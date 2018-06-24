TRT spikerinden tepki toplayan sözler

Anadolu Ajansı ve TRT'nin sandık sonuçlarına ilişkin manipülasyon iddiaları sosyal medyada büyük tartışma yaratırken TRT spikerinin söylediği sözler Facebook ve Twitter'ı karıştırdı.

TRT ekranlarında seçim sonuçlarını aktaran spiker, "Trakya ve Ege'de bir de Tunceli'de yarışı önde götürüyoruz" dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ







