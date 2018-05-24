Temel Karamollaoğlu reytingde Recep Tayyip Erdoğan’ı geçti

Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam ekranların karşısındaydı. İki liderin izlenme oranları en çok merak edilen konu oldu. Reytingler açıklandığında Karamollaoğlu'nun katıldığı program Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programı geride bıraktığı görüldü.
Dün akşam FOX TV’de canlı yayına konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu reyting sonuçlarına göre, ilk 100 program listesinde TRT’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı konuk ettiği Cumhurbaşkanı Özel yayınını geçti.
Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu’nun FOX TV’de katıldığı Liderler FOX’ta programı Total’de yedinci, AB grubunda dördüncü sırada yer aldı. Erdoğan’ın TRT’de Pelin Çift ve Fatih Er’in sorularını yanıtladığı Cumhurbaşkanı Özel programı ise Total’de sekizinci, AB grubunda beşinci yer aldı.
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