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Usta gazeteciden bomba kulis: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu

SEÇİM HABERLERİ  | 01.05.2018 22:10 | Son Güncelleme

Ankara'nın en isabetli kulis bilgilerine imza atan gazeteci Serpil Çevikcan, CHP'nin 4 Mayıs cuma günü açıklayacağını duyurduğu cumhurbaşkanı adayıyla ilgili çok ilginç bir bilgi verdi.

Usta gazeteciden bomba kulis: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu

CHP, merakla beklenen cumhurbaşkanı adayını 4 Mayıs cuma günü açıklayacağını duyurmuştu. CHP'nin adayları arasında bugüne kadar Muharrem İnce, Yılmaz Büyükerşen, İlhan Kesici gibi isimler ön plana çıkmıştı.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN İSMİ ÖNE ÇIKTI

Milliyet gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan, bomba bir kulis bilgisini paylaştı. NTV'de katıldığı canlı yayında konuşan Çevikcan, CHP'nin adayları arasında Yılmaz Büyükerşen isminin ön plana çıktığını söyledi.

"BELEDİYE İŞLERİNDEN ELİNİ ÇEKTİ"

Çevikcan, CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'in, son günlerde odasını topladığını, belediyedeki işlerini kurduğu bir özel ekibe devrettiğini ve kendisine çekirdek bir kadro kurarak, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisiyle birlikte izleyeceği yolu belirlemeye çalıştığını da söyledi.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN KİMDİR?

Siyasetçi kimliğinin yanı sıra akademisyen ve sanatçı olan Yılmaz Büyükerşen, 8 Kasım 1937 tarihinde Eskişehir'de doğdu.

Kanal D'nin kurucularından ve Anadolu Üniversite'sinin eski rektörü Yılmaz Büyükerşen, Anadolu Üniversite'sinin eski rektörüdür.

Ayhan Şahenk Vakfı'nda yönetim kurulu üyesi olan Yılmaz Büyükerşen, lise eğitimini Eskişehir Atatürk Lisesi’nde bitirdi.

1962 tarihinde, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin ilk mezunlarından olmasının ardından tarihler 1972’yi gösterdiğinde, mezun olduğu bu akademinin başkanlık görevine layık görüldü.

Doktora eğitimini ise 1966 tarihinde bitirdikten sonra sırasıyla, 1968 yılında doçent 1973 yılında profesör oldu.
Dünyada tek olan açık öğretim fakültesinin kurulmasına da öncülük eden Yılmaz Büyükerşen, evli, iki çocuk ve iki torun sahibidir.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı unvanıyla, bugün pek çoğu Türkiye’nin diğer kentlerine örnek proje olarak gösterilen, büyük ölçekli projeler hazırlamış ve Eskişehir'de uygulamıştır.

Sanata olan büyük ilgisi ve bu alandaki kabiliyetiyle tanınan Yılmaz Büyükerşen, Kendi adını taşıyan Türkiye'nin ilk balmumu heykel müzesini 19 Mayıs 2013 tarihinde açmıştır.

Anıtkabir müzesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün birebir boyutlardaki balmumu heykeli yapan Büyükerşen, resim ve heykel gibi güzel sanatlara yatkınlığını rektörlüğü döneminde üniversitelere açtığı bölümler ve özel yaşamında da özellikle yaptığı balmumu heykellerde göstermiştir.
Siyasetçi kimliğinin yanı sıra sanatçı kimliğiyle de kendini gösteren Yılmaz Büyükerşen, bu alanda faaliyetler ortaya koyarak, 2 dönem boyunca Radyo Televizyon Yüksek Kurulu başkanlığı görevini icra etmiştir.

1982 tarihinde Anadolu Üniversitesi rektörlüğü görevini yürütmeye başlayan Yılmaz Büyükerşen 1987 tarihinde aynı göreve tekrar geri atanmıştır.

Siyaset hayatına ise 1999 tarihinde atılan Yılmaz Büyükerşen, 18 Nisan 1999 Seçimleri'nde Demokratik Sol Parti'den Eskişehir Belediye Başkanlığı için aday olmuş ve oyların %44'ünü alarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde yine aynı partiden aday olan Büyükerşen, oylarını %45'e çıkararak aynı göreve tekrar seçildi.

2009 yerel seçimlerinde DSP'den tekrar aday olarak %50 üzeri oy ile yeniden büyükşehir belediye başkanı seçildi ve 2011 yılında partisinden istifa ederek CHP'ye katıldı. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı olarak seçimlere katılan Büyükerşen, %45 oy alarak 4. kez aynı göreve seçildi.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Tayyip Erdoğan'ın Alternatifi yok şu anda. Zaten tek güç olma ve kalma başarıları çok gelişmiş. Anca kendi bırakırsa diğerlerine umut doğar. Ben inanmıyorum başarabileceklerine. Onun hakkında ileri geri konuşan reklamını yapar. İyi konuşanda ona dahil olur. İşin Ustası, halkın Tercihi. Güven tazeleyip, işine bakacak. Kızanlar kızdıkları ile kalırlar. Putin gibi: Alternatifi yok!
Günlerdir başkan adayını bile belirlemekten acizler mi yönetecekmiş bu ülkeyi
desenize rte yine başkan
Uğur DÜNDAR gibi duayen bir isim varken Yılmaz Büyükerşeni aday göstermek pek mantıklı gelmiyor bana Yani Popülüretisi daha çok olan Cumhurbaşkanı adayı gösterilmelidir Tamam Büyükerşen kalite ve önem verdiğimiz bir chp li ama popülüretesi daha iyi olanlar var bence
chpde en güçlü isim muharrem ince ama aday göstermeyecekler çünkü grurularına yediremiyorlar bu kemal kılıçdaroğlu iyice devlet bahçeli olayına döndü.. chp'nin mhp ile aynı duruma düşmemesi için bir silkelenmesi lazım
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