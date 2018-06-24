HABER

Trabzon'da CHP milletvekili adayı ile sandık görevlileri arasında tartışma

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 16:40 | Son Güncelleme

Trabzon'da Kanuni Anadolu Lisesi'nde engelli seçmenlerin refakatçi eşliğinde oy kullanma talebine izin verilmeyince, CHP Trabzon milletvekili adayı İsmail Kaynar ile sandık görevlileri arasında tartışma çıktı.

Kentte, Kemerkaya Mahallesi'ndeki Kanuni Anadolu Lisesi'nde vatandaşlar bazı sandıklarda engelli seçmenlerin refakatçisi eşliğinde oy kullanmasına izin verilmediğini öne sürerek durumu CHP il yöneticilerine bildirdi. Bunun üzerine okula gelen CHP'nin Trabzon 5'inci sıra milletvekili adayı avukat İsmail Kaynar, durum hakkında sandık görevlilerinden bilgi almak istedi.

POLİS EKİPLERİ ARAYA GİRDİ VE TARTIŞMANIN BÜYÜMESİNİ ENGELLEDİ

Bu sırada Kaynar ile sandık görevlileri arasında tartışma çıktı. Okulda görevli polis ekipleri ile oy kullanmaya gelen seçmenlerin araya girmesiyle tartışmanın büyümesi engellendi.

Olayın İl Seçim Kurulu'na aktarılmasının ardından engelli seçmenler refakatçi eşliğinde oylarını kullandı.

PARTNERHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyorduHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyordu
Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybettiSon dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti
24 Haziran seçimlerinde FETÖ provokasyonu!24 Haziran seçimlerinde FETÖ provokasyonu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzon CHP chp milletvekili adayı Kanuni Anadolu Lisesi Vekil adayı ile sandık görevlisi arasında tartışma 24 haziran seçim 2018

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Muharrem İnce gazeteciye önce tepki gösterdi, sonra gönlünü aldı

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu'ndan Doğu ve Güneydoğu'daki 'toplu oy' iddialarıyla ilgili açıklama

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Şanlıurfa'da neler oluyor? YSK Başkanı'ndan son dakika Suruç açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yıldırım'dan oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından açıklama

Başbakan Yıldırım'dan oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından açıklama

Türkiye sosyal medyadaki bu skandal seçim görüntülerini konuşuyor

Türkiye sosyal medyadaki bu skandal seçim görüntülerini konuşuyor

Ankara'da oy pusulasındaki 'mührün uçtuğu' iddiasına yalanlama

Ankara'da oy pusulasındaki 'mührün uçtuğu' iddiasına yalanlama

Saadet Partili isimden seçim sonuçlarıyla ilgili son dakika açıklaması: Oy oranımız yüzde 10

Saadet Partili isimden seçim sonuçlarıyla ilgili son dakika açıklaması: Oy oranımız yüzde 10

Yurt dışında kullanılan oyların sayımına başlandı

Yurt dışında kullanılan oyların sayımına başlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan oy verme işleminin sona ermesinin ardından ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan oy verme işleminin sona ermesinin ardından ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.