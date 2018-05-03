Anketçi İbrahim Uslu'dan CHP'li Muharrem İnce tweeti!

İlhan Kesici, CHP adayıyla ilgili yaptığı son dakika açıklama ile günün olayı oldu. Kesici, "Muharrem İnce aday olacak. Sabah İnce'yi telefonla aradım, tebrik ettim. Onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti." dedi. Bu açıklama ile birlikte gözler Muharrem İnce'ye döndü.

Ankara gazetecileri 'İnce aday mısınız' deyince göz kırptı diyerek adaylığı teyit ederken bazıları 'Grupta en öndeydi' diyerek Kesici'yi doğruladı. Peki CHP adayı gerçekten Muharrem İnce mi? Elbette bu soru bir numaralı muhatabına yani İnce'ye de soruldu.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Yarın saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin. Benden bir şey beklemeyin. Sloganımız şu; zamanı gelince her şey güzel olacak" karşılığını verdi.

İNCE : ONUR DUYARIM

BBC ise İnce'nin "Atatürk'ün partisinin üyesi olarak Atatürk'ün oturduğu koltuğa aday gösterilmekten gurur duyarım. Elbette kararı genel başkanım ve milletvekillerimiz verecektir. Hem partimiz hem de milletimiz için hayırlı olmasını dilerim" dediğini aktardı.