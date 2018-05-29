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Temel Karamollaoğlu'ndan çok konuşulacak 15 Temmuz iddiası

SEÇİM HABERLERİ  | 29.05.2018 15:56 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı ve partinin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, İzmir'deki aday tanıtım toplantısında konuştu. Toplantıda e-miting ile vatandaşlara da seslenen Karamollaoğlu, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı.

Temel Karamollaoğlu'ndan çok konuşulacak 15 Temmuz iddiası

İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan bir otelde, Saadet Partisi'nin İzmir milletvekili adaylarını tanıtan SP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, e-miting uygulaması ile halka hitap etti. 'Geleceğin için değiştir' sloganı ile düzenlenen toplantıya, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan da katıldı. Karamollaoğlu'nun kürsüden yaptığı konuşmanın canlı yayın aracıyla sosyal medya hesaplarından yayınlanmasıyla gerçekleştirilen e-mitingin, teknolojinin getirdiği bir anlayış olduğunu, özellikle Ramazan ayında meydanları doldurmanın zor olduğunu ancak herkesin kendi evinde sosyal medya hesaplarından miting izleyebileceğini anlattı. Karamollaoğlu, "Medya padişahınsa sosyal medya da bizim. Dünyaya seslenmiş oluyoruz bu sayede. Türkiye'de seçimler maalesef başka ülkelerdekinden çok farklı geçiyor. AB ülkelerine gittiğinizde seçime katılan partiler eşit şartlarda yarışır. Medya partilerin fikirlerini mümkün olduğu kadar yansıtmaya çalışır. Ama bizde öyle değil. Bloklaşmış. Algı operasyonu ile iyiyi kötü, kötüyü iyi göstermeye çalışıyorlar. Barış olacaksa farklı fikirlere rağmen birbirimize tahammül etmeliyiz. Birbirimizi kucaklamaya hazır olmak mecburiyetindeyiz. Ülkede bir gerginlik var. Bunun ortadan kalkması bizim yaklaşımımıza bağlı. Herkesi sevmeyebiliriz ama herkesle konuşabilmemiz icap eder" diye konuştu.

İZMİR-İSTANBUL KIYASLAMASI

Konuşmasında İzmir'den övgü ile bahseden Temel Karamollaoğlu, İstanbul ile İzmir'i kıyasladı. İstanbul'un nüfusunun 16 milyonu geçtiğini ifade eden Temel Karamollaoğlu şunları söyledi:

"Trafik kabus gibi. İş saatleri bittiğinde, sabah işe gelirken insanlar saatlerce zaman ayırıyor. Sahiller darmadağın olmuş. Kibir kuleleri dikilmiş. Düne kadar beş katlı sahilde binası olan insanların önüne 35 katlı binaları dikmekten çekinmemişler. Burada Allah'tan korkanlar için söylüyorum. Siz kendi menfaatiniz için başkasının binasını gölgeleyemezsiniz. Avrupa'nın bazı özellikleri var ki insan imreniyor. Adalet ve şehirleşme konularında böyle. Erdoğan, İstanbul'a ihanet ettiğini söyledi ama bunu düzeltmek için adım atmadı. Gelirken sahilde bir bina gözüme ilişti. Allah'tan korkmak icap eder. İzmir Büyükşehir Belediyesi, buradaki yapılaşmayı kentin güzelliği bozmayacak şekilde muhafaza etmeye çalışıyor. Bu belli. Adalet mülkün temelidir. Hak ve hukuk rafa kalkarsa insanlar kendi hakları için yol arar çatışma çıkar. Bu hükümetin mutlaka değişmesi icap eder. Herkes seçim güvenliğinden bahsediyor. Bütün vatandaşlarımıza özellikle söylüyorum sandığa mutlaka gidin. Oyunuza sahip çıkarsınız. Mutlaka bu ülkeyi değiştireceğine inandığınız zihniyetlere oy verin. Kimse gel bizimle beraber ol diye zorlayamaz. Bu e-miting ile yüz binlerce kardeşimize ulaşmış olalım. Onların soruları varsa alalım."

