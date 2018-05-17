Temel Karamollaoğlu, partisinin yaptırdığı 24 Haziran anketini açıkladı

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'e konuşan Saadet Partisi lideri, partisinin anket şirketlerine yaptığırdığı anketlerle ilgili bilgiler verdi.

Karamollaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Yüzde 24, oyunu mutlaka AKP’ye verecek. Yani şu an itibariyle AKP’nin en düşük oy alması halinde yüzde 24’ü var. 24’ün yanında yüzde 8’lik bir seçmen daha var. Bunların üzerine de bir 6 puan koyulması gerekiyor. Bunları da koyduğumuzda AKP’nin oyu yüzde 38’lerde seyrediyor demektir. Benim gördüğüm tablo da AKP’nin yüzde 38’lerde olduğunu gösteriyor. İttifakta MHP’den yüzde 4-5-6 gibi bir oy gelebilir. MHP’den de gelebilecek bu oyla AKP-MHP ittifakının yüzde 42-44 bandında bir oyu görülüyor.

'YÜZDE 60 ALMA HEDEFİMİZ GERÇEKÇİ'

İktidar ve muhalefet blokları olarak baktığımızda parlamento seçimlerinde yüzde 45-55 gibi muhalefetin üstünlüğünde görülüyor. Ben HDP’nin de baraj sorunu olmadığını düşünüyorum. Bu durumda muhalefetin iktidara 10 puan fark atmasıyla Meclis’te önemli bir üstünlük sağlayacağını görüyorum. O yüzden ben muhalefet olarak hedefi yüzde 60 olarak koyduğumu açıkladım. Yani kampanya süresince muhalefetin yüzde 60’ları yakalayabileceğini gördüğüm için. Anketlerdeki rakamlara bakıldığında yüzde 60 hedefi abartılı değil, gerçekçi.