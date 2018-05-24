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Temel Karamollaoğlu reytingde Recep Tayyip Erdoğan’ı geçti

SEÇİM HABERLERİ  | 24.05.2018 16:15 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimleri için tüm hazırlıklar sürerken cumhurbaşkanı adayları televizyon kanallarında boy göstermeye başladı. Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu ayrı ayrı televizyon kanallarında projelerini anlattı soruları yanıtladı. Herkes hangi liderin programının daha çok izlendiğini merak etti. İşte o rakamlar...

Temel Karamollaoğlu reytingde Recep Tayyip Erdoğan’ı geçti

Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam ekranların karşısındaydı. İki liderin izlenme oranları en çok merak edilen konu oldu. Reytingler açıklandığında Karamollaoğlu'nun katıldığı program Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programı geride bıraktığı görüldü.

KARAMOLLAOĞLU ERDOĞAN'I GEÇTİ

Dün akşam FOX TV’de canlı yayına konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu reyting sonuçlarına göre, ilk 100 program listesinde TRT’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı konuk ettiği Cumhurbaşkanı Özel yayınını geçti.

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu’nun FOX TV’de katıldığı Liderler FOX’ta programı Total’de yedinci, AB grubunda dördüncü sırada yer aldı. Erdoğan’ın TRT’de Pelin Çift ve Fatih Er’in sorularını yanıtladığı Cumhurbaşkanı Özel programı ise Total’de sekizinci, AB grubunda beşinci yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan karamolloğlu seçim erken seçim 2018 reyting Fox TV Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Ben diyorum zati..Ilk turda Ince birinci cikar 2 ncilik Temel dedeyle akşener arasında gecer.ilk turda ikinci olan ikinci turda başkan olur.
BOŞ VAADLER KARIN DOYORMAMIŞ DEMEKKİ
Marifet Kendi Kanalında Kendi istediğin sorularla şow yapmak değil Bağımsız bir Kanalda Bağımsız sorulara cevap verebilme cesareti gösterebilmekte .
GAME OVER
c.başkanı 16 yıldır aynı masalı anlatıyor.millet ezberledi bıktı artık.
inşallah sandığada gömeceğiz seni kerdoğan
izlenme oranının azlığı akp nin az oy alacağını gostermiyor.%40 oyu olan bir parti liderinin daha az izlenmesinin sebebi seçmen kitlesinin haber kanalları veya siyasi programlar yerine sabah programı dizi veya yarışma izlemesinden kaynaklanıyor
karamolla ingiliz şeytanıdır
sıkıldık bıktık yorulduk aldatıldık kandırıldık dünya böyle değil tamam!
saatler Arasında ki farktan dolayı başka bir neden yok
yalnız sen anlat karadeniz dizisi 4 kat fazla izlenmiş.bunun nedenlerini araştırmamız lazım.insanlar siyasetçilere güvenmiyor ve sevmiyor ilgilenmiyor malesef.kötünün iyisi diye seçiyor.
reisin ne yapaçagını millet biliyor o yüzden karamollaoğlunun ne yalanlar söyleyecegini millet merak ediyor.vız,vız ,vız bal yok misali bal vermeyen arının gk
FOX VE HALK TV İZLERİM SAĞ GÖRÜŞLÜ OLDUĞUM HALDE
ErdoğanFox'a çıkamaz.Paçavra olacağını bilir.
Hadi canım! % 1 lik Karamollaoğlu mu? Bari Akşener veya İnce deseydiniz! Yemezler...
utanmadan sıkılmadan nasıl yalan söylüyor diye millet merak etmistir
rte yi izlemeye gerek yok zaten 15 senedir milat olcak bir olamadı ayrıca trt ye çıkıyor soru soran gazeteciler belli veriyolar ellerine soruları oda cevaplıyor çıksın fatih portakalada foxsa izleyelim hep aynı anlatılanlar 15 temmuz feto dış güçler
YA ALLAH AŞKINA MİLLETLE DALGA MI GEÇİYORSUNUZ? ALAY MI EDİYORSUNUZ YOK REYTİNGTE ŞUNU GEÇTİ ÖBÜRÜNÜ SOLLADI YOK DİĞERİNDE SAĞINDAN GEÇTİ,24 HAZİRANDA SAÇ DÖKÜLÜP KEL GÖRÜNECEK SAKALLAR DA DÖKÜLÜP TEN GÖRÜLEBİLİR.AKI KARASI BELLİ OLACAK ADAMLARIN GEÇTİĞİMİZ SEÇİMDE ALDIKLARI OY % 0.007 İKEN NEREDE İSE ADAMI ALLEMEİ ÇIHAN YAPACAKSINIZ,ONDAN SONRA DA ADAMIN AYAKLARI YERE BASMAYACAK.KENDİLERİNİ FASULYE GİBİ NİMETTEN SANCAKLAR.BIRAKIN BUNLARI.ADAMLARIN AYAKLARI YERE BASSIN BARİ
Birde yayın saatlerine vurgu yapsaydınız ya?
TRT'yi kısa süreliğine tv listesinden silmiştim. O kısa sürenin biran önce bitmesini bekliyorum.
Farklı Saatlerde yayınlanan programların kıyaslanması yanlış olur.
Bende korktum biran için inanın, kim olduğu belirsiz temelin oyu yüzde 55 oldu diye
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