'TEŞKİLATLARINDA YOK AMA ZİHNİYETİNDE METAL YORGUNLUK VAR'

AK Parti Hükümeti'nin bazı belediye başkanlarını istifa ettirdiğini de hatırlatan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, metal yorgunluğu tartışmalarına değindi. Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Bir malzeme metal yorgunluğa uğrarsa artık kullanılamaz. Mutlaka değiştirilmesi icap eder. Aslında teşkilatlarında yok ama zihniyetinde metal yorgunluk var. Problem çözemiyor. Dolar üç ileri bir geri. Bu bir problemi çözme manasına gelmiyor. Bu ekonominin iyiye gitmediğinin işareti. Hükümetin ekonomiyi iyi idare edemediğinin işareti. Türkiye'yi kıskaca almaya çalışırlar tabi. Dışarıdakiler senin dostun olmaya çalışsa bile senin rakibin. Ekonomide seni ezecek ki o üretip sana satacak. Sen bunu unutursan bana karşı komplo kuruyorlar. Günaydın. Sanki ilk kez başına geliyor. Türkiye üç kıtanın birleştiği yer. Böyle yerlerdeki ülkeler güçlü olursa stratejik mevki onların gücüne güç katar. Ama zayıf olurlarsa herkesin hücumuna uğrarlar. Kendi politikalarımızı uygulayamıyoruz. Biz rüzgarın önünde esen yaprak gibi bir oraya bir buraya savruluyoruz. Problemlerimiz bir, iki, üç, beş değil. Dağ gibi büyüdü. Bizim güçlü olmamızın ilk şartı uyum içinde yaşayabilmemizdir. Ama biz bunun tam tersini yapıyoruz."

'MİLLETİN HIŞMINA UĞRARLAR'

OHAL'in acilen kaldırılması gerektiğini öne süren Karamollaoğlu, olağanüstü halin artık olağan hale dönüştüğünü savundu. Türkiye'nin dış politikası ile ilgili de konuşan Karamollaoğlu, şöyle dedi:

"16 sene bir parti iktidarda kalırsa problemi çözemez gerilemeye başlar. Paniklememek icap eder. İktidarın kendi iradesiyle 'benim pilim bitmiş kenara çekilmem kendimi yeniden dizayn etmem lazım' demesi lazım. İktidardan ayrılacak, oturacak ve 'ben nerede hata yaptım' diye düşünecek. Sonra yeniden ayağa kalkmaya çalışacak. Ama 'ben iktidarda kalacağım' diye ısrar ederse milletin hışmına uğrar. Bir zamanlar yüzde 50 gücüm var sanıyordu, hakikaten de vardı ama şimdi geriledi. Daha da gerileyecek. Bugünkü politikaları ile millete zarar verir hale geldiler. Kutuplaşmadan kurtulma mecburiyetindeyiz. Komşumuzla farklı anlayışla olmamıza rağmen sohbet edebilmeliyiz ama hemen arkasından ister istemez bugün memleketimizde adaletten kimse emin değil. OHAL, 15 Temmuz'dan sonra kabul edilince olağan hale geldi. Siz bir ülkeyi sürekli bu şekilde yönetemezsiniz. Hala bu problemi çözemediyseniz bundan sonra hiç çözemezsiniz. Bugünkü iktidar, yönetme kabiliyetini kaybetti. Adalet ortadan kalkarsa zulüm olur. İktidarın değişime ihtiyacı var. Hakimlerin, savcıların, rektörlerin, milletvekillerinin bile güvencesi kalmadı artık."

'3Y'NİN HİÇBİRİ KALMADI'

AK Parti'nin, iktidara gelirken 3Y (yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele) ile mücadele edeceği sözünü verdiğini hatırlatan Temel Karamollaoğlu, "3Y'nin hiçbirisi kalmadı. Bunlarla mücadele etmedikleri gibi 3'e yenileri eklendi. Ehliyetli insanları saf dışı bırakırsanız ayağınıza kurşun sıkmış olursunuz. Türkiye şu anda ehliyetsiz ve liyakatsız kişiler tarafından yönetiliyor. Bu kadar köprü yaptınız, havaalanı yaptınız, tünel açtınız. Birinin bana fizibilite etüdünü gösterin. 90 yıllık birikimimiz satıldı. 63 milyar dolar gelir elde ettiler. Yüz binlerce insan işsiz kaldı. Nasıl bir yönetim bu? Devlet planlama kurumu var ama sadece istatistik tutuyor. Bir yerde plan var mı ben bu planı nasıl bozarım mantığı var. Bu kadar çelişkilerle donatılmış bir yönetim Türkiye'nin başına hiç gelmedi" diye konuştu.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN 15 TEMMUZ İDDİASI

