Tuncay Mollavesioğlu yazdı: Meral Akşener 2. turda kazanır

24 Haziran seçim satrancında komplolar ve stratejilere bugün kaleme aldığı "Meral Akşener 2. turda kazanır" başlıklı yazıda değinen Yeniçağ gazetesi yazarı Tuncay Mollavesioğlu, "Türkiye ister iktidar ister muhalefet tarafından dile getirilsin; belden aşağı tüm senaryoların ters tepeceği bir siyasi atmosferin içinde..." ifadesini kullandı.

İşte Mollavesioğlu'nun dikkat çeken o yazısı;



"İlk günden beri altını çiziyorum...

Emperyalizmin ve Türkiye'deki iktidarın tüm siyasi hamlelerini boşa çıkaran kişi

Meral Akşener oldu...

Bir düşünün; Türkiye bu seçime Akşener ve İYİ Parti olmadan gitseydi ne olacaktı?

Emperyalizm; Türkiye'yi iki partili, iki kutuplu bir siyasete hazırlıyordu...

Bir tarafta bugün olduğu gibi Cumhur İttifakının paydaşları; AKP-MHP-BBP

Diğer tarafta CHP ve HDP...

Böylece sözde sağ ve sol partiler olarak Türkiye'deki seçmen profilini iki kutba ayıracaklar ve diledikleri gibi yöneteceklerdi...

Bir başka ifade ile CHP, iktidar yüzünü bir daha açılmamak üzere göremeyecekti...

Ancak Meral Akşener;