Temel Karamollaoğlu'ndan çok konuşulacak 15 Temmuz iddiası

İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan bir otelde, Saadet Partisi'nin İzmir milletvekili adaylarını tanıtan SP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, e-miting uygulaması ile halka hitap etti. 'Geleceğin için değiştir' sloganı ile düzenlenen toplantıya, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan da katıldı. Karamollaoğlu'nun kürsüden yaptığı konuşmanın canlı yayın aracıyla sosyal medya hesaplarından yayınlanmasıyla gerçekleştirilen e-mitingin, teknolojinin getirdiği bir anlayış olduğunu, özellikle Ramazan ayında meydanları doldurmanın zor olduğunu ancak herkesin kendi evinde sosyal medya hesaplarından miting izleyebileceğini anlattı. Karamollaoğlu, "Medya padişahınsa sosyal medya da bizim. Dünyaya seslenmiş oluyoruz bu sayede. Türkiye'de seçimler maalesef başka ülkelerdekinden çok farklı geçiyor. AB ülkelerine gittiğinizde seçime katılan partiler eşit şartlarda yarışır. Medya partilerin fikirlerini mümkün olduğu kadar yansıtmaya çalışır. Ama bizde öyle değil. Bloklaşmış. Algı operasyonu ile iyiyi kötü, kötüyü iyi göstermeye çalışıyorlar. Barış olacaksa farklı fikirlere rağmen birbirimize tahammül etmeliyiz. Birbirimizi kucaklamaya hazır olmak mecburiyetindeyiz. Ülkede bir gerginlik var. Bunun ortadan kalkması bizim yaklaşımımıza bağlı. Herkesi sevmeyebiliriz ama herkesle konuşabilmemiz icap eder" diye konuştu.

İZMİR-İSTANBUL KIYASLAMASI



Konuşmasında İzmir'den övgü ile bahseden Temel Karamollaoğlu, İstanbul ile İzmir'i kıyasladı. İstanbul'un nüfusunun 16 milyonu geçtiğini ifade eden Temel Karamollaoğlu şunları söyledi: "Trafik kabus gibi. İş saatleri bittiğinde, sabah işe gelirken insanlar saatlerce zaman ayırıyor. Sahiller darmadağın olmuş. Kibir kuleleri dikilmiş. Düne kadar beş katlı sahilde binası olan insanların önüne 35 katlı binaları dikmekten çekinmemişler. Burada Allah'tan korkanlar için söylüyorum. Siz kendi menfaatiniz için başkasının binasını gölgeleyemezsiniz. Avrupa'nın bazı özellikleri var ki insan imreniyor. Adalet ve şehirleşme konularında böyle. Erdoğan, İstanbul'a ihanet ettiğini söyledi ama bunu düzeltmek için adım atmadı. Gelirken sahilde bir bina gözüme ilişti. Allah'tan korkmak icap eder. İzmir Büyükşehir Belediyesi, buradaki yapılaşmayı kentin güzelliği bozmayacak şekilde muhafaza etmeye çalışıyor. Bu belli. Adalet mülkün temelidir. Hak ve hukuk rafa kalkarsa insanlar kendi hakları için yol arar çatışma çıkar. Bu hükümetin mutlaka değişmesi icap eder. Herkes seçim güvenliğinden bahsediyor. Bütün vatandaşlarımıza özellikle söylüyorum sandığa mutlaka gidin. Oyunuza sahip çıkarsınız. Mutlaka bu ülkeyi değiştireceğine inandığınız zihniyetlere oy verin. Kimse gel bizimle beraber ol diye zorlayamaz. Bu e-miting ile yüz binlerce kardeşimize ulaşmış olalım. Onların soruları varsa alalım."

'TEŞKİLATLARINDA YOK AMA ZİHNİYETİNDE METAL YORGUNLUK VAR'



AK Parti Hükümeti'nin bazı belediye başkanlarını istifa ettirdiğini de hatırlatan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, metal yorgunluğu tartışmalarına değindi. Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Bir malzeme metal yorgunluğa uğrarsa artık kullanılamaz. Mutlaka değiştirilmesi icap eder. Aslında teşkilatlarında yok ama zihniyetinde metal yorgunluk var. Problem çözemiyor. Dolar üç ileri bir geri. Bu bir problemi çözme manasına gelmiyor. Bu ekonominin iyiye gitmediğinin işareti. Hükümetin ekonomiyi iyi idare edemediğinin işareti. Türkiye'yi kıskaca almaya çalışırlar tabi. Dışarıdakiler senin dostun olmaya çalışsa bile senin rakibin. Ekonomide seni ezecek ki o üretip sana satacak. Sen bunu unutursan bana karşı komplo kuruyorlar. Günaydın. Sanki ilk kez başına geliyor. Türkiye üç kıtanın birleştiği yer. Böyle yerlerdeki ülkeler güçlü olursa stratejik mevki onların gücüne güç katar. Ama zayıf olurlarsa herkesin hücumuna uğrarlar. Kendi politikalarımızı uygulayamıyoruz. Biz rüzgarın önünde esen yaprak gibi bir oraya bir buraya savruluyoruz. Problemlerimiz bir, iki, üç, beş değil. Dağ gibi büyüdü. Bizim güçlü olmamızın ilk şartı uyum içinde yaşayabilmemizdir. Ama biz bunun tam tersini yapıyoruz."

'MİLLETİN HIŞMINA UĞRARLAR'



OHAL'in acilen kaldırılması gerektiğini öne süren Karamollaoğlu, olağanüstü halin artık olağan hale dönüştüğünü savundu. Türkiye'nin dış politikası ile ilgili de konuşan Karamollaoğlu, şöyle dedi: "16 sene bir parti iktidarda kalırsa problemi çözemez gerilemeye başlar. Paniklememek icap eder. İktidarın kendi iradesiyle 'benim pilim bitmiş kenara çekilmem kendimi yeniden dizayn etmem lazım' demesi lazım. İktidardan ayrılacak, oturacak ve 'ben nerede hata yaptım' diye düşünecek. Sonra yeniden ayağa kalkmaya çalışacak. Ama 'ben iktidarda kalacağım' diye ısrar ederse milletin hışmına uğrar. Bir zamanlar yüzde 50 gücüm var sanıyordu, hakikaten de vardı ama şimdi geriledi. Daha da gerileyecek. Bugünkü politikaları ile millete zarar verir hale geldiler. Kutuplaşmadan kurtulma mecburiyetindeyiz. Komşumuzla farklı anlayışla olmamıza rağmen sohbet edebilmeliyiz ama hemen arkasından ister istemez bugün memleketimizde adaletten kimse emin değil. OHAL, 15 Temmuz'dan sonra kabul edilince olağan hale geldi. Siz bir ülkeyi sürekli bu şekilde yönetemezsiniz. Hala bu problemi çözemediyseniz bundan sonra hiç çözemezsiniz. Bugünkü iktidar, yönetme kabiliyetini kaybetti. Adalet ortadan kalkarsa zulüm olur. İktidarın değişime ihtiyacı var. Hakimlerin, savcıların, rektörlerin, milletvekillerinin bile güvencesi kalmadı artık."