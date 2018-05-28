TRT, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi davet edecek

Seçim sürecinde sık sık gündeme gelen konulardan bir tanesi de "TRT'nin iktidar partisine olduğu kadar diğer muhalefet adayalarına yer vermediği" yönündeki eleştiriler...

Ancak Ankara'da bu konuyla ilgili ilginç kulis bilgileri de dolaşıyor.

Bunlardan bir tanesi de; geçen günlerde TRT'de kendisine yeteri kadar yer verilmediği gerekçesiyle kanalın binası önünde miting düzenleyeceğini açıklayan Muharrem İnce ile ilgili...

Superhaber.tv'nin haberine göre, Muharrem İnce'nin önümüzdeki günlerde TRT'ye konuk olarak davet edilecek.

DİĞER ADAYLAR DA KONUK OLARAK YAYINLARA KATILACAK

Ayrıca İnce'nin yanısıra diğer muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanı adaylarının da kurumda konuk olarak yayınlara katılacağı konuşuluyor.

