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Temel Karamollaoğlu, partisinin yaptırdığı 24 Haziran anketini açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 17.05.2018 15:09 | Son Güncelleme

Saadet Partisi, 24 Haziran seçim sonuçları için anket şirketleriyle yaptığı çalışmaları açıkladı. Karamollaoğlu, "AKP’nin en düşük oy alması halinde yüzde 24’ü var. 24’ün yanında yüzde 8’lik bir seçmen daha var. Bunlar da oylarını AKP’ye veriyor ama sorgulamaya başlamış. Halen AKP’den vazgeçmiş değiller ama ülkedeki gelişmelere de başka partilerin ne dediklerine de bakıyorlar." dedi

Temel Karamollaoğlu, partisinin yaptırdığı 24 Haziran anketini açıkladı

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'e konuşan Saadet Partisi lideri, partisinin anket şirketlerine yaptığırdığı anketlerle ilgili bilgiler verdi.

Karamollaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Yüzde 24, oyunu mutlaka AKP’ye verecek. Yani şu an itibariyle AKP’nin en düşük oy alması halinde yüzde 24’ü var. 24’ün yanında yüzde 8’lik bir seçmen daha var. Bunların üzerine de bir 6 puan koyulması gerekiyor. Bunları da koyduğumuzda AKP’nin oyu yüzde 38’lerde seyrediyor demektir. Benim gördüğüm tablo da AKP’nin yüzde 38’lerde olduğunu gösteriyor. İttifakta MHP’den yüzde 4-5-6 gibi bir oy gelebilir. MHP’den de gelebilecek bu oyla AKP-MHP ittifakının yüzde 42-44 bandında bir oyu görülüyor.

'YÜZDE 60 ALMA HEDEFİMİZ GERÇEKÇİ'

İktidar ve muhalefet blokları olarak baktığımızda parlamento seçimlerinde yüzde 45-55 gibi muhalefetin üstünlüğünde görülüyor. Ben HDP’nin de baraj sorunu olmadığını düşünüyorum. Bu durumda muhalefetin iktidara 10 puan fark atmasıyla Meclis’te önemli bir üstünlük sağlayacağını görüyorum. O yüzden ben muhalefet olarak hedefi yüzde 60 olarak koyduğumu açıkladım. Yani kampanya süresince muhalefetin yüzde 60’ları yakalayabileceğini gördüğüm için. Anketlerdeki rakamlara bakıldığında yüzde 60 hedefi abartılı değil, gerçekçi.

'İKİNCİ TURDA KENDİMİ DE ŞANSLI GÖRÜYORUM'

Anketler, Erdoğan’a olan desteğin, AKP’ye olan destekten bir miktar daha fazla olduğunu gösteriyor. Ama bu ilk turda kazanmayı sağlamıyor. O nedenle ben ilk turda cumhurbaşkanı seçiminin yüzde 50+1’le sonuçlanmayacağını, ikinci tura kalacağını düşünüyorum. İkinci tur için kendimi de şanslı görüyorum. İkinci turda muhalefetten bir isim cumhurbaşkanı seçilecek, buna inanıyorum."

'KILIÇDAROĞLU, ÇOK YAPICI VE ÇÖZÜM ODAKLI'

Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eskiye dayanan bir tanışıklıkları bulunmadığını, onu referandumdan bu yana muhalefetin kendi arasındaki görüşme trafikleri sırasında yakından tanıdığını anlattı. Tüm görüşmelerde Kılıçdaroğlu’nu, 'Farklı düşüncelere saygılı, dinleyen, anlayan ve çözüm arayan, çok iyi iletişim kurulabilen bir tavır içinde gördüğünü' belirten Karamollaoğlu, 'Bu yapıcı ve çözüm odaklı anlayışın, muhalefetin aldığı mesafelerde büyük rol oynadığını' söyledi. Kılıçdaroğlu da Karamollaoğlu’nu muhalefette 'en iyi iletişim kurduğu lider' olarak görüyor.

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24 haziran seçim sonuçları Seçim anketi Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

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