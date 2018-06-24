Türkiye sosyal medyadaki bu skandal seçim görüntülerini konuşuyor

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimi için oy verme işlemi devam ediyor. Oy verme işlemlerinin başlamasıyla beraber, Türkiye'nin dört bir yanından seçimde usulsüzlük haberleri de gelmeye devam ediyor.
Sosyal medyada dolaşan bir videoda, topluca oy kullanıldığı görüldü.
Görüntülerde, toplu oyların Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a, Milletvekilliğinde ise AKP'ye basıldığı fark ediliyor.
Erzurum'un Horasan ilçesi, Hacı Halil Mahallesi'nde çekildiği iddia edilen görüntüler, sosyal medyada tartışma yarattı...
CHP'DEN AÇIKLAMA
CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Akın, kişisel Twitter hesabından, "Erzurum dayız bu olaya derhal el attık ve gerekli tutanaklar tutuldu. Sahtekarlıklara izin vermeyeceğiz sandık peşindeyiz" diye belirtti.
İşte o tweet:
OYLAR İPTAL EDİLDİ
sozcu.com.tr’nin gündeme taşıdığı skandal gelişme üzerine harekete geçen CHP’li vekiller, YSK’ya itirazda bulundu. Bunun üzerine yapılan inceleme sonucu, sandıktaki oyların tamamının iptaline karar verildi.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'usulsüz oy' açıklaması
Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? Canlı seçim sonuçları merak ediliyor!
Antalya'da yabancı gelinler böyle oy kullandı
Stephen Hawking'in en büyük korkusu!
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum