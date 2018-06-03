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Valilikten Meral Akşener'in iddialarına cevap! 'Mitingler için belirlenen güvenlik önlemleri uygulanmıştır'

SEÇİM HABERLERİ  | 03.06.2018 03:37 | Son Güncelleme

Gaziantep Valiliği, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Gaziantep mitinginden sonra belediyenin çöp kamyonuyla aracının yolu kesildiği iddialarını yalanlayarak, yolun güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldığını bildirdi.

Valilikten Meral Akşener'in iddialarına cevap! 'Mitingler için belirlenen güvenlik önlemleri uygulanmıştır'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulunmuştu. Akşener, "Bu milletin kaynaklarıyla önümüze engeller dikenlerin devri bitiyor. Engelleri aşa aşa, tuzakları boza boza geliyoruz. Engelleri aşa aşa geliyoruz. Bu ülkeyi yönetenler, çöp kamyonları ile bizi durdurabileceklerini sanıyorlarsa, yanılıyorlar. Bu yürüyüşü ve Anadolu kadınının başlattığı bu tülbent devrimini #Durduramayacaksınız" iddiasında bulunmuştu.

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Akşener, söz konusu paylaşımlarında mitinge giderken yolunun çöp kamyonu tarafından kesildiğine iddia eden video da paylaşmıştı.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Gaziantep Valiliğinden alınan güvenlik tedbirleri ile ilgili fotoğraflarında paylaşıldığı açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener tarafından bugün 13.00-16.20 saatleri arasında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bir miting programı yapılmıştır. Söz konusu miting programı nedeniyle, Sayın Cumhurbaşkanımız ve siyasi parti genel başkanları tarafından geçmişte yapılan miting tedbirleri ışığında 24 Haziran seçimleri nedeniyle yapılacak mitingler için belirlenen güvenlik önlemleri uygulanmıştır. Bu tedbirler kapsamında muhtemel bombalı araç saldırılarına karşı ana bulvar ve arterlerin kapatılmasında İl Emniyet Müdürlüğümüz, kamu kurumlarımız ve belediyelere ait araç ve iş makinelerinden yararlanılmaktadır. İlimizde gerçekleştirilen siyasi parti miting programının olaysız bir şekilde sona erdirilmesi konusunda alınan tedbirler hassasiyetle uygulanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve diğer siyasi parti liderleri miting programlarında uygulanan tedbirlere ilişkin fotoğraflar ilişikte sunulmuştur" denildi.

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24 haziran seçimleri İYİ parti iyi parti mitingi Meral Akşener akşener

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
boyuna oranla dili fazla uzun "dişi"pensilvanya engeregi ortalığı karıştırmaktan başka bişey yapmıyor boyununda dilininde ölçüsünü 24Haziranda alacaksın az sabırlı ol
kurban olun lan siz Akşener'e beee
ÇAMUR AT İZİ KALSIN.. HALA HAZIRDA HEM MEMLEKETİN YÜKÜ OMUZLARINDA DERDİ YÖNETMEK,HALKINA HİZMET GÖTÜRMEKLE MÜKELLEF BİR LİDER..HEM SEÇİMLE,HEM HİZMETLE, BİRDE SİYASETLE ALAKASI OLMAYAN BİRSÜRÜ DENSİZLE UĞRAŞIYOR...ALLAH C.BAŞKANIMIZA GÜÇ,KUVVET,SAĞLIK VERSİN..ŞU MÜBAREK SAHUR SAATİ İFTİRACILARA,FİTNE ÜRETENLEREDE HAKETTİKLERİNİ İNŞALLAH..
tayyibin valisi...reisi gibi yalancı...emir erliği yapıyor..
Güvenlik tehditlerini çöp kamyonuyla engelleyecek seviyeye düştüysek vay bu ülkenin haline...
ÇÖP KAMYONUYLA YOL GÜVENLİĞİ ALAN VALİMİZ UMARIM YARIN C.BAŞKANIN MİTİNGİNDE DE BULDOZERLE ÇEVRE GÜVENLİĞİ ALIRSINIZ
Kendilerine mağduriyet yaratmak için her türlü numarayı yapar bu toplama parti..güya önleri kesilmiş .Allah kuru iftiradan korusun ..sizin önünüzü 24 haziranda halk kesecek.
bizde yedik bu aciklamayi.Yeter artik TAMAM.
Rte nin mitinglerinde acaba yollar niye cop kamyonlariyla kapatilmiyor
vatandaşı olmasan eğlenceli ülke.. dünyanın hiçbir ülkesinde çöp kamyonuyla güvenlik alınmaz polis gerekli tedbirleri bariyer duba gibi araçlarla alır ve bu tedbiri devletin polisi alır belediye değil
Ya sıkın da biraz ölçülü olsun.Güvenlik tedbirlerini çöp kamyonu ile mi aliyorsunuz ?
açklama hiç tatmin edici değil
Kamyonun filan bunun yolunu kestiği joker. Çöp kamyonu olduğu için refleks olarak ona doğru gidip durmuştur kendisi..
He bende inandım. Yahu koskoca genel başkan miting alanına geliyor.Sen çöp kamyonuyla yolları bağlamışınız.Genel Başkan gelirken kamyonları çekiversen, genel başkanın miting alanına geçse anlarım.Bana İYİ Partinin olağan kongresi yapılırken ANKARA'da kongreye giden yolların çöp kamyonlarıyla kesilmesini ve metroların bakım için çalışmadığını hatırlattı.
gündem olmaya çalışmayın sn akşener doğru siyaset yapın...yalanla dolanla biyere gelinmez...
senin akp tayyib yaptıgında neen engel yok ? işte bu yüzden oyun hdp nin!!!!
Sürekli kendini mağdur gösteren , yapamassın edemezsin den başka bişeyi olmayan lider. Daha yolu bulamıyor, ülkeyi nasıl yönetecek
Fetöculeri korku salmış bekir bozdağ tobbaş gökçek arınç fetönün has evlatları ve sizin gibi kritolar az kaldı haklısın
elbet devran döner ....
ATASÖZÜ'ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK, Sn vali bey vali bey vali beyyyyyyyyyyyy ÇÖP KAMYONU İLE Mİ GÜVENLİK TEDBİRİ ALIYORSUNUZ. Yahu siz en iyi katı atık depo alanına gidinde orada işinizi idare edin.Madem çöp arabası kullanıyorsunuz.
yalanınızı sevsinler pişkinler
