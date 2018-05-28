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TRT, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi davet edecek

SEÇİM HABERLERİ  | 28.05.2018 21:33 | Son Güncelleme

24 Haziran erken seçimi öncesinde TRT'nin her cumhurbaşkanı adayına eşit yaklaşmadığı eleştirileri konuşulurken, TRT'nin Muharrem İnce'yi konuk olarak davet edeceği öğrenildi.

TRT, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi davet edecek

Seçim sürecinde sık sık gündeme gelen konulardan bir tanesi de "TRT'nin iktidar partisine olduğu kadar diğer muhalefet adayalarına yer vermediği" yönündeki eleştiriler...

Ancak Ankara'da bu konuyla ilgili ilginç kulis bilgileri de dolaşıyor.

Bunlardan bir tanesi de; geçen günlerde TRT'de kendisine yeteri kadar yer verilmediği gerekçesiyle kanalın binası önünde miting düzenleyeceğini açıklayan Muharrem İnce ile ilgili...

Superhaber.tv'nin haberine göre, Muharrem İnce'nin önümüzdeki günlerde TRT'ye konuk olarak davet edilecek.

DİĞER ADAYLAR DA KONUK OLARAK YAYINLARA KATILACAK

Ayrıca İnce'nin yanısıra diğer muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanı adaylarının da kurumda konuk olarak yayınlara katılacağı konuşuluyor.

PARTNERSiz onu bir de yakından görün!Siz onu bir de yakından görün!
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TRT muharrem ince 24 haziran erken seçim seçim seçim 2018

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
mecburen edecek o kurum bızım vergılerımızle ayakta duruyor
trt bile ince den tirstiysa bazilari altlarina ediyordur herhalde vay be....
konuk olarak davet etse ne olacak?.standart yayinlarinda ki tarafliliklari yeterli zaten
isterseniz çağırmayın seçimden sonra süründürücez hepinizi fetöcü tayyip yalakaları
iste bu yuzden muhalefet olmaya mahksunuz bu zihniyet 80 lerde kaldi uyan artik uyannnn
@lanvin1 ohhooo kış uykusundan mı kalktın arkadaş. senin dünyadan haberin yok.
AY İNANMIYORUMMM!!!
bizim paralarımızla yayinini surduren trt ülkenin en az yarısının desteklediği adayları göstermiyor. YAZIKLAR OLSUN HARAM OLSUN
Tabiki çağıracak!
trt başınıza yıkılsın kapansın...
sakın gitme sayın cumhurbaşkanım bunlara koltuğuna oturunca hesap sorarsın
Korku sarmaya başladı ..:-)
portakal sürekli gösteriyor zaten yeter fazla bile bu adamada bu partiyede zaman kaybı seçim gelsede bi kurtulsak sallanmasından
valla kapıdan kovsanız bacadan girer muharrem hoca. helal sana meslektaşım tuttuğunu koparıyorsun. Bütün milli eğitim camiasının oyu ak sütü gibi helal sana. vermeyenlerde öğretmen değil zaten. Ne olduklarını kendilerde bilmiyor.
TRT çalișanlarina mühebbet verilsin.Hapse atilsin tc çikarilsin. Sonrada satilsin parasiyla da Fabrika kurulsun.
Şaşıracak hiç bir şey yok esasında.Olması gereken bu.TRT kimsenin babasının malı değil.
hiç bir işe yaramayan 7000 çalışanı olan bir kurum. her vergiye anlam çıkarırım, zorlarım bunun için kendimi ama, şu trt ye verdiğim vergileri anlamam. iktidar yandaşlığı yapıyor, yapamazsın! Haram ediyorum her verdiğim kuruş vergiyi, müslümansanız harama el sürmez, eşit davranırsınız!
dostlar alışverişte görsün
TAYYİP RADYO TELEVİZYON çark etmiş..!!! ben olsam asla gitmem
HA SOYLE YOLA GELIN TRT YALAKALARI
Ama biz Selahaddin'i çok özledik TRT'yi en iyi o eleştiriyordu yav:)
Yumurta kapıya dayandı.
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