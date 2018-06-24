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Türkiye sosyal medyadaki bu skandal seçim görüntülerini konuşuyor

SEÇİM HABERLERİ  | 24.06.2018 17:35 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yer alan bir videoda, topluca oy kullanıldığı görülürken, toplu oyların Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Milletvekilliği'nde ise AK Parti'ye basıldığı fark ediliyor. CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaparken, yapılan inceleme sonucu sandıktaki oyların tamamının iptaline karar verildiği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimi için oy verme işlemi devam ediyor. Oy verme işlemlerinin başlamasıyla beraber, Türkiye'nin dört bir yanından seçimde usulsüzlük haberleri de gelmeye devam ediyor.

Sosyal medyada dolaşan bir videoda, topluca oy kullanıldığı görüldü.

Görüntülerde, toplu oyların Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a, Milletvekilliğinde ise AKP'ye basıldığı fark ediliyor.

Erzurum'un Horasan ilçesi, Hacı Halil Mahallesi'nde çekildiği iddia edilen görüntüler, sosyal medyada tartışma yarattı...

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CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Akın, kişisel Twitter hesabından, "Erzurum dayız bu olaya derhal el attık ve gerekli tutanaklar tutuldu. Sahtekarlıklara izin vermeyeceğiz sandık peşindeyiz" diye belirtti.

İşte o tweet:

ahmet-akin-chp-aciklama

OYLAR İPTAL EDİLDİ

sozcu.com.tr’nin gündeme taşıdığı skandal gelişme üzerine harekete geçen CHP’li vekiller, YSK’ya itirazda bulundu. Bunun üzerine yapılan inceleme sonucu, sandıktaki oyların tamamının iptaline karar verildi.


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