Temel Karamollaoğlu seçim startını verdi! Dikkat çeken ziyaretler

Cuma namazını Eyüp Sultan Camii'nde kılan Temel Karamollaoğlu, daha sonra Eyüp Sultan'ın kabrini ziyaret etti. Karamollaoğlu çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, "Eyüp Sultan'ın özelliği var. İstanbul'un fethinden sonra bu makam ihya edildi. İstanbul'un fethi için yıllarca önce Peygamber Efendimiz'in ashabından birisinin buraya kadar gelmesi çok büyük bir mana ifade ediyor. Bizim memleketimizin için de ayrıca özellik arz eden bir makam. Bu bir mesaj değil. Bizim mesajımız böyle bir yerde sadece namaz kılmakla değil. Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını, huzur içinde geçmesini, barış içinde olmasını, bu memleketi idare etmeye talip olan insanlara Cenab-ı Hak'kın aklı selim ihsan etmesini niyaz ediyoruz, dua ettik" dedi.

"OLAĞANÜSTÜ HAL OLAĞAN HALE GELMEMELİ"



"Olağanüstü hal olağan hale gelmemeli" diyen Temel Karamollaoğlu, "Çünkü olağanüstü hal, kanunların geçici bir zaman için rafa kaldırılması manasına gelir. Bu süreklilik addederse o zaman kanunsuzluk olur. Kanunlar, bir kişinin ve bir idarenin inisiyatifine terk edilmiş olur. Bundan dolayı biz olağanüstü halin kısa bir zaman sonra mutlaka kaldırılması gerektiğine inanıyoruz. Bize böyle bir vazife yüklenirse ilk yapacağımız işlerden bir tanesi olağanüstü halin kaldırılması olacaktır. Türkiye'nin acilen olağan hale dönmesi gerekir" diye konuştu.