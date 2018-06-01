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Uçakta Meral Akşener için sürpriz anons!

SEÇİM HABERLERİ  | 01.06.2018 12:11 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, mitinglere katılmak üzere Hatay’a giderken uçakta bir sürprizle karşılaştı. Pegasus Hava Yollarının tarifeli seferi ile Hatay’a giden Akşener için kaptan pilot 2 kez özel anons yaptı.

Uçakta Meral Akşener için sürpriz anons!

Uçak Ankara Esenboğa Havalimanından kalktıktan bir süre sonra uçuş hakkında bilgi veren pilot, ‘'Sayın yolcularımız, Cumhurbaşkanı adayı Sayın Meral Akşener de aramızda bulunmaktadır'' dedi. Pilotun bu anonsu üzerine uçağın yolcularından yoğun alkış geldi.

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Sözcü'de yer alan habere göre, uçuşun ortalarında yeniden konuşan kaptan pilot bir kez daha Akşener'i anons ederek, ‘'Kıymetli Cumhurbaşkanı adayımız sayın Meral Akşener'e de başarılar diliyoruz'' dedi. Eşi Tuncay Akşenber ile Hatay'a giden Akşener uçaktan ayrılırken pilotlar ve kabin ekibine teşekkür etti.

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Bir yolcunun küçük çocuğunu da kucağına alarak sevdi.


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Meral Akşener İYİ parti hatay 24 haziran seçimi 24 haziran seçimleri

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
İnşallah pilotun başına birşey gelmez
Bu seçim saray diyenler ile VATAN diyenlerin bu seçim hak yiyenler ile hakkı yenilenlerin bu seçim zalim ile mazlumların secimi işte bu yüzden YÖRÜKLER olarak AKŞENER diyoruz...
Havuz medyası ve halkın vergileri ile ayakta duran TRT ne kadar ambargo koyarsanız koyun.. Ne yaparsanız yapın AKŞENER gümbür gümbür geliyor güneş yeniden doğacak TÜRK milleti huzura kavuşacak... Türkiye IYI olacak...
PARLATIN BAKALIM PARLATIN
Havuz medyası ve halkın vergileri ile ayakta duran TRT ne kadar ambargo koyarsanız koyun.. Ne yaparsanız yapın AKŞENER gümbür gümbür geliyor... Güneş yeniden doğacak TÜRK milleti huzura kavuşacak... Türkiye IYI olacak...
bu kadın kurulu bir saat, biride sormuyor yaw sen parayı nerden buldun, herkes hırsız bir sen namuslusun tamamda sana kim verdi bu kadar parayı be karşılığında verdi
pilot görevden alınır kesin ...
@asideha sarayın bahçesinde idam edilmiş,kesin haber
Yolunuz açık olsun.. Güneşiniz eksik olmasın!
VAY ANASINA BE NE HABER AMA PARLATIN BAKALIM PARLATIN 25 GÜN SONRA GÖRECEĞİZ
NEEEE! GERÇEKTEN MERAL AKŞENER'İ Mİ TAŞIYORSUNUZ, YOOO İNANMIYORUM ŞAKA YAPIYORSUNUZ.
SINIRDAKİ PKK DAN OY İSTEMEYE BAK SİZİN HAPİSTEKİ GENEL BAŞKANINIZI CIKARTACAGIM .OY VERİN Kİ ÇIKSİN. :(
pilotu işten atabilirler...
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