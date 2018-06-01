Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin TRT araştırması tartışma yaratacak

Cumhurbaşkanlığı için aday olan Muharrem İnce , Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Selahattin Demirtaş tarafından eleştirilen TRT 'nin yayınları "Uluslararası Şefaflık Derneği" tarafından da incelendi.
ERDOĞAN 105 DAKİKA, İNCE 37 DAKİKA, DEMİRTAŞ 3 SANİYE
Mayıs ayı inceleme sonucuna göre TRT , haber bültenlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a 105 dakika, Muharrem İnce 'ye 37 dakika, Meral Akşener'e 14 dakika, Selahattin Demirtaş 'a ise 3 saniye yer verdiği ortaya çıktı.
PARTİLERİN ORANI
Aynı dönemde TRT Haber Bültenlerinde AKP'ye 147, CHP ve MHP'ye 25, İYİ Parti'ye 14, Saadet Partisi ve BBP'ye 5, Vatan Partisi'ne 2 dakika süre verirken HDP'ye ise hiç yer vermemesi dikkat çekti.
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