Anketçi İbrahim Uslu'dan CHP'li Muharrem İnce tweeti!

İlhan Kesici, CHP adayıyla ilgili yaptığı son dakika açıklama ile günün olayı oldu. Kesici, "Muharrem İnce aday olacak. Sabah İnce'yi telefonla aradım, tebrik ettim. Onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti." dedi. Bu açıklama ile birlikte gözler Muharrem İnce'ye döndü.
Ankara gazetecileri 'İnce aday mısınız' deyince göz kırptı diyerek adaylığı teyit ederken bazıları 'Grupta en öndeydi' diyerek Kesici'yi doğruladı. Peki CHP adayı gerçekten Muharrem İnce mi? Elbette bu soru bir numaralı muhatabına yani İnce'ye de soruldu.
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Yarın saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin. Benden bir şey beklemeyin. Sloganımız şu; zamanı gelince her şey güzel olacak" karşılığını verdi.
İNCE : ONUR DUYARIM
BBC ise İnce'nin "Atatürk'ün partisinin üyesi olarak Atatürk'ün oturduğu koltuğa aday gösterilmekten gurur duyarım. Elbette kararı genel başkanım ve milletvekillerimiz verecektir. Hem partimiz hem de milletimiz için hayırlı olmasını dilerim" dediğini aktardı.
ANAR'IN SAHİBİ İBRAHİM USLU'DAN OLAY TWEET
Muharrem İnce ismi son dakika olarak haber sitelerine düşünce bomba yorum ANAR anket şirketinin sahibi İbrahim Uslu'dan geldi. Uslu herkesin aklındaki düşünceyi yazıya döktü ve şu tweeti attı:
Eğer haber doğru çıkarsa, "CHP'ye genel başkan yapmadığınızı, Türkiye'ye Cumhurbaşkanı mı yapacaksınız" sorusuna ne cevap vereceklerini gerçekten merak ediyorum..
Eğer haber doğru çıkarsa, "CHP'ye genel başkan yapmadığınızı, Türkiye'ye Cumhurbaşkanı mı yapacaksınız" sorusuna ne cevap vereceklerini gerçekten merak ediyorum... https://t.co/EKoV2up94s— Dr. İBRAHİM USLU (@ibrahimsober) 3 Mayıs 2018
MUHARREM İNCE KİMDİR?
4 Mayıs 1964'te Yalova Elmalık köyünde doğdu. Baba adı Şerif, anne adı Zekiye'dir. Fizik Öğretmeni olan İnce, Uludağ Üniversitesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümünü bitirdi. Çeşitli lise ve dershanelerde fizik öğretmenliği ve müdürlük yaptı. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanlığı, Yalovaspor Kulübü Basın Sözcülüğü, CHP Yalova İl Başkanlığı ve CHP Parti Meclisi Üyeliği görevlerinde bulundu. ''Tatanka, Bu Kaçıncı Kirlenişin Beyaz, 1 İleri 5 Geri ve Buyurun Sayın İnce/Siz Yokken Meclis Sonuna Kadar Çalışıyordu'' adlı 4 kitabı vardır.
22, 23 ve 24. Dönemde Yalova Milletvekili seçildi. 22 ve 23. Dönemde Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği, 23 ve 24. Dönemde CHP Grup Başkanvekilliği ve TÜRKPA Üyeliği görevlerinde bulundu. İnce, evli ve 1 çocuk babasıdır.
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