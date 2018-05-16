Uğur Dündar yazdı: Antalya ve Konya'dan Muharrem İnce izlenimleri...

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Konya mitingine ilişkin izlenimlerini köşesine taşıyan Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, İnce'nin Antalya'dan sonra gittiği Denizli ve Manisa'da coşkulu kalabalıklar tarafından karşılandığını ancak en büyük patlamayı Konya'da yaptığını söyledi.
**İşte Dündar'ın yazısının dikkat çeken o bölümü;
"Muhareem İnce'yi Antalya'dan sonra gittiği Denizli ve Manisa'da da coşkulu kalabalıklar bekliyordu. Ama o en büyük patlamayı Konya'da yaptı.
Bakın CHP'nin Kuvayı Milliyeci, Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısı sevilen Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt o mitingi nasıl anlatıyor:
“Sayın Dündar, Sevgili Uğur Abi,
Bugün çok yorgun, ama çok mutluyum.
Konya'da 1987 yılından beri, yani yaklaşık 31 senedir, siyasetin içindeyim.
Bu 31 yıl içinde Konya merkezde, Konya'nın farklı ilçelerinde ve pek çok Anadolu ilinde sayısız siyasi parti mitingine katıldım. Ama bugün Ereğli ilçemizde, özellikle de Konya'da yaşadıklarımın benzerine çok az tanık oldum.
İnanın abartıyor ya da taraflı bir gözle aktarıyor değilim.
Elbette siyasi partilerin daha kalabalık mitingleri yapılmıştır Konya'daki bazılarına ben de şahit oldum.
31 ilçesi, şimdi mahalle olan 168 beldesi, 600 köyü bulunan ve 1 milyon 450 bin seçmeni olan, Konya'da siyasi partilerimizin oy dağılımı da malûmunuzdur.
Hal böyle iken, ramazanın bir gün öncesi ve işgünü olan pazartesi günü Kılıçaslan Meydanı'nı dolduran yaklaşık 40-45 Konyalı yurttaşımızın sayısal değeri elbette çok anlamlı idi. Ama asıl anlamlı ve değerli olan alanda gençlerin ve kadınların çoğunluğu oluşturmaları, sergiledikleri coşku ve Muharrem İnce'nin konuşmasına gösterdikleri ilgiydi.
Daha heyecan verici olansa, sadece bir kaç dakikada alana giriş yapan otobüsümüzün, alandan ancak 40 dakikada çıkabilmesiydi.
Hele kadın erkek, yaşlı genç binlerce yurttaşımızın adeta kendilerini otobüsün önüne atarak gösterdikleri ve otele kadar yol boyu sürdürdükleri Muharrem İnce sevgisi gerçekten görülmeye değerdi.
Sayın Dündar,
Ben bugün Konya'da gördüğüm coşku ve katılımın, 16 Nisan referandum sürecinde başlayan, esasen sandıklara da yansıyan, o dip dalganın, o silkinişin artık durdurulması olanaksız yükselişinin bir yansıması olduğunu düşünüyorum.
Elbette Sayın Muharrem İnce CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğu için bugün Konya kent meydanını dolduran onbinlerin çoğunluğu CHP'lilerdi, ama inanın her görüşten yurttaşlarımız da vardı.
Bu da, Sayın İnce'nin rozetini çıkararak verdiği, partili cumhurbaşkanı olmayacağı, 81 ilimizin ve 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağı sözünün halkımız indinde karşılık bulduğunu gösteriyor sanırım.
Saygılarımla…”
Antalya, sonra Denizli, Manisa ve Konya…
Nihayet Anadolu'dan insanın içini ısıtan ince bir ışık sızıyor ya…
Tamamdır!.."
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