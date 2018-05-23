Uşak milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)

Türkiye'de il il vatandaşlar 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecekler. Uşak ilinde oy kullanmaya gidecekler AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, HDP ve seçime giren diğer partilerden birine oy verecekler. Partilerin Uşak milletvekili adayları içinden oy dağılımına göre üst sıradakiler 600 milletvekilinden biri olacaklar. Peki Uşak milletvekili adayları kimler? AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti Uşak ilinde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi? İşte parti parti aday listeleri...

UŞAK AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Mehmet Altay

İsmail Güneş

Mert Şişman

UŞAK CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Özkan Yalım

İsmet Akın

Ali Karaoba

UŞAK MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MUHTEREM KURUÇAY

AHMET GÜRTEN

MUHAMMET FATİH ERDOĞAN

UŞAK HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Süleyman Sözkesen

Şükran Sarı

Memet Latif Yıldırım

UŞAK İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Özkan Yalım

İsmet Akın

Ali Karaoba

HANGİ İLDEN KAÇ MİLLETRVEKİLİ ÇIKACAK?

Bir ilden meclise girecek milletvekili sayısı söz konusu ilin nüfusuna göre belirlenmektedir. YSK'nın açıkladığı listeye göre illerin milletvekili sayıları şu şekildedir:

ADANA 15

ADIYAMAN 5

AFYONKARAHİSAR 6

AĞRI 4

AKSARAY 4

AMASYA 3

ANKARA 36

ANTALYA 16

ARDAHAN 2

ARTVİN 2

AYDIN 8

BALIKESİR 9

BARTIN 2

BATMAN 5

BAYBURT 1

BİLECİK 2

BİNGÖL 3

BİTLİS 3

BOLU 3

BURDUR 3

BURSA 20

ÇANAKKALE 4

ÇANKIRI 2

ÇORUM 4

DENİZLİ 8

DİYARBAKIR 12

DÜZCE 3

EDİRNE 4

ELAZIĞ 5

ERZİNCAN 2

ERZURUM 6

ESKİŞEHİR 7

GAZİANTEP 14

GİRESUN 4

GÜMÜŞHANE 2

HAKKARİ 3

HATAY 11

IĞDIR 2

ISPARTA 4

İSTANBUL 98

İZMİR 28

KAHRAMANMARAŞ 8

KARABÜK 3

KARAMAN 3

KARS 3

KASTAMONU 3

KAYSERİ 10

KİLİS 2

KIRIKKALE 3

KIRKLARELİ 3

KIRŞEHİR 2

KOCAELİ 13

KONYA 15

KÜTAHYA 5

MALATYA 6

MANİSA 10

MARDİN 6

MERSİN 13

MUĞLA 7

MUŞ 4

NEVŞEHİR 3

NİĞDE 3

ORDU 6

OSMANİYE 4

RİZE 3

SAKARYA 7

SAMSUN 9

ŞANLIURFA 14

SİİRT 3

SİNOP 2

ŞIRNAK 4

SİVAS 5

TEKİRDAĞ 7

TOKAT 5

TRABZON 6

TUNCELİ 2

UŞAK 3

VAN 8

YALOVA 3

YOZGAT 4

ZONGULDAK 5