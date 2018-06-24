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Temel Karamollaoğlu'nun sandığından kendisine 2 oy çıktı

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 20:32 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu'nun oy kullandığı sandıktan, kendisine 2 oy çıktı.

Temel Karamollaoğlu'nun sandığından kendisine 2 oy çıktı

Cumhurbaşkanı seçimi için Karamollaoğlu'nun oy kullandığı Çankaya Lisesi'deki 1067 numaralı sandıktan çıkan 312 oydan 3'ü geçersiz sayıldı.

Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce'ye 252, Recep Tayyip Erdoğan'a 37, Meral Akşener'e 14, Selahattin Demirtaş'a 3, Temel Karamollaoğlu'na 2, Doğu Perinçek'e 1 oy çıktı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
temel karamollaoğlu Saadet Partisi

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