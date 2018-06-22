Uğur Dündar'dan seçim öncesi Anadolu Ajansı ve internet iddiası! Muharrem İnce de onayladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Halk Tv'de yayınlanan Halk Arenası programına konuk oldu.
24 Haziran seçim gecesi Anadolu Ajansı tarafından seçim sonuçlarına müdahale edileceğini iddia eden İnce, "Erdoğan'ı yüzde 60'larda göstererek sandıkları boşaltmamızı bekleyecekler. Sakın sandıkları boş bırakmayın" dedi.
UĞUR DÜNDAR: ŞİMDİ BİR İHBAR ALDIM
Bu sırada söze giren sunucu Uğur Dündar, Anadolu Ajansı'yla ilgili bir ihbar aldığını belirterek "Şimdi bana bir ihbar geldi. Anadolu Ajansı'nın genel müdürlük binasının 7. katında editörlerden özel bir birim kurulmuş. 7-8 özel görevli hiç durmadan çalışma yapıyor" dedi.
MUHARREM İNCE: DOĞRUDUR
Muharrem İnce de "doğrudur" diyerek Dündar'ı onayladı ancak Uğur Dündar kendisine gelen ihbarın ne olduğunu ve bahsettiği ekibin ne çalışması yaptığını açıklamadı.
Uğur Dündar, kendisine gelen farklı bir ihbarı daha açıkladı. Dündar seçim akşamı interneti yavaşlatma ve sosyal medyayı karartma gibi planların da olduğunu iddia etti.
İşte Dündar'ın o sözleri;
İnterneti yavaşlatma, internet hizmeti sağlayanlara giden bazı talimatlar doğrultusunda yavaşlatma, sosyal medyayı karartma gibi planlar da söz konusu. Dilerim bu ihbarlar gerçek dışıdır ve ihbarların hiçbiri gerçekleşmez. Bunu çok sağlam bir kaynaktan duydum.
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