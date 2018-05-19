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Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

SEÇİM HABERLERİ  | 19.05.2018 12:08 | Son Güncelleme

AK Parti Trabzon İl Başkanlığının yaptığı toplantıda büyük bir tartışma yaşandı. AK Parti Trabzon İl Başkanlığı’nın 24 Haziran seçimlerine yönelik çalışmalarla ilgili İl Başkanı Haydar Revi, AK Partili belediye meclis üyeleri ile Seçim Koordinasyon Merkezi üyelerini toplantıda buluşturdu. Ancak toplantıya 204 meclis üyesinden sadece 98 kişi katıldı.

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Haber61'de yer alan habere göre, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi yoklama aldığı sırada sinirlenerek, ”Neden katılım az” diye sorguladı. Ardından bir konuşma yaptı. Sonra meclis üyelerine söz verildi. Bu sırada kriz patladı.

Tonya Meclis Üyesi Hasan Tonya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek, “Muhtarları defalarca yanına çağırdı. Bizi bir kez bile davet etmedi. Bu doğru değil. Şimdide bizi seçim öncesi sahaya inin oy isteyin çalışın diyor.” dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZI ELEŞTİREMEZSİN"

Konuşmasına devam etmek isteyen Tonya’nın süzünü kesen SKM Başkanı ve İl Başkan Yardımcısı Hasan Dilekoğlu, “Bizim partimizin varlık sebebi, en büyük gücü Cumhurbaşkanımızı eleştiremezsin! Tasarrufları bizim için emirdi. Haddini bil. Kimse AK Parti çatısı altında sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiremez.” diyerek sert çıktı.

İL DİSİPLİN KURULAN SEVK EDİLEBİLİR

Tartışmanın büyümesini il başkanı Revi önlerken Tonya’nın İl Disiplin Kuruluna sevkedilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
Yalakalar seçimi kaybedince ne yapacaksınız bakalım?
sen kaybedersen napican acaba? pardon ama sizde zihniyet değişmez. eşeği koy yine secersiniz.
çatlamalar başladı....
işte adamlar diyor kayıtsız şartsız sorgusuz BİAT siyaseti..eee nerde demokrasi gazeteci eleştiremez vatandaş eleştiremez siyasetçi eleştiremez eleştirenlerin adı ya hain ya fetöcü olur nerde hoşgörü nerde demokrasi durmak yok yolmaya devamm
bahsedilen kişi hırsız katil günahkar olsa dahi eleştirilemeyecek? zihniyet yoksunları Allah'ın unuttuğu mahluklar...
Allah herşeyi bilir, unutmaz rahat ol. seninde vakti gelince hesabın sorulur.
TABİİ Kİ ELEŞTİREMEZSİNİZ.HİÇ HALKIN %50 SİNİN CB. ELEŞTİRİLEBİLİR Mİ?NE KADAR AYIP
İŞTE AKP NİN ZATEN İNANMADIĞI SÖZDE DEMOKRASİ Sİ
emir di demek ne demeek ? senin aklın düşüncen yokmu ?
evet bizim için reis demek allah demektir bu bizim fikimiz beğenen alır beğenmeyen laf ortada bakar bakar durur.kimse reisi herşeyden çok seviyoruz diye bizi eleştiremez sen sevme ayrıca ihtiyaç yok kafirlerin sevgisine gerek yok.allah kuranda kaç yerde tayyip adını veriyor açın okuyun yalan mı bunlar.reisin emri allah emridir bizler için yol alın şimdi
hiç ölmücekmiş gibi yaşıyorsunuz lanet ollsun size
birini eleştirmek ne zaman suç oldu Nerde özgürlük .. hangi ülkede bile görüşünü paylaşmak , birini eleştirmek yasak ve suç gibi görünüyor desenize sadece TÜRKİYEde böyle
seçim sonrası bunlar birbirini öper valla
Nasıl olur bu ya. Vay be taşlar çatırdıyor.
Yanlış anlatmayın, adam niye kendini saraya davet etmedi diye, gönül koyuyor, yoksa biatta problem yok!!!!!
PEYGAMBERİ ELEŞTİR AMA ONU ELEŞTİRME.
Allahtan bu kadar korksaydınız cehennemi yaratmazdı!
Kuzuların sonu kasap reyonudur
ALIN SİZE RESMEN DİKTA...ELESTİRMEK BİLE YASAK..SADECE DİKTATÖRLER ELESTİRİLEMEZ
Tanrı parçacığı mı yoksa eleştirilemiyor?
Kral çıplak :)
Cumhurbaşkanımızı eleştiremezsin demiş çünkü o peygamber mi ? Diktatör mü ? Eleştiriye açık olmayan bir insan kendini nasıl geliştirecek.
emre itaat edeceksin eleştiremeyeceksin gözün kapalı ne denirse onu yapacaksın .bu yönetimene denir ....
israil uşakları faaliyette. demek dolarlar cebe inmiş.
kimki o eleştirilemiyor
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