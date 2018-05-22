‘Temizlikçi olurum’ diyen Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı liste başı oldu

14 yıldır Bilecik Belediye Başkanlığı görevini yürüten Selim Yağcı, ‘Erdoğan'ın kapısında temizlikçi olurum' açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Mart ayında Bilecik Belediyesi Encümen toplantısında konuşan Yağcı, “Siyasetin diğer noktaları ve Milletvekilliği tabii ki düşünülür. Bundan sonra eğer partimin yetkili organları uygun görürse büyük mutluluk yaşarız ama havalara uçmayız. Çünkü bunu sürecin devamı olarak görürüz. Ama olmazsa da küsmeyiz. Çünkü biz bu davanın adamıyız. Erdoğan “Gel Selim benim kapımda temizlikçi ol” derse, temizlikçilik yaparım. Ben takım oyuncusuyum. Liderim neyi emrederse, onu yapmaya hazırım” demişti.

KIZI SON SIRADAN ATANMIŞTI



Yağcı'nın kızı da geçtiğimiz ay 10. sırada olduğu listede rakiplerini eleyerek, öğretim görevlisi seçilmesiyle gündeme gelmişti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin açtığı öğretim görevlisi sınavına 10 kişi müracaat etmişti. Başkanın kızı Ecem Gezer, ALES puan sıralamasına göre en sonda yer almasına rağmen, herkesi geçip, öğretim üyeliğine kabul edilmişti. Yazılı sınavda Yağcı’nın kızından yüksek puan alan Sema Ünver’e, sözlü de 45 sınav puanı verilerek kadro almasının önü kapanmış ve Gezer ilk sıraya yükselmişti.

Sözcü

