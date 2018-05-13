Tuncay Mollavesioğlu yazdı: Meral Akşener 2. turda kazanır

24 Haziran seçim satrancında komplolar ve stratejilere bugün kaleme aldığı "Meral Akşener 2. turda kazanır" başlıklı yazıda değinen Yeniçağ gazetesi yazarı Tuncay Mollavesioğlu, "Türkiye ister iktidar ister muhalefet tarafından dile getirilsin; belden aşağı tüm senaryoların ters tepeceği bir siyasi atmosferin içinde..." ifadesini kullandı.
İşte Mollavesioğlu'nun dikkat çeken o yazısı;
"İlk günden beri altını çiziyorum...
Emperyalizmin ve Türkiye'deki iktidarın tüm siyasi hamlelerini boşa çıkaran kişi
Meral Akşener oldu...
Bir düşünün; Türkiye bu seçime Akşener ve İYİ Parti olmadan gitseydi ne olacaktı?
Emperyalizm; Türkiye'yi iki partili, iki kutuplu bir siyasete hazırlıyordu...
Bir tarafta bugün olduğu gibi Cumhur İttifakının paydaşları; AKP-MHP-BBP
Diğer tarafta CHP ve HDP...
Böylece sözde sağ ve sol partiler olarak Türkiye'deki seçmen profilini iki kutba ayıracaklar ve diledikleri gibi yöneteceklerdi...
Bir başka ifade ile CHP, iktidar yüzünü bir daha açılmamak üzere göremeyecekti...
Ancak Meral Akşener;
Mevcut parti yönetimlerinin tamamından bıkmış seçmenler için;
Emperyalizmin tekerine çomağı soktu...
Tüm engellemelere rağmen çığ gibi büyüyen İYİ Parti, CHP'ye de iyi geldi...
Sadece CHP'ye mi?
Saadet Partisi'ne ne demeli?
Saadet Partisi mecliste ilk kez temsil edilme imkanını bularak bu seçimde oy patlaması yaşayacak...
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, Gezici Araştırma Şirketi'nin bir anketini paylaştı. Ankete göre ilk kez oy kullanacak seçmenlerin yüzde 70'i yani gençler, Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyecekler.
Aynı ankete göre Erdoğan ile Akşener'in ikinci tura kalması halinde seçimi Meral Akşener kazanacak.
İkinci tura Muharrem İnce'nin kalması halinde ise, seçimi Erdoğan'ın kazanacağı anket sonuçlarına yansımış...
Yani iki turlu seçimde ikinci tura hangi adayın kalacağı önemli...
Seçmenler hem partilere hem de adaylara oy atarken ikinci tur gerçeğini gözden kaçırmamalı...
Seçim satrancında komplolar/stratejiler...
Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerine doğru hızla yol alıyor...
Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilata yaydığı havanın da etkisi ile AKP kendini devletin yerinde görüyor...
Oysa sonuçta belli bir seçmen kesiminin oyu ile iktidara gelmiş ve milletten belli bir süre Türkiye'yi yönetme görevi almış bir siyasi parti AKP...
Üstelik iktidar süreci boyunca görev ve yetkilerini milletten değil, milletin tamamından değil, seçmenin belli bir bölümünden almış, bu görevi yerine getirirken yasa ve anayasal kurallara
uyacağına dair yemin etmiş bir siyasi kadro söz konusu...
Yani sürekli dile getirdikleri; biz milletin eseriyiz, milletin tamamını temsil ediyoruz iddiaları gerçeği yansıtmıyor...
Hal böyleyken seçimler yaklaştıkça konuşulanlara bakın:
Saray seçimleri kaybederse görevi bırakır mı?!
Daha önce hiçbir iktidar döneminde bu şüphe bugünkü kadar büyük soru işaretleri ile sorulmamıştı!
Ne demek görevi bırakır mı? Seçimle gelen seçimle gitmez mi?
Gitmez ise ne olur?!
Bu sorunun yanıtını dahi vermek istemiyorum...
Recep Tayyip Erdoğan'ın da Türkiye'yi ateşe atacak böyle bir girişimin içinde olacağına ihtimal vermiyorum...
Seçimlerin birinci turunda muhalefetin meclis çoğunluğunu sağlayacağına şüphe yok!
Senaryo şu:
"Meclis çoğunluğu muhalefete geçerse, Saray 2. tur seçimlerini yapmayacakmış..."
Neresinden baksanız tutarsız bir iddia...
Saray ilk turda kaybettiği seçimi, 2. turda neyi gerekçe göstererek iptal edebilir?
Aniden ortaya çıkacak bir takım ulusal güvenlik kaygılarını mı?
Eğer gerçekleşirse buna kim inanır?
Sorumlu bir iktidarın Türkiye'de kargaşa ortamı yaratacak bu tip hamlelere meydan vermeyeceğine inanıyorum.
Bir başka senaryo:
"İlk turda çoğunluğu kaybeden AKP, 2. tur olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "Kürt kartını" oynayarak HDP'nin oylarını alacak, uzlaşmaya gidecek, açılım sürecini buzdolabından yeniden
indirecek..."
Peki bu süreçte Devlet Bahçeli'yi nereye koyacak?
"Bahçeli beni kandırdı" mı diyecek?
Yani son anda HDP'nin ipine sarılma ihtimali de pek akıl karı değil...
Çünkü kendi seçmenine de bunu açıklayamaz...
Ve yine Ankara kulislerinde dolaşan bir başka senaryo...
Açıkça yazayım;
FETÖ'cü Adil Öksüz'ün seçime günler kala yakalanacağı ve Türkiye'ye getirilerek siyasi rakipler hakkında atıp tutacağı dillendiriliyor...
Bu süreçte değil Adil Öksüz, hain FETÖ elebaşı Gülen tutuklanıp Türkiye'ye getirilse ve benzer açıklamalar yapsa, kamuoyu bunu da bir seçim hamlesi olarak görür... İnandırıcılığı olmaz...
Benim gördüğüm AKP bu seçimler öncesinde bu senaryoların hiçbirine dahil olmaz...
Türkiye ister iktidar ister muhalefet tarafından dile getirilsin; belden aşağı tüm senaryoların ters tepeceği bir siyasi atmosferin içinde..."
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