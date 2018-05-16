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Uğur Dündar yazdı: Antalya ve Konya'dan Muharrem İnce izlenimleri...

SEÇİM HABERLERİ  | 16.05.2018 11:15 | Son Güncelleme

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, bugün kaleme aldığı 'Antalya ve Konya'dan Muharrem İnce izlenimleri...' başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Konya mitingine ilişkin gündem yaratacak ifadeler kullandı. Yazısında CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un Konya izlenimlerine yer veren Dündar, 'Antalya, sonra Denizli, Manisa ve Konya... Nihayet Anadolu'dan insanın içini ısıtan ince bir ışık sızıyor ya... Tamamdır!...' dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Konya mitingine ilişkin izlenimlerini köşesine taşıyan Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, İnce'nin Antalya'dan sonra gittiği Denizli ve Manisa'da coşkulu kalabalıklar tarafından karşılandığını ancak en büyük patlamayı Konya'da yaptığını söyledi.

**İşte Dündar'ın yazısının dikkat çeken o bölümü;

"Muhareem İnce'yi Antalya'dan sonra gittiği Denizli ve Manisa'da da coşkulu kalabalıklar bekliyordu. Ama o en büyük patlamayı Konya'da yaptı.

Bakın CHP'nin Kuvayı Milliyeci, Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısı sevilen Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt o mitingi nasıl anlatıyor:

“Sayın Dündar, Sevgili Uğur Abi,

Bugün çok yorgun, ama çok mutluyum.

Konya'da 1987 yılından beri, yani yaklaşık 31 senedir, siyasetin içindeyim.

Bu 31 yıl içinde Konya merkezde, Konya'nın farklı ilçelerinde ve pek çok Anadolu ilinde sayısız siyasi parti mitingine katıldım. Ama bugün Ereğli ilçemizde, özellikle de Konya'da yaşadıklarımın benzerine çok az tanık oldum.

İnanın abartıyor ya da taraflı bir gözle aktarıyor değilim.

Elbette siyasi partilerin daha kalabalık mitingleri yapılmıştır Konya'daki bazılarına ben de şahit oldum.

31 ilçesi, şimdi mahalle olan 168 beldesi, 600 köyü bulunan ve 1 milyon 450 bin seçmeni olan, Konya'da siyasi partilerimizin oy dağılımı da malûmunuzdur.

Hal böyle iken, ramazanın bir gün öncesi ve işgünü olan pazartesi günü Kılıçaslan Meydanı'nı dolduran yaklaşık 40-45 Konyalı yurttaşımızın sayısal değeri elbette çok anlamlı idi. Ama asıl anlamlı ve değerli olan alanda gençlerin ve kadınların çoğunluğu oluşturmaları, sergiledikleri coşku ve Muharrem İnce'nin konuşmasına gösterdikleri ilgiydi.

Daha heyecan verici olansa, sadece bir kaç dakikada alana giriş yapan otobüsümüzün, alandan ancak 40 dakikada çıkabilmesiydi.

Hele kadın erkek, yaşlı genç binlerce yurttaşımızın adeta kendilerini otobüsün önüne atarak gösterdikleri ve otele kadar yol boyu sürdürdükleri Muharrem İnce sevgisi gerçekten görülmeye değerdi.

Sayın Dündar,

Ben bugün Konya'da gördüğüm coşku ve katılımın, 16 Nisan referandum sürecinde başlayan, esasen sandıklara da yansıyan, o dip dalganın, o silkinişin artık durdurulması olanaksız yükselişinin bir yansıması olduğunu düşünüyorum.

Elbette Sayın Muharrem İnce CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğu için bugün Konya kent meydanını dolduran onbinlerin çoğunluğu CHP'lilerdi, ama inanın her görüşten yurttaşlarımız da vardı.
Bu da, Sayın İnce'nin rozetini çıkararak verdiği, partili cumhurbaşkanı olmayacağı, 81 ilimizin ve 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağı sözünün halkımız indinde karşılık bulduğunu gösteriyor sanırım.

Saygılarımla…”

Antalya, sonra Denizli, Manisa ve Konya…

Nihayet Anadolu'dan insanın içini ısıtan ince bir ışık sızıyor ya…

Tamamdır!.."

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
ince çok geridesin senle ülke yönetilmez sen de biliyorsun bunu
@alieker37 doğru zafer çağlayan güler bayraktar ve egemen bağışla zaten güzel yönetiliyor
Erdoğan TAMAM.İnce DEVAM Erdoğandan sıkıldık artık ananmdan babamdan çok görüyorum.
aç tavuk kendini darı ambarında sanirmis
hadı hayırlısı
ince olsun chp olsun bu kafayla iktidar olamaz
Hergün Ankara'yı sarsıyosunuz. 24 Haziranda da Ankara sizi sarsacak.
hade ordam sırt üstü düşecek haberi yok
UĞUR DÜNDAR 94 BELEDİYE SEÇİMLERİNDE ERDOĞAN I YOK SAYIYORDU BÖYLE BİR ADAY YOK TU ONA GÖRE BU UĞUR DÜNDAR HEP HAYEL GÖRÜYO GÖRDÜĞÜ HAYELLERİ GERÇEK SANIYO ZAVALLI uğur ERBAKAN DEĞİLKİ DALGANI GEÇESİN GIRGIR YAPASIN
TAMAM CHP VE AVELELERİ TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE HER GÜN BİR ADIM DAHA YAKLAŞIYORLAR
bu gazeteci müsveddesi nediyorsun okulda namaz mı kılıyorlar yoksa pastanede örümcek mi var. Milleti nasılda uyuttun
erdegon gitsinde kim gelirse gelsin diyen zihmiyetten bibk olmaz apo gelsin tamam derler bu kansizlar
akp^ye OY VEREN FETÖCÜDÜR..NOKTA..
Chp yi güvenip teslim etmedikleri kişiye devleti teslim mi edeceğiz!!Sözcü aynı kafa aynı tas..
aktroller iş başında, yazık size 24 hazirana kadar fazla mesai :)))
keşke bu iş meydanlardaki kalabalık ile belirlenebilseydi ,3 gun önce uskuarda içinde hiç bir insan yaşamayan binalarda ikamet gösterilen 15 seçmen kaydı ile başladılar gerçi sonra açıklaması geldi yetkililerden meğerse kedilermiş ...
yazık kimden medet umacaklarını şaşırmış yandaş medya. bu sefer de muharrem ince yi harcayın bi daha kine kime haryacaksanız bakalım
SAMİMİ..OLABİLİR....... ANCAK... VAATLERİ ÖĞRENMEK... İÇİN... HİLAL İ Mİ TAKİP EDEĞİZ....ARAPLAR GİBİ...HEMİDE .... ÇAĞ DA... MİLLETİ NASIL UYUTURUZ... DÜŞÜNCESİ VAR.. --ÇÜNKÜ...... TEKNİK BİLGİ YOK....... LİDERLERDE......
Ver gazı ver...25 haziran da yine parti ışıklarınız sönecek ortalıkta kimse kalmayacak..yine kaybedeceksiniz.o zamana kadar söz sizde..
boşuna yorulmayın ve kabullenin durumu artık, inatla bir yere varılmaz, Türkiye sözkonusu, mahalle muhtarı secmiyoruz. ülke bitmiş durumda. hadi indirin dövizi. niye indiremiyorlar. bitti kardeşlerim uyanın.
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