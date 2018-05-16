Ünlü ekonomist açıkladı! Erken seçim kararı bu yüzden mi alındı?

Ekonomist Mahfi Eğilmez de bugün önemli bir ekonomik veriyi sosyal medya hesabından paylaştı. Bir yıl içinde vadesi gelecek dövizli ödemeler toplamı rakamlarına dikkat çeken Eğilmez, “186 milyar USD + 55 milyar USD cari açık = 1 yıl içinde bulunması gereken dış finansman tutarı = 241 milyar USD. Bunun farkında mıyız?” ifadelerini paylaştı.

Mahfi Eğilmez, gün içerisinde doların yükselmesine karşılık da “Piyasa Notu güncellemeyi bıraktım çünkü o beni sürekli yarı yolda bırakmaya başladı” yorumunu paylaşmıştı.

İşte Eğilmez’in paylaşımı:

MAHFİ EĞİLMEZ KİMDİR?



İstanbul'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni (iktisat ve maliye bölümü) bitirdi.Gazi Üniversitesi'nden 'Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Finansmanı' başlıklı tezi ile doktor ünvanı aldı.

Maliye Müfettiş Muavini olarak başladığı kamu hizmetinde Maliye Müfettişi, Maliye Başmüfettişi, Gelirler Genel Müdür Yardımcısı (tedvir), Hazine Genel Sekreterliği Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Washington Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşaviri, Kamu Finansmanı Genel Müdürü, Hazine Müsteşar Yardımcısı, Washington Büyükelçiliği Ekonomi Ticaret Başmüşaviri olarak görev yaptı. 1997 yılında Hazine Müsteşarı olarak atandı, aynı yılın Aralık ayında bu görevden istifa ederek kamu görevinden ayrıldı. Hazine'de görev yaptığı dönemlerde Temsan (Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.), TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) yönetim kurulu üyeliklerinde, YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) üyeliğinde, Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası guvernör vekilliği ve guvernörlüğünde bulundu.