SP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili de yeni bir iddia ortaya attı. Karamollaoğlu, "15 Temmuz kalkışması ile de mücadele edemediler. İşin içine giremiyorlar çünkü fazla girdikleri zaman kabak başlarında patlıyor. Ciddi manada bu meseleyi ele alırlarsa AK Parti'nin yüzde 70'i içeri girer" dedi. Konuşması bittikten sonra sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen soruları da yanıtlayan Karamollaoğlu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nı (YÖK) eleştirerek, YÖK'ün kaldırılmasını savundu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
temel karamollaoğlu 15 Temmuz Saadet Partisi izmir 24 haziran seçimleri

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
allahını seversen siyaset yapma ne dedigin belli degil gündem olmak için elinden geleni yapıyorsun millette seni bir şey zannedecek
oyları bu sefer hırsıza degil, saadete verelim. milligörüş .
MHP’li arkadaşlar İYİ partili arkadaşlar SP çatısı altında kardeş gibi yaşayıp gençlere vatanına örnek olabilir Sy Karamollaoğlu iradeli ve 80 milyonun dostu açık söyleyim bu konuda Demirtaş’tan 2 adım önde bu adamın samimiyetine güvenin diğerleri koltuk güç peşinde SP lideri ise dürüst 80 milyonu birleştirecek adımlarla rencide etmeden yol alıyor MHPli vatandaşlar geçen günkü olay için kendisinden özür dilemeli ne oldu insanlığımıza öldü demi iyi bundan böyle denizede girmeyelim yada Uludağa da çıkmayalım onun yerine kavga edelim bu kavgaları koltuklara esir olan kötü insanlar aracılık eder
konuşana değil konuşturana bakacaksın.
@sonerhunur şeytan konuşturmasında diğerlerine çare bulunur
Şimdide Chp yi yağlama yıkama görevinemi soyundun?çok itici oluyorsun..bırak sana yeni oy verecek olanı eskiden oy verenleride soğutuyorsun.
tabanını oluşturan milli görüş camiasından sana oy çıkmaz,,ama böyle çapulcu ağızlarıyla en fazla azın azınlık gurubu içindekilerden oy çalıp onları zedelersin..aslında bilmeden muhalefet bloğunu zayıflatırsın
@danehil senin ak çomar olduğun belli boşa çabalama hiç bir milligörüşçü karamolluoğlunu bırakmaz o işi geç ak çomar kardeş nerdeyse peygamber ilan edeceğeniz akp reisiniz ve partisinin tamamına yakını fetocu icazet almak için fertoya gitti ortaya çıktı neyin kafasındasınız daha
Helal sana temel reis...
Cok doğru demiş siyasi ayak hala ortada yok ama sorsan akp den başka herkes fetöcü
adam bombaları patlatmış
Yüzde 70 iyimser bir rakam 80i fetöcü.
İnşallah 24 Haziran Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşu olacaktır bu ülkeyi felakete sürükleyenler büyük bir helakete uğrayacaklar
insan bunu ülke emanet edemez ya buna oy verenler neyine veriyor anlamıyorum ki ?
Konuş konuş Helal olsun sana 2 bakanlık ve 22 milletvekilliğine şerefini satmadın şerefsizlere kapak olsun
Eyyy İYİ parti seçmenleri ne işiniz var senaristlerle oyuncularla alın size adam gibi adam Sy.Karamollaoğlu yarın Akşener Bahçeli’nin yaptığı gibi tokadı size vurur kibirli gururlu insan mevkiye tapar adaletten uzaktır gücün esiri ve gerçek oyuncu bunları iyi tanıyın CHPli dostlarda Kılıçdaroğlunun peşine düşmesin bu adam Türkiye’ye zarar o koltuğu haddinden fazla işgal etti hayrola kendisi haşa ilahi bir varlıkmı? Neden arkasından gelenlerin önünü açmıyor malesef koltuğun esiri oldu birde kenara çekilirsem Tayyip amca beni döver korkusu var :) arkadaşlar ya HDP yada SP yolunuz açık olsun!
GERÇEK REİS TEMEL REİS. ALLAH RAZI OLSUN .
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