem" tarzında birşeyler diyecektir...
Bırakın kandıran olmayın.
hadi len moruk... bide bu çıktı
Çok olsa Abdullah Gül olur bence. Yanlış olur
Kurufasulye
temel de kendisini adam yerine koydu ya yürü git deriz artık seçim sonrasında :))
kuran sana diyecek söz bulamıyorum ulen git %3 al öyle konuş ortaya düşmüşsün yaşın başınla ben diyorum hep % 5 almayan seçime girmesin adamın % 1 oyu yok her gün ortada kendini leyek sanıyor mubarek
bu adamdan muhtar olmaz çıkarmış konuşturuyorlar çay kaşığı bekle seçim sonrası adın bile geçmeyecek hiç bir yerde
Demekki bu işler laf ola beri gele değilmiş kapı kapı gezdiniz ama bir araya gelip de bir adayda uzlaşamadınız bile birde ülke yönetmeye talip oluyorsunuz biriniz başka birşey ister diğeri başka şeyde diretir vay benim ülkemi düşünenler menfaatiniz daha şimdiden uyuşmadı bölüşemediniz bir türlü
TEMEL REİS :)
Seni adam yerine koyanlara yazıklar olsun.Şu curcuna geçsin sana bir çay bile söyleyen kimse kalmayacak
chp fetöcü iyi parti fetöcü hdp terörist saadet hain vatan partisi pkk eeeee başka. bi tek kaldı akp sonrada bu ülkede diktatörlük yok diyolar.
Bu karamolla çok tehlikeli çıktı kardaşım
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