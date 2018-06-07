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Temel Karamollaoğlu'ndan seçim vaadi: Bütün hastanelerin isimleri değişecek

SEÇİM HABERLERİ  | 07.06.2018 21:10 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, iktidar olmaları halinde bütün hastanelerin isimlerini 'şifahane' olarak değiştireceklerini söyledi.

Temel Karamollaoğlu'ndan seçim vaadi: Bütün hastanelerin isimleri değişecek

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, partisinin Adana'da Uğur Mumcu Meydanı’nda düzenlediği mitingde partililerle buluştu.

HASTANELER ŞİFAHANE OLACAK

Boynunda Adana'nın iki takımı Adanaspor ve Adana Demirspor atkısıyla konuşan Karamollaoğlu, "Köprüler yapıldı, hastaneler inşa edildi. Hastalıktan bile rant umanlar çıktı ortaya. Bu hastanelere şimdi milyarlar ödeniyor. İktidarımızda inşallah hastane lafı ortadan kalkacak, 'şifahane' diyeceğiz. Hastaneler hastaların gelip şifa bulduğu yerler olacak. Bu mantalite bile önemli, olmadan olmaz" dedi.

"ADANALILAR DIŞARDAN GELEN ETİ YEMEK İSTEMİYOR"

Hükümetin çeşitli çalışmalarını eleştiren Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Bütün yatırımlarına bakın, parayı toprağa gömmekten başka hiçbir yatırım yapmıyorlar. Hayatları inşaat. Ya bu memlekette başka işler de var, başka konulara da ihtiyaç var. Karnımızın doyması için ‘ekmeği dışarıdan getiririz’ diyor. 5 milyon ton buğday ithal ediyor. Adana’nın kebabı meşhur. 1 milyon hayvan ithal edelim, yetmedi '500 bin 800 ton et ithal edelim' diyor. Adanalı dışarıdan gelen eti yemek istemiyor."

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Anahtar Kelimeler:
temel karamollaoğlu Saadet Partisi hastane şifahane seçim 2018 24 haziran Vaat Cumhurbaşkanı adayı

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
adamın yapacagı icraata bak aptal bu adam
yav arkadaş bir tane dahi aklı başında bir lider yok mu ülkede..hepsi psikiyatrik vaka..ne talihsiz bir ülkeyiz böyle...
ALLAH bu adamı affetmeyecek!!!
ahanda temel bombayi patlattı...
Seçim vaadine bak:) :)
ne salak adam ya daha iyisini yapacağız diyeceğine hastane ismini değiştiriyor ALLAH akıl fikir versin sana.
Ya nediyon sen Karamollaoğlu. Her derdimiz bitti bumu kaldı. Peki hasta ya ne diyeceğiz? Şifazede mi diyeceğiz.
fetöşler yorum yapamadı .. mal gibi bakıyor şu anda .. tüm interneti virüs gibi sarmıştı.. buna cevap bulamadılar gibi
Allahım sen bu kullarına düzgün siyasetçiler ver yarabbim şifahane:))))))))
Ha ha ha ne büyük bir çalişma olacak hastanelerin ismi değişecek hele bak yol, köprü v.b yapacağız denmiyor hastane ismi değişecek helal olsun alkis2
napacak karamallaroglumu yazdiracak
Ne proje ama kimsenin aklına gelmez.
bu bilge başkansa ben xxl bilge, efendi söyleyim, mükemmel bilge falanım yani. bu isim değişikliğinin ülkeye katkı sağlayacağını düşünen kesimin aklından şüphe ederim.
SEÇİM VAADLERI ÖYLESİNE HAVADA UÇUŞUYORKİ, DİĞER PARTİLERDEN BİRŞEY KALMAMIŞ :)))
böyle saçma seçim vaadi olur mu Allah aşkına ya. Hastane isimlerini değiştirip şifahane deyince ne olacak. zenginleşecek miyiz? Başımız göğe mi erecek? Memleket mi kalkınacak? Saçma salak söylemler. Başka söyleyecek bir şeyin yok mu?
Çok komik adı değişince başka ne değişecek
çok büyük bir vaat,çok büyük bir proje
umumi tuvaletlerin adı ne olacak 100 numaramı
birde bu adama bilge baskan diyorlar cok buyuk proje acilleride hizir diye degistir yoksa oy vermem.
ne gerek var? BİLGE BAŞKAN düşüne düşene bumu aklına geldi bravo bravo sana.
Elde aramaktan bizde arabaynan.El deliye biz akıllıya hasret
nede olsa temel secim vaadine bak yahu davar senii
icraatin en babası bilgeden ki nesi bilge anlamışta değilim
3kafadar ne bekliyon zaten yakıp yıkmak
Şifahane iyidir iyi iyi...
kim tutar seni beee :)
YÜRÜ GİT KENDİNİ KURU FASULYEDEN ZANNETME
Bunun için mi aday oldun.ALLAH akıl fikir versin.
Haydaaaa isim değişince kalitemi artacak???
sempatik adam ????
Temel bey konuşmalarında birtek bunu mu söylemiş de sadece bunu haber yapıyorlar? Yani sen 1 saatlik konuşmanın içinden cımbızla bir cümleyi çek onu haber yap.
yapacağın icraatlar yok hastanenin ismini değiştirmek proje gerektirmiyor para gitmiyor hazıra konmak derler buna, sen ne yapacaksın onu söyle, kazanamayacağını oda imanı gibi biliyor .
İktidar şehir hastaneleri yapıyor bunlar ismiyle uğraşıyor yatırımları durdururum diyor işte bunların vizyonu bu kadar beyinleri küçük olanlar düşünceleri de kucuk oluyor
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