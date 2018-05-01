Usta gazeteciden bomba kulis: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu

Siyasetçi kimliğinin yanı sıra akademisyen ve sanatçı olan Yılmaz Büyükerşen, 8 Kasım 1937 tarihinde Eskişehir'de doğdu.

Çevikcan, CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'in, son günlerde odasını topladığını, belediyedeki işlerini kurduğu bir özel ekibe devrettiğini ve kendisine çekirdek bir kadro kurarak, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisiyle birlikte izleyeceği yolu belirlemeye çalıştığını da söyledi.

CHP, merakla beklenen cumhurbaşkanı adayını 4 Mayıs cuma günü açıklayacağını duyurmuştu. CHP'nin adayları arasında bugüne kadar Muharrem İnce, Yılmaz Büyükerşen, İlhan Kesici gibi isimler ön plana çıkmıştı.

Ayhan Şahenk Vakfı'nda yönetim kurulu üyesi olan Yılmaz Büyükerşen, lise eğitimini Eskişehir Atatürk Lisesi’nde bitirdi.

1962 tarihinde, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nin ilk mezunlarından olmasının ardından tarihler 1972’yi gösterdiğinde, mezun olduğu bu akademinin başkanlık görevine layık görüldü.

Doktora eğitimini ise 1966 tarihinde bitirdikten sonra sırasıyla, 1968 yılında doçent 1973 yılında profesör oldu.

Dünyada tek olan açık öğretim fakültesinin kurulmasına da öncülük eden Yılmaz Büyükerşen, evli, iki çocuk ve iki torun sahibidir.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı unvanıyla, bugün pek çoğu Türkiye’nin diğer kentlerine örnek proje olarak gösterilen, büyük ölçekli projeler hazırlamış ve Eskişehir'de uygulamıştır.

Sanata olan büyük ilgisi ve bu alandaki kabiliyetiyle tanınan Yılmaz Büyükerşen, Kendi adını taşıyan Türkiye'nin ilk balmumu heykel müzesini 19 Mayıs 2013 tarihinde açmıştır.

Anıtkabir müzesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün birebir boyutlardaki balmumu heykeli yapan Büyükerşen, resim ve heykel gibi güzel sanatlara yatkınlığını rektörlüğü döneminde üniversitelere açtığı bölümler ve özel yaşamında da özellikle yaptığı balmumu heykellerde göstermiştir.

Siyasetçi kimliğinin yanı sıra sanatçı kimliğiyle de kendini gösteren Yılmaz Büyükerşen, bu alanda faaliyetler ortaya koyarak, 2 dönem boyunca Radyo Televizyon Yüksek Kurulu başkanlığı görevini icra etmiştir.