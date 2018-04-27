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Temel Karamollaoğlu'nun konuşacağı program son gün iptal edildi

SEÇİM HABERLERİ  | 27.04.2018 08:08 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 'Üniversiteliler Soruyor Bilge Başkan Cevaplıyor' programının gerekçe gösterilmeksizin son gün iptal edildiği iddia edildi.

Temel Karamollaoğlu'nun konuşacağı program son gün iptal edildi

Milli Gazete'nin haberine göre, İstanbul Bahçelievler'de bulunan Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde yapılmasına karar verilen programın tüm tanıtım çalışmaları, canlı yayın hazırlıkları ve üniversiteli öğrencilerin katılımları tamamlanmıştı. 26 Haziran Perşeme günü saat 20.30 için tüm duyuları yapılan program hiçbir gerekçe gösterilmeden okul yönetimi tarafından iptal edildiği öğrenildi.

Konuyla ilgili milligazete.com.tr'ye konuşan AGD İstanbul Şubesi Üniversite Komisyonu şu ifadeleri kullandı:

"Üç ay öncesinden planladığımız, bir aydır çalışmasını sürdürdüğümüz, teşkilatımızın arazide gece gündüz tanıtımını yaptığı ve sahnesinden, canlı yayınına moderatöründen diğer tüm ekipmanlarına kadar tüm hazırlıkların tamamlandığı “Üniversiteliler Soruyor Bilge Başkan Cevaplıyor” programımız hiçbir gerekçe gösterilmeksizin son gün siyasi iradenin baskısıyla iptal ettirildi. Böyle bir program için ter dökmek sizin gibi yiğitlere, böyle bir programı iptal etmek ancak fikirden yoksun korkaklara ve zalimlere yakışırdı. Biz kendimize yakışanı yapmaya devam edecek, bu zalimleri de Allah’a havale edeceğiz. Üniversite gençliğinin fikirlerini özgürce ifade edebileceği programlar düzenlemeye devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz."

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Anahtar Kelimeler:
temel karamollaoğlu Saadet Partisi 24 haziran seçimi

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Erbakan'ın kemikleri sızlıyor... Yazık bu dava kimlere kaldı...
adamın karısı ingilizmiş doğrumu acaba
AKP iktidara gelirse bu tür olaylar olmayacak,daha fazla demokrasi olacak =]]]
buda kendini fasulye gibi nimetten sanıyor
Akpnin daha fazla demokrasiden kastı ne acaba.
Onun ne olduğunu anlamak çok zor . adı sağcı akşama kadar akp ye küfür ediyorlar . ortakları solcu gayet güzel anlaşıyorlar . bizim ülkeye yaramaz biri . cacık olmaz ..
azimle yırtınan yüzde 1,5 oy alır.:)
bu saadet partililer merhum erbakana davasına ihanet etmiyorlarmı şimdi gündemi takip ettiğimizde sizce bunların seçmenleri oy falan vermez SAADET partisin tabanı onlar inaçlı insanlar kaldırıldıklarını anlayacaklar 24 hazirandan önce
İşte bunlar korkunun ayak sesleri ama korkunun ecele faydası yok her düzüne partisinde olduğu gibi akpde tarihin siyasi çöplüğüne gömülecek hak kazanacak batıl kayıpedecek
Ancak gözleri kör olmuş biri böyle konuşabilir. Yazık
Kim şişirdi bu adamı bu kadar Ey cahapa kimlere kaldın
Rahmetli Erbakanın kemiklerini sızlatan böyle birini o partinin gönüldaşları acaba gönüllerinde hala tutuyorlar mı? Bekleyip görmek lazım. Yazık hala bu gibilere güvenen insanlara
BESLEDİNİZ KARGAYI OYDU GÖZNÜZÜ NEDEN ACABA Kİ......DAHA FAZLA DEMOKRASİ BUMU....????DAHA FAZLA DEMOKRASİ...????DAHA FAZLA DEMOKRASİ..????
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