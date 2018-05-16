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Ünlü ekonomist açıkladı! Erken seçim kararı bu yüzden mi alındı?

SEÇİM HABERLERİ  | 16.05.2018 08:38 | Son Güncelleme

Türkiye 24 Haziran’da erken seçimlere giderken, ekonomist Mahfi Eğilmez, erken seçim alınma kararının altında ekonomik nedenlerin yattığını iddia etti.

Ünlü ekonomist açıkladı! Erken seçim kararı bu yüzden mi alındı?

Ekonomist Mahfi Eğilmez de bugün önemli bir ekonomik veriyi sosyal medya hesabından paylaştı. Bir yıl içinde vadesi gelecek dövizli ödemeler toplamı rakamlarına dikkat çeken Eğilmez, “186 milyar USD + 55 milyar USD cari açık = 1 yıl içinde bulunması gereken dış finansman tutarı = 241 milyar USD. Bunun farkında mıyız?” ifadelerini paylaştı.

Mahfi Eğilmez, gün içerisinde doların yükselmesine karşılık da “Piyasa Notu güncellemeyi bıraktım çünkü o beni sürekli yarı yolda bırakmaya başladı” yorumunu paylaşmıştı.

İşte Eğilmez’in paylaşımı:

erkenseçim

MAHFİ EĞİLMEZ KİMDİR?

İstanbul'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni (iktisat ve maliye bölümü) bitirdi.Gazi Üniversitesi'nden 'Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Finansmanı' başlıklı tezi ile doktor ünvanı aldı.

Maliye Müfettiş Muavini olarak başladığı kamu hizmetinde Maliye Müfettişi, Maliye Başmüfettişi, Gelirler Genel Müdür Yardımcısı (tedvir), Hazine Genel Sekreterliği Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Washington Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşaviri, Kamu Finansmanı Genel Müdürü, Hazine Müsteşar Yardımcısı, Washington Büyükelçiliği Ekonomi Ticaret Başmüşaviri olarak görev yaptı. 1997 yılında Hazine Müsteşarı olarak atandı, aynı yılın Aralık ayında bu görevden istifa ederek kamu görevinden ayrıldı. Hazine'de görev yaptığı dönemlerde Temsan (Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.), TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) yönetim kurulu üyeliklerinde, YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) üyeliğinde, Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası guvernör vekilliği ve guvernörlüğünde bulundu.

Kamu kesiminden ayrıldıktan sonra özel kesimde, çeşitli kuruluşlarda yönetim kurulu danışmanlığı, yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği yaptı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde on yıl öğretim görevlisi olarak ders verdi. Yeni Yüzyıl ve Radikal Gazetelerinde, aylık CNBCe Business dergisinde köşe yazıları yazdı, CBNCe televizyonunda ekonomi danışmanı ve yorumcusu olarak çalıştı.

Halen Kadir Has Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak ders veren Eğilmez ve NTV televizyonunda ekonomi danışmanlığı ve yorumculuk yapmakta. Öte yandan Eğimez, Hitit uygarlığının tanıtılmasına yaptığı katkılar nedeniyle Çorum ve Hattuşa (Boğazkale) belediyelerince fahri hemşehrilikle ödüllendirildi ve Türk Eskiçağ Enstitüsü'ne muhabir üye olarak seçildi.

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