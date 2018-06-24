Trabzon'da CHP milletvekili adayı ile sandık görevlileri arasında tartışma

Kentte, Kemerkaya Mahallesi'ndeki Kanuni Anadolu Lisesi'nde vatandaşlar bazı sandıklarda engelli seçmenlerin refakatçisi eşliğinde oy kullanmasına izin verilmediğini öne sürerek durumu CHP il yöneticilerine bildirdi. Bunun üzerine okula gelen CHP'nin Trabzon 5'inci sıra milletvekili adayı avukat İsmail Kaynar, durum hakkında sandık görevlilerinden bilgi almak istedi.
POLİS EKİPLERİ ARAYA GİRDİ VE TARTIŞMANIN BÜYÜMESİNİ ENGELLEDİ
Bu sırada Kaynar ile sandık görevlileri arasında tartışma çıktı. Okulda görevli polis ekipleri ile oy kullanmaya gelen seçmenlerin araya girmesiyle tartışmanın büyümesi engellendi.
Olayın İl Seçim Kurulu'na aktarılmasının ardından engelli seçmenler refakatçi eşliğinde oylarını kullandı.
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