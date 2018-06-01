Uçakta Meral Akşener için sürpriz anons!

Uçak Ankara Esenboğa Havalimanından kalktıktan bir süre sonra uçuş hakkında bilgi veren pilot, ‘'Sayın yolcularımız, Cumhurbaşkanı adayı Sayın Meral Akşener de aramızda bulunmaktadır'' dedi. Pilotun bu anonsu üzerine uçağın yolcularından yoğun alkış geldi.
Sözcü'de yer alan habere göre, uçuşun ortalarında yeniden konuşan kaptan pilot bir kez daha Akşener'i anons ederek, ‘'Kıymetli Cumhurbaşkanı adayımız sayın Meral Akşener'e de başarılar diliyoruz'' dedi. Eşi Tuncay Akşenber ile Hatay'a giden Akşener uçaktan ayrılırken pilotlar ve kabin ekibine teşekkür etti.
Bir yolcunun küçük çocuğunu da kucağına alarak sevdi.
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