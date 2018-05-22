HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

‘Temizlikçi olurum’ diyen Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı liste başı oldu

SEÇİM HABERLERİ  | 22.05.2018 14:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Gel sen benim kapımda temizlikçi ol’ dese, gider temizlikçilik yaparım" diyen AK Parti Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik 1. sıradan milletvekili adayı gösterildi. Yağcı, belediye başkanlığı görevinden istifa ederek AK Parti milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu.

‘Temizlikçi olurum’ diyen Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı liste başı oldu

14 yıldır Bilecik Belediye Başkanlığı görevini yürüten Selim Yağcı, ‘Erdoğan'ın kapısında temizlikçi olurum' açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Mart ayında Bilecik Belediyesi Encümen toplantısında konuşan Yağcı, “Siyasetin diğer noktaları ve Milletvekilliği tabii ki düşünülür. Bundan sonra eğer partimin yetkili organları uygun görürse büyük mutluluk yaşarız ama havalara uçmayız. Çünkü bunu sürecin devamı olarak görürüz. Ama olmazsa da küsmeyiz. Çünkü biz bu davanın adamıyız. Erdoğan “Gel Selim benim kapımda temizlikçi ol” derse, temizlikçilik yaparım. Ben takım oyuncusuyum. Liderim neyi emrederse, onu yapmaya hazırım” demişti.

KIZI SON SIRADAN ATANMIŞTI

Yağcı'nın kızı da geçtiğimiz ay 10. sırada olduğu listede rakiplerini eleyerek, öğretim görevlisi seçilmesiyle gündeme gelmişti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin açtığı öğretim görevlisi sınavına 10 kişi müracaat etmişti. Başkanın kızı Ecem Gezer, ALES puan sıralamasına göre en sonda yer almasına rağmen, herkesi geçip, öğretim üyeliğine kabul edilmişti. Yazılı sınavda Yağcı’nın kızından yüksek puan alan Sema Ünver’e, sözlü de 45 sınav puanı verilerek kadro almasının önü kapanmış ve Gezer ilk sıraya yükselmişti.

Sözcü

PARTNERAğlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...Ağlayarak kilo verme yemini etmişti şimdi sarı bikinisiyle...
Siirt MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları Siirt MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları
Diyarbakır CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adaylarıDiyarbakır CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Selim Yağcı Bilecik 24 haziran seçimleri

En Çok Okunan Haberler

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

Okuyucu Yorumları 32 yorum
ak partiye böyle adamlar lazım helal olsun sorgulamayan biat eden kullanıma hazır
soy adına yakışmış bir hareket fazla söze gerek yok :)
Bu insanlar nasıl karakterliler yaaa? Hiç mi onur kalmamış? İşte bu seçimlerde bu onursuzları yıkacağız Allah'ın izniyle... Bu seçim onurlularla onursuz yalamacı yıkamacıların seçimi...
reise can feda
@birsen_ibrahim_2018 BAŞKA? :))))))))
sen temizlikçilik yap en iyisi vatana millete hayrın olmaz
şu mübarek adamın yüzündeki nura bakınişte akp lilerin hepsinde bu nur var.ama akp den başka partiye geçse bu nur kayboluyor.chpliler hdpliler ise mendebur suratlı tam şeytanlar şeytana oy veren de cehenneme gider.asrın halifesi sayılan reisimize oy vermeniz allahın emridir.akp yani allahın kudreti partisi demektir.
Adam "Yağcılığının" karşılığını almış
bir insan soyadına bukadar benzert suıkatılmamış has yağcıymış..
Soyadının hakkını veriyor.
Bir adamın temizlikciliğini kendine yakıştıranlar, halkın temsilcisi oluyor, peki hangi halkın!!!
Bundan adam çıkmaz tehlikeli dikkat edin hangi iliden adaysa
hakkını yediği diğer 9 adayın hesabını nasıl verecek bakalım baba kız... tabi ahiret inancı varsa
Soyadının hakını veriyor.. YAĞCI...
adalet buna derim. onun için partinin adı adalet. işte bundan. hak yemek yememek. iman falan bunlar neki. bu adalettçilerin yanında
g.kılı olurum dese cumhur adayı çıkabilirmiş demekki :)) şansızlık birdaha ki sefere oyle söyler
Adam RTE yi çözmüş
ağzın varsa seni cumh. bşkanı başdanışmanlığına bile getirirler. yeterki biraz yalaka ol. gerisi kolay
AKP DE VEKİLE İHTİYAÇ YOK KİM GELİRSE GELSİN TEMİZLİK,ÇAYCI ÇORBACI DİPLOMALI DİPLOMASIZ,ÇOBAN,POPÇU,TOPÇU,RALLİCİ FARKETMEZ KARDEŞİM TEK KİŞİNİN AĞZINA BAKIYORLARSA BU OLSA OLSA MUZ CUMHURİYETİ TÜZÜĞÜDÜR.DEMOKRASİDE SINIFTA KALMIŞTIR.
kucu gibi aday yat deyince yatacak kalk deyince kalkacak buna oy verilir
akıllıca liyakat değil, lanet olası sadakat. bu adamlardan memlekete asla hayır gelmez
ne farkı varki temizlikciliğin ha kapı temizlemişsin ha KIÇ
soyadının hakkını veren adam
Soy adının karşılığını vermiş işte yağcı.
eeee... tabiki sahibini koruyan köpeğe mama vermek lazım...
milletvekili olmak için kutsal belediye başkanlığı görevini bırakmış o şehre ihanet etmiştir
temizlikçilik mesleğinin kötü izlenimi var türk sinemalarından
geleceği parlak görünüyor.
soyadının hakkını vermiş..ülkeye değil tayyibe hizmetçilik edeceğini açıkça söylemiş..tayyipte ülkeye değil kendine kul aradığı için seçimi normal....
evet biat etmek kapısında kul olmak budur işte bir belediye başkanı vekil olmak için yapmayacağı şey vazgeçemeyeceği karekteri yoktur (.bazılarını tenzih ederim)
Soyadına yakışır hareket etmiş.Karşılığını da almış..
Adam zaten buraya gelmeden temizlikciydi yani eski görevime geri dönerim diyo bu zihindeki adamlar bugün ülkeyi yönetiyor
Diğer Haberler
Elazığ MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Elazığ MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Sivas İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İYİ Parti milletvekili adayları

Sivas İYİ Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim İYİ Parti milletvekili adayları

Elazığ CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Elazığ CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Sivas MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Sivas MHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim MHP milletvekili adayları

Elazığ AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Elazığ AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim AK Parti milletvekili adayları

Sivas CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

Sivas CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçim CHP milletvekili adayları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.