Temel Karamollaoğlu'ndan seçim vaadi: Bütün hastanelerin isimleri değişecek

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, partisinin Adana'da Uğur Mumcu Meydanı’nda düzenlediği mitingde partililerle buluştu.
HASTANELER ŞİFAHANE OLACAK
Boynunda Adana'nın iki takımı Adanaspor ve Adana Demirspor atkısıyla konuşan Karamollaoğlu, "Köprüler yapıldı, hastaneler inşa edildi. Hastalıktan bile rant umanlar çıktı ortaya. Bu hastanelere şimdi milyarlar ödeniyor. İktidarımızda inşallah hastane lafı ortadan kalkacak, 'şifahane' diyeceğiz. Hastaneler hastaların gelip şifa bulduğu yerler olacak. Bu mantalite bile önemli, olmadan olmaz" dedi.
"ADANALILAR DIŞARDAN GELEN ETİ YEMEK İSTEMİYOR"
Hükümetin çeşitli çalışmalarını eleştiren Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Bütün yatırımlarına bakın, parayı toprağa gömmekten başka hiçbir yatırım yapmıyorlar. Hayatları inşaat. Ya bu memlekette başka işler de var, başka konulara da ihtiyaç var. Karnımızın doyması için ‘ekmeği dışarıdan getiririz’ diyor. 5 milyon ton buğday ithal ediyor. Adana’nın kebabı meşhur. 1 milyon hayvan ithal edelim, yetmedi '500 bin 800 ton et ithal edelim' diyor. Adanalı dışarıdan gelen eti yemek istemiyor."
Şırnak'ta teslim olan 3 PKK'lı terörist itirafçı oldu! Anlattıkları kan dondurdu
Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: Su baskınına dikkat!
Bursa'da hastaneye diye evden çıkan kadının, eşinin arkadaşıyla kaçtığı iddia edildi
AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarını açıkladı
Meteoroloji'den son dakika kritik kavurucu sıcaklık uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak?
Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ile geri kabul anlaşmasını durdurduk
Bu halinden eser kalmadı! O artık ‘mavi gözlü beyaz ejderha'
Kızgın bisikletçi havalı kornayla terör estirdi
Boynuna ip bağlayıp yerlerde sürüklediler! Vahşetin sonrasında görüntüler ortaya çıktı
Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda
CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk
Bir vücutta 3 DNA taşıyor! Bu Türkiye'de bir ilk...
WhatsApp’ın sinir bozan o tuşu sonunda değişiyor!
Okuyucu Yorumları 33 yorum