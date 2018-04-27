Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçimleri hakkında açıklama

Cuma namazı çıkışı gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik soruya Karamollaoğlu, “Bugün akşama doğru belki bir takım açıklamalarımız olabilir. Onun için biraz sabredin. Şu anda kendi aramızda toplantılarımız olacak. Bilahare kararı açıklayacağız” şeklinde cevap verdi.

'BU AKŞAM AÇIKLAYABİLİRİZ'

Günlerdir merak edilen Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanı adayına yönelik soruyu Karamollaoğlu, “Bugün akşama doğru belki bir takım açıklamalarımız olabilir. Onun için biraz sabredin. Şu anda kendi aramızda toplantılarımız olacak. Bilahare kararı açıklayacağız” şeklinde cevapladı.



