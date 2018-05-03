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Anketçi İbrahim Uslu'dan CHP'li Muharrem İnce tweeti!

SEÇİM HABERLERİ  | 03.05.2018 16:21 | Son Güncelleme

CHP adayı kim oldu sorusunun yanıtı yarın netleşecek. Öncesinde ise bugün İlhan Kesici'nin açıklaması bomba etkisi yarattı. Verdiği isim Muharrem İnce oldu. Peki Muharrem İnce gerçekten de CHP'nin adayı mı? Muharrem İnce soruları parti grubu girişinde yanıtlarken ANAR'ın sahibi İbrahim Uslu yaptığı yorumla Twitter'ı salladı.

Anketçi İbrahim Uslu'dan CHP'li Muharrem İnce tweeti!

İlhan Kesici, CHP adayıyla ilgili yaptığı son dakika açıklama ile günün olayı oldu. Kesici, "Muharrem İnce aday olacak. Sabah İnce'yi telefonla aradım, tebrik ettim. Onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti." dedi. Bu açıklama ile birlikte gözler Muharrem İnce'ye döndü.

Ankara gazetecileri 'İnce aday mısınız' deyince göz kırptı diyerek adaylığı teyit ederken bazıları 'Grupta en öndeydi' diyerek Kesici'yi doğruladı. Peki CHP adayı gerçekten Muharrem İnce mi? Elbette bu soru bir numaralı muhatabına yani İnce'ye de soruldu.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Yarın saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin. Benden bir şey beklemeyin. Sloganımız şu; zamanı gelince her şey güzel olacak" karşılığını verdi.

İNCE : ONUR DUYARIM

muharrem ince

BBC ise İnce'nin "Atatürk'ün partisinin üyesi olarak Atatürk'ün oturduğu koltuğa aday gösterilmekten gurur duyarım. Elbette kararı genel başkanım ve milletvekillerimiz verecektir. Hem partimiz hem de milletimiz için hayırlı olmasını dilerim" dediğini aktardı.

ANAR'IN SAHİBİ İBRAHİM USLU'DAN OLAY TWEET

Muharrem İnce ismi son dakika olarak haber sitelerine düşünce bomba yorum ANAR anket şirketinin sahibi İbrahim Uslu'dan geldi. Uslu herkesin aklındaki düşünceyi yazıya döktü ve şu tweeti attı:

Eğer haber doğru çıkarsa, "CHP'ye genel başkan yapmadığınızı, Türkiye'ye Cumhurbaşkanı mı yapacaksınız" sorusuna ne cevap vereceklerini gerçekten merak ediyorum..

MUHARREM İNCE KİMDİR?

4 Mayıs 1964'te Yalova Elmalık köyünde doğdu. Baba adı Şerif, anne adı Zekiye'dir. Fizik Öğretmeni olan İnce, Uludağ Üniversitesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümünü bitirdi. Çeşitli lise ve dershanelerde fizik öğretmenliği ve müdürlük yaptı. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanlığı, Yalovaspor Kulübü Basın Sözcülüğü, CHP Yalova İl Başkanlığı ve CHP Parti Meclisi Üyeliği görevlerinde bulundu. ''Tatanka, Bu Kaçıncı Kirlenişin Beyaz, 1 İleri 5 Geri ve Buyurun Sayın İnce/Siz Yokken Meclis Sonuna Kadar Çalışıyordu'' adlı 4 kitabı vardır.

22, 23 ve 24. Dönemde Yalova Milletvekili seçildi. 22 ve 23. Dönemde Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği, 23 ve 24. Dönemde CHP Grup Başkanvekilliği ve TÜRKPA Üyeliği görevlerinde bulundu. İnce, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
Bir partinin genel başkanının cumhurbaşkanlığı kesinlikle doğru değil bunu Kılıçdaroğlu defalarca açıkladı ama anlamamaya çalışarak Türkiyeyi karıştırmaya devam ediyorsunuz o anketçi denilen kişiye söylüyorum evet parti başkanı yapmadık sebebi cumhurbaşkanı yapacağız.
Saçmalık.
izmire belediye başkanı yapamadıkları başbakan oldu ya. chp ye başkan olamayanda cumhurbaşkanı olsun
Kılıçdaroğlu kendisine rakip olanları tek tek tasfiye ediyor..kendi krallığını ilan ediyor...CHP'ye genel başkan yapmadığınızı, Türkiye'ye Cumhurbaşkanı mı yapacaksınız"ne güzel bir soru...
muharrem ince dışında chp nin alayı korkak
soru zaten fitne amaçlı. CHP içindeki delege seçimi ile halkın seçimini kıyaslamak zaten aymazlık
Muharrem İnce hayal kırıklığı olur!!!!!!
Akşamcılar yaşadı seçilirse ilk icraatı içki fiyatlarında indirime gider.İsteyenin her akşam kapısına bir 35 lik koyar.
Devletin başına hiç yakışmıyor
HAYIRDIR İBRAHİM USLU SEN ANKET FİRMASI SAHİBİ MİSİN ? YOKSA AKP SÖZCÜSÜ MÜ ? SENİ NEDEN TELAŞ ALDI DERLER.
Muharrem beye kurultayda etmediğini bırakmayan kılıçdaroğlu neolduda Muharrem beyi aday gösteriyor acaba seçilemiyeceğinden emin bari vekil olup genel başkanlıkta birdaha önüme çıkmasın gibi basit bir taktikmi izliyor.
Chp ye gn başkan olamayan adam c başkanımı olacak
Gül'mü Erdoğan'mı tercih yapacak olsam ben Gül'ü severim diyen biri Cumhurbaşkanı adayı.????????
İzmir'in belediye başkanı bile yapmadığını bu memlekete başbakan yaptınız ona ne diyelim
Evet troller cevap?
zamanında abdullah gül de böyle değilmiydi? bu soruyu sordunmu ozaman
olabilecek tek adam
Çok yanlış tercih olur
Helal olsun CHP ye gerçekten çıldırtıyor AKP ve koyunlarını Bu dertten ölecekler yakında. Ün,versiteleri bölüyor AKP gerekçe ne 100.000 öğrencisi var yönetmek zor sorarım sizlere 100.000 kişiyi yönetmek zor diye üniversiteleri bölen anlayışın yarın 80 milyonluk türkiye'yi yönetmek zor diyerek eyalet sistemine geçirmeyeceğinin garantisi var mı
Muharrem beye kurultayda etmediğini bırakmayan kılıçdaroğlu neolduda Muharrem beyi aday gösteriyor acaba seçilemiyeceğinden emin bari vekil olup genel başkanlıkta birdaha önüme çıkmasın gibi basit bir taktikmi izliyor.
uyanık kemal rakibini safdışı bırakmak için inceyi aday göstermiş seçilemeyeceği belli vekilliğide düşecek ohh meydan kemale kalacak
Hak hukuk Adalet her şey muhteşem olacak yolcudur abbas bağlasan durmaz
kemal en büyğk rakibi olan incenin ayağını kaydırdı.
Seçilmese de sizi ve RTE yi seçim meydanlarında itin kıçına sokup çıkarır ya o da yeter ipliğinizi pazara çıkarması bile kar.Kaldı ki bu seçim CB seçimi değil YA TÜRKİYE YA TEK ADAM seç,imi ve inanıyorum ki TÜRKİYE sevdası yüreğinde atan herkes size osmanlı tokadı atacaktır
chp li değilim ama chp nin sezgin tanrıkulu ve mehmet bekaroğlu akp seviyesindedir, diğerleri çok üstündedir, türkiyeyi idare etmek chp yi idare etmekten iyidir,
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