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Temel Karamollaoğlu'ndan flaş Devlet Bahçeli açıklaması: Halkı tehdit etti

SEÇİM HABERLERİ  | 12.05.2018 00:57 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu seçim kampanyasını başlattığı İstanbul'da gazetecilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, "Bahçeli imza toplama sürecinde halkı tehdit etti. Ben bu nedenle özellikle imzaya gidemeyen memurlar olduğunu biliyorum. Ama sandıkta kimse oy verme işlemini izleyemez." dedi.

Temel Karamollaoğlu'ndan flaş Devlet Bahçeli açıklaması: Halkı tehdit etti

Karamollaoğlu konuşmasında, "Ekonominin çok kötü bir durumda. Türkiye borç batağında. Borçların çoğu özel sektöre ait doğru ancak devlet taahhüdü altında. Borçların faizleri bile ödenemiyor çünkü arkadaşlarımız betona gömdü. Borçların ödenememesi de siyasal yaptırım anlamına gelir" dedi.

SEÇİM BARAJINDA YÜZDE 10 BARAJI BİLEREK KALDIRILMADI

Karamollaoğlu, "Seçim barajında yüzde 10 barajı bilerek kaldırılmadı. Kutuplaşma adına bunu yaptılar. Ben yüzde 10 barajını geçeceğimize inanıyorum. Ama bu duruma tepki olarak bir ittifak meydana geldi. Ben cumhurbaşkanının bile parlamenter sisteme dönmekte tereddüt etmeyeceğine inanıyorum. İnşallah halkımızın bize teveccühü sandığa yansıyor." diye konuştu.

DEVLET BAHÇELİ

BAHÇELİ HALKI TEHDİT ETTİ

Karamollaoğlu, "Bahçeli imza toplama sürecinde halkı tehdit etti. Ben bu nedenle özellikle imzaya gidemeyen memurlar olduğunu biliyorum. Ama sandıkta kimse oy verme işlemini izleyemez." ifade etti.

ali bulaç

"ALİ BULAÇ'IN TAHLİYESİ SEVİNDİRİCİ OLDU"

Kapatılan Zaman gazetesi yazarı Ali Bulaç'ın tahliyesine ilişkin konuşan Karamollaoğlu, "Ali Bulaç'ın tahliyesi sevindirici oldu. Ben suçlu olduğuna inanmıyorum. Şahin Alpay beyin de ev hapsi kaldırıldı. Kimse böyle bir duruma düşmesin. Biz tutukluyken ailelerimiz bizden daha çok çekti. Şimdi de çok büyük sayıda masum insan OHAL nedeniyle mağdur edildi." ifadelerini kullandı.

pkk

"BİR CUMHURBAŞKANI ADAYI CEZAEVİNDE OLMAMALI"

HDP adayı Demirtaş'a iyi niyet diledikleri için eleştirildiğini belirten Karamollaoğlu, “Biz de mağduriyet yaşadık. Bir insan suçlu ise hızla yargılanmalı. Ancak bir cumhurbaşkanı adayı cezaevinde olmamalı. Serbest kalmasını ve yarışa dışarıda katılabilmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"ŞARTLAR İNSANI BAZEN ZORLAR"

Abdullah Gül'ün adaylığına ilişkin soruya Karamollaoğlu, "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu deneceğini bilmeme rağmen istedim. Çünkü kuvvetler ayrılığı gereğini gördüğüne inanıyorum. Kendisine her konuyu sormadım. Ancak şartlar bazen insanları zorluyor. Onun adaylığı ile AK Parti'den yüzde 15'lik bir kesimin kopacağını düşünüyordum. Ki kendisine gelen ve hain demeye kadar varan tepkiler bunun göstergesi. Ama olmadı. Şu anda aramızda bir kırgınlık yok." şeklinde cevap verdi.

Karamollaoğlu bir soru üzerine, seçim sonrasında AK Partili vekillerin de Erdoğan'a rağmen muhalefetle hareket edebileceğini söyledi.

DHA


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Saadet Partisi Devlet Bahçeli MHP temel karamollaoğlu

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
bu fasülyede iyice kendini bi nimetten saymaya başladı
o zaman fetöyüde aday gösterin olsun bitsin
onu reisine sor adamım
Ya temel k.mollayi ne olduda bu kadar afise ediyor oldunuz. Adam zorla yuzdeb1 veya 2 alir. Hayirdir temele bu kadar prim neden veriliyor bakin o da gercekten havaya girdi yazik sonra mosmor olup kalbi duracak falan mefazanallah yaa. Temel amca sen gaza gelme cek git evine.
: 24 Haziran’da tıpkı 1999 seçimlerindeki gibi bir tablo ile karşı karşıya kalabiliriz derken bunu söylüyordum. Bir dip dalga var. AK Parti eğer derinden gelen bu dip dalganın, beklentilerine cevap veremezse, zihinlerindeki karışıklığı gideremezse, o dip dalga akacak başka mecralar bulacaktır.Aahh gençler ahh, siz bilmezsiniz, yetişmediniz o günlere… Dolar 1.3 liraydı, Saadet Partisi dört liraya çıkardı. Benzin 1.5 liraydı, İyi Parti döneminde altı lirayı geçti. Kendi kendimize yeten yedi ülkeden biriydik, CHP saman ithal etti. Bu üç parti, memlekette ne banka bıraktı ne fabrika, ne liman bıra
24 Haziran’da tıpkı 1999 seçimlerindeki gibi bir tablo ile karşı karşıya kalabiliriz derken bunu söylüyordum. Bir dip dalga var. AK Parti eğer derinden gelen bu dip dalganın, beklentilerine cevap veremezse, zihinlerindeki karışıklığı gideremezse, o dip dalga akacak başka mecralar bulacaktır.
ONLAR TEHDİT ETSELERDE HAK YERİNİ BULACAKTIR ELBİTTE BU İKİ KİŞİYİ ANLAYAMADIM YAŞIM ONLARIN İKİSİNDENDE BÜYÜK OLMASINA RAHMEN BİRİSİ BAHÇELİ BİRİSİDE PERİNÇEK VATANA MİLLETE HİZMET ETME NİYETİNDE OLDUKLARINI SANMIYORUM KİME HİZMET ETTİKLERİNİDE TÜRK MİLLETİ BİR ANASAYDI . VEYAHUT ÇIKIP ANLATSALARDI BARİ BİZLERDE BUNLARIN KİM OLDUKLARINI BİLİRDİK ANLARDIK AMA ONU ANLATACAK CESARETLERİDE YOK MALESEF.
anca rolünü büyütüyosun temel amca
bahçeli kendini iyice rezil etti,daha dün birbirlerine etmedik hakaretler eden bahçeli ve tayyib nasıl böyle yakınlaştılar,,
Temel Karamollaoğlu Madımakta dağılmak üzere olan kızgın kalabalığı 'gazanız mübarek olsun' diyerek yeniden kışkırtmıştır dönemin sivas trafik şube müdürü bizzat belirtmiştir mahkemede. Madımakta yanarak can veren canlar için 'yanmadılar dumandan zehirlendiler' demiştir yine TV programında zannımca bu adam münafık bir adamdır milleti birbirine düşürmek için eğitilmiş bir ajandır İngiltereden mezun zaten. Dindarlığına sakalına aldanmayın Fetöyü hatırlatırım sizlere hdpye güzelleme yapıyor chpyle sırnaşıyor aklınız kesiyor mu sizin
bahçeli kendini iyice rezil etti,daha dün birbirlerine etmedik hakaretler eden bahçeli ve tayyib nasıl böyle yakınlaştılar,,
Sen Bahçeli nin tırnağı olamazsın..
Üstad sen şaşırmışsın.. bırakın bu fetö dilini.fetöcülerin suçlu olup olmadığını mahkemeler karar verir.OHAL insanlar mağdur olsun diye uygulanmıyor ..boyunun ölçüsünü alacağın günü sabırsızlıkla bekliyorum..
24 Haziran’da tıpkı 1999 seçimlerindeki gibi bir tablo ile karşı karşıya kalabiliriz derken bunu söylüyordum. Bir dip dalga var. AK Parti eğer derinden gelen bu dip dalganın, beklentilerine cevap veremezse, zihinlerindeki karışıklığı gideremezse, o dip dalga akacak başka mecralar bulacaktır.Aahh gençler ahh, siz bilmezsiniz, yetişmediniz o günlere… Dolar 1.3 liraydı, Saadet Partisi dört liraya çıkardı. Benzin 1.5 liraydı, İyi Parti döneminde altı lirayı geçti. Kendi kendimize yeten yedi ülkeden biriydik, CHP saman ithal etti. Bu üç parti, memlekette ne banka bıraktı ne fabrika, ne liman bırak
erbakanın emanetini kendine kullanma, baraj oyun %1
FETÖ 12 YIL AKP İLE BERABER KALDI AKP NİN 25 MİLYON SEÇMENİ VAR. BU FETÖ 25 MİLYON AKP LİDEN BİR KİŞİYİ BİLE FETÖCÜ YAPAMAMIŞ. DEMEKKİ TEKİ HİÇ BİR SİYASİ LİDER VE HİÇ BİR SEÇMEN AÇISINDAN KORKULACAK BİR DURUM YOK. O ZAMA GERİYE ASKER VE POLİS KALIYOR ADAM HEP BU İKİ KURUMDA YUVALANMIŞ. POLİSİMİZ VE ASKERİMİZ DİKKATLİ OLUR BU FETÖCÜLERİ İÇLERİNE GİRMESİNİ KATI KANUNLARLA ENGELLERSE. KORKULACAK BİR DURUM KALMAZ. BAHÇELİYİ BOŞ VERİN O AKLINA GELENİ SÖYLÜYOR..
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