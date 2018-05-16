Uğur Dündar yazdı: Antalya ve Konya'dan Muharrem İnce izlenimleri...

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Konya mitingine ilişkin izlenimlerini köşesine taşıyan Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, İnce'nin Antalya'dan sonra gittiği Denizli ve Manisa'da coşkulu kalabalıklar tarafından karşılandığını ancak en büyük patlamayı Konya'da yaptığını söyledi.

**İşte Dündar'ın yazısının dikkat çeken o bölümü;

"Muhareem İnce'yi Antalya'dan sonra gittiği Denizli ve Manisa'da da coşkulu kalabalıklar bekliyordu. Ama o en büyük patlamayı Konya'da yaptı.

Bakın CHP'nin Kuvayı Milliyeci, Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısı sevilen Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt o mitingi nasıl anlatıyor:

“Sayın Dündar, Sevgili Uğur Abi,

Bugün çok yorgun, ama çok mutluyum.

Konya'da 1987 yılından beri, yani yaklaşık 31 senedir, siyasetin içindeyim.

Bu 31 yıl içinde Konya merkezde, Konya'nın farklı ilçelerinde ve pek çok Anadolu ilinde sayısız siyasi parti mitingine katıldım. Ama bugün Ereğli ilçemizde, özellikle de Konya'da yaşadıklarımın benzerine çok az tanık oldum.

İnanın abartıyor ya da taraflı bir gözle aktarıyor değilim.