Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin TRT araştırması tartışma yaratacak

Cumhurbaşkanlığı için aday olan Muharrem İnce , Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Selahattin Demirtaş tarafından eleştirilen TRT 'nin yayınları "Uluslararası Şefaflık Derneği" tarafından da incelendi.

ERDOĞAN 105 DAKİKA, İNCE 37 DAKİKA, DEMİRTAŞ 3 SANİYE



Mayıs ayı inceleme sonucuna göre TRT , haber bültenlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a 105 dakika, Muharrem İnce 'ye 37 dakika, Meral Akşener'e 14 dakika, Selahattin Demirtaş 'a ise 3 saniye yer verdiği ortaya çıktı.

PARTİLERİN ORANI



Aynı dönemde TRT Haber Bültenlerinde AKP'ye 147, CHP ve MHP'ye 25, İYİ Parti'ye 14, Saadet Partisi ve BBP'ye 5, Vatan Partisi'ne 2 dakika süre verirken HDP'ye ise hiç yer vermemesi dikkat çekti.

Cumhuriyet



