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Tuncay Mollavesioğlu yazdı: Meral Akşener 2. turda kazanır

SEÇİM HABERLERİ  | 13.05.2018 09:52 | Son Güncelleme

Yeniçağ gazetesi yazarı Tuncay Mollavesioğlu, 24 Haziran seçimleri öncesinde büyük ses getirecek iddialarda bulundu. Mollavesioğlu, "Emperyalizmin ve Türkiye'deki iktidarın tüm siyasi hamlelerini boşa çıkaran kişi Meral Akşener oldu. Meral Akşener 2. turda kazanır" dedi.

Tuncay Mollavesioğlu yazdı: Meral Akşener 2. turda kazanır

24 Haziran seçim satrancında komplolar ve stratejilere bugün kaleme aldığı "Meral Akşener 2. turda kazanır" başlıklı yazıda değinen Yeniçağ gazetesi yazarı Tuncay Mollavesioğlu, "Türkiye ister iktidar ister muhalefet tarafından dile getirilsin; belden aşağı tüm senaryoların ters tepeceği bir siyasi atmosferin içinde..." ifadesini kullandı.

İşte Mollavesioğlu'nun dikkat çeken o yazısı;

"İlk günden beri altını çiziyorum...

Emperyalizmin ve Türkiye'deki iktidarın tüm siyasi hamlelerini boşa çıkaran kişi

Meral Akşener oldu...

Bir düşünün; Türkiye bu seçime Akşener ve İYİ Parti olmadan gitseydi ne olacaktı?

Emperyalizm; Türkiye'yi iki partili, iki kutuplu bir siyasete hazırlıyordu...

Bir tarafta bugün olduğu gibi Cumhur İttifakının paydaşları; AKP-MHP-BBP

Diğer tarafta CHP ve HDP...

Böylece sözde sağ ve sol partiler olarak Türkiye'deki seçmen profilini iki kutba ayıracaklar ve diledikleri gibi yöneteceklerdi...

Bir başka ifade ile CHP, iktidar yüzünü bir daha açılmamak üzere göremeyecekti...

Ancak Meral Akşener;

  • Mevcut parti yönetimlerinin tamamından bıkmış seçmenler için;

  • En büyük partisi "karasızlar partisi" olan; umut, çıkış ve çözüm arayan geniş kesimler için İYİ Parti'yi kurdu...

Emperyalizmin tekerine çomağı soktu...

Tüm engellemelere rağmen çığ gibi büyüyen İYİ Parti, CHP'ye de iyi geldi...

Sadece CHP'ye mi?

Saadet Partisi'ne ne demeli?

Saadet Partisi mecliste ilk kez temsil edilme imkanını bularak bu seçimde oy patlaması yaşayacak...

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, Gezici Araştırma Şirketi'nin bir anketini paylaştı. Ankete göre ilk kez oy kullanacak seçmenlerin yüzde 70'i yani gençler, Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyecekler.

Aynı ankete göre Erdoğan ile Akşener'in ikinci tura kalması halinde seçimi Meral Akşener kazanacak.

İkinci tura Muharrem İnce'nin kalması halinde ise, seçimi Erdoğan'ın kazanacağı  anket sonuçlarına yansımış...

Yani iki turlu seçimde ikinci tura hangi adayın kalacağı önemli...

Seçmenler hem partilere hem de adaylara oy atarken ikinci tur gerçeğini gözden kaçırmamalı...

Seçim satrancında komplolar/stratejiler...

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerine doğru hızla yol alıyor...

Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilata yaydığı havanın da etkisi ile AKP kendini devletin yerinde görüyor...

Oysa sonuçta belli bir seçmen kesiminin oyu ile iktidara gelmiş ve milletten belli bir süre Türkiye'yi yönetme görevi almış bir siyasi parti AKP...

Üstelik iktidar süreci boyunca görev ve yetkilerini milletten değil, milletin tamamından değil, seçmenin belli bir bölümünden almış, bu görevi yerine getirirken yasa ve anayasal kurallara
uyacağına dair yemin etmiş bir siyasi kadro söz konusu...

Yani sürekli dile getirdikleri; biz milletin eseriyiz, milletin tamamını temsil ediyoruz iddiaları gerçeği yansıtmıyor...

Hal böyleyken seçimler yaklaştıkça konuşulanlara bakın:

Saray seçimleri kaybederse görevi bırakır mı?!

Daha önce hiçbir iktidar döneminde bu şüphe bugünkü kadar büyük soru işaretleri ile sorulmamıştı!

Ne demek görevi bırakır mı? Seçimle gelen seçimle gitmez mi?

Gitmez ise ne olur?!

Bu sorunun yanıtını dahi vermek istemiyorum...

Recep Tayyip Erdoğan'ın da Türkiye'yi ateşe atacak böyle bir girişimin içinde olacağına ihtimal vermiyorum...

Seçimlerin birinci turunda muhalefetin meclis çoğunluğunu sağlayacağına şüphe yok!

Senaryo şu:

"Meclis çoğunluğu muhalefete geçerse, Saray 2. tur seçimlerini yapmayacakmış..."

Neresinden baksanız tutarsız bir iddia...

Saray ilk turda kaybettiği seçimi, 2. turda neyi gerekçe göstererek iptal edebilir?

Aniden ortaya çıkacak bir takım ulusal güvenlik kaygılarını mı?

Eğer gerçekleşirse buna kim inanır?

Sorumlu bir iktidarın Türkiye'de kargaşa ortamı yaratacak bu tip hamlelere meydan vermeyeceğine inanıyorum.

Bir başka senaryo:

"İlk turda çoğunluğu kaybeden AKP, 2. tur olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "Kürt kartını" oynayarak HDP'nin oylarını alacak, uzlaşmaya gidecek, açılım sürecini buzdolabından yeniden
indirecek..."

Peki bu süreçte Devlet Bahçeli'yi nereye koyacak?

"Bahçeli beni kandırdı" mı diyecek?

Yani son anda HDP'nin ipine sarılma ihtimali de pek akıl karı değil...

Çünkü kendi seçmenine de bunu açıklayamaz...

Ve yine Ankara kulislerinde dolaşan bir başka senaryo...

Açıkça yazayım;

FETÖ'cü Adil Öksüz'ün seçime günler kala yakalanacağı ve Türkiye'ye getirilerek siyasi rakipler hakkında atıp tutacağı dillendiriliyor...

Bu süreçte değil Adil Öksüz, hain FETÖ elebaşı Gülen tutuklanıp Türkiye'ye getirilse ve benzer açıklamalar yapsa, kamuoyu bunu da bir seçim hamlesi olarak görür... İnandırıcılığı olmaz...

Benim gördüğüm AKP bu seçimler öncesinde bu senaryoların hiçbirine dahil olmaz...

Türkiye ister iktidar ister muhalefet tarafından dile getirilsin; belden aşağı tüm senaryoların ters tepeceği bir siyasi atmosferin içinde..."

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Okuyucu Yorumları 46 yorum
Sadece Gülüyorum ama neremle biliyormusun sevgili editör. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış..
O güldüğün yeri çok açıkta bırakmışsın
vatanımıza milletimize en uygun en hayırlısı doğru ,dürüst söylediğinin arkasında duran CESSUR MERAL HANIMA çıktığı bu kutlu yolda BAŞARILAR DİLERİM...
hayal gormeye devam edin. 24 haziranda hepiniz sandiga gomuleceksiniz.
ne içtin üstadım akşamdanmı kaldın meral akşenerde kim ? neden bu kadar şişiriyosunuz bu kadını dikkat et yoksa o balon rlinizde patlar
Evet ne sandınız ya. 1. turda kazanma ihtimalide var Akşenerin ama 2. turda garanti. Ve bir devrin sonu.
anlamıyorum ne kullanıyorsunuz ? karşı tarafta ERDOĞAN var :)
Evet artik bu ülkenin başına bir kadın gelmeli belki siyasette argo küfürlerle sokak ağzı siyasetiniz biter! Bir kadın eli değmeli artık... Akşener gelmeli!
anlaşılan o ki mynet akşener e oynuyor...
MERAL AKŞENER DEGİL VATAN KAZANACAK DEVLET DAR GELİRLİ KAZANACAK BAYRAK KAZANACAK CUMHURİYET KAZANACAK YÜCE TÜRK MİLLETİ KAZANACAK SONUÇTA KİM KAYBEDECEK BAŞTA AKP DOLAR KAYBEDECEK AKARYAKIT KAYBEDECEK YALAKALAR YALANCILAR HUZUR BOZANLAR KAYBEDECEK DEVLETİ MİLLETİ VERGİLERİ BU DURUMA GETİRENLER MAZOTU 6 TL BENZİNİ 6.5 EMEKLİ MAAŞINI ASKARİ ÜCRETİ DOLARA YEDİRENLER SONUÇTA BU VATANA DÜŞMAN OLANLAR KAYBEDECEKLER İŞLLH
Hakkaten bunlar bulutların üzerindeler.Ne kullanıyorsanız bizede verin,Meral akşener kim 17. Yıldır mücadele eden birinin karşısında 28 şubatta nasıl kaçan birini koyarsanız
bunu yazan kendisi bile inanmamıştir eminim
meral hanimda muharem ince de meydanlarda konusurken iktidar olduklarinda ucunu bucagini bilmedikleri dev ulkeyi hangi burokrat hangi kadrolarla yonetmeye talip olduklarinida anlatsinlar. hesapsiz plansiz ben parti kurdum. ver ulkenin anahtarini demeyeceksin.
hadi Or.dan kokuşmuş seni rüyan dada göremezsin
Sizin hiç ülke gündeminden haberiniz yok sanır cesurmu dediniz biraz okuyun istersenşz
allahım ın izniyle 2. turda meral bacı çıkacaktır inşaallahh
akşeneri bu kadar şişirme mynet ikinci tur hayali kurmayın boşuna %3 bile oy almayacak olan akşenerin kimlerle itifak yaptıgına bir bakında konusun HDP CHP SP DP kim bu ittifaka oy veririki kimin kim olduğu ve niyetinin ne olduğu açık ve seçiktir
Tam Aklıma Meral diyeceğim geliyo..Bi gülme tutuyo beni..
bu satte ne içiyorsun bilmem ama sana dokunmuş belli ki bu millet senin sandıgın kadar vefasız degil öyle ne yapacakları mechul kişileri sandıgın gibi oy vermez . vatanın bekası için TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN DEVAAAAAAMMM
gorecegiz az kaldı. sacmalamak serbest size. 2 tura kalırsa hdp li secmen erdogana vermezmiş tamam vermez de merale vereceğini mi sanıyorsun
Nedense buara yeniçağ gazetesinden ne duysanız buraya manşet yapıyorsunuz ne iş.
Yeniçağ gazetesinide siz meşhur ettiniz nerdeydi bu gazate Akşener aday olmadan önce acaba.
Bu gazetenin günlük traji ne birde okuyucu kitlesi kim onuda yazarmisiniz lütfen.
Emperyalizmin planını bozan meral akşener cümlesinden sonrasını okumaya gerek görmedim
Bunların ne mal olduğunu hepimiz biliyoruz.Neden mileti kandırıyorsun editör..
ruh hastası oldunuz 16 yıldır... hiç bir tahmininiz tutmadı... sandıkta itina ile kapak yapılır
IYI OLCAK IYI
Samimiyetine hiçbir şekilde inanmıyorum kendisinede güvenmiyorum kimin ekmeğine bal sürdüğü açık.
Bu haberin altına imzamı atarım. Meral Akşener Türkiye Cumhuriyeti üzerinde oynana bütün oyunları bozarak, Türk milletinin istikbalini kurtarmıştır.
diktatörlüğe özenelerden her şey beklenebilir
@raha963 onu bunu boşverelim bu ülke neden bu duruma geldi aslında her zaman bu durumdaydı derin devlet zaten bu ülkede mezhebi taraf ile kendi üstünlüğünü korudu yani insanlığımıza zulm etti bugün ise bahsettiğimiz eski gizli yönetim biçimi sadece suret aldı ben burdayım diyor her cepheye kendi askerlerini yerleştiriyor açık söylüyorum tek bir kişi bu ülkeyi bu beladan kurtarabilir tabiki başta Allah yardım eder onun vesilesi olarak SELAHATTİN DEMİRTAŞ bu gerçeği görmek zor değilmi çünkü korkuyorsunuz esirsiniz yıllarca esir alındınız bugün farklı bişey yok CHP de sözde muhalefet pehh pehhhh.
DEMEKKİ SANDIK GÜVENLİGİNDE BAHSEDİLİYOR OYLARA SAHİP ÇIKILACAKMI YOKSA DENİYOR BENDE BUNA ŞARKI YAZDIM DİKKAT EDİN GENE ÇELARLAR NE YAPARSAN YAPIN GENE ÇALARLAR O BİR SANATTIR ONDAN İYİ BİLEMEZSİN NE YAPARSAN YAP YİNE ÇALARLAR
Yeniçağ diye bir gazate varmış birde bunun geleceği gören yazarı varmış bak sen şu işe.
oyum akşenerw
R. Tayyip Erdoğan'ı milletmiz çok sevdi ve o'nu destekledi amaaa; O, 750 milyarlık saat takanları, hırsızları, rüşvetçileri destekledi. Şimdi; bunların hesabını ödemek RTE'ye kaldı.! Neresi ile güleceğini bilemeyen arkadaşa derim ki; ''Son gülen, iyi güler.''
Mynet ısmarlama haber yapıyorsunuz bu kadını şişirmek için.
Oooo ak troller gene salyalarını akıtarak yazmaya başlamış! Ama onlarada hak veriyorum, kaçınılmaz gerçeği okumak duymak onları kudurtuyor haliyle:D
meral akşener bu işi bitirecek Allahın izni ile.
arkadaşlar secimden sonra ne akşener kalır nede muharem ince not muhalifim kendimizi kandırmayalım bunlar kaybetceği secime girmezler
ak yalakalar korkun hak geliyor batıl yıkılıp gidecek ALLAH ın dediği gibi seçim üstü koli dağıtımı başladı sevinin koliciler
Balon şişir şişir sonrada patlayınca suçlu millet de oy çalındı de..
Bunlar ne içiyor acaba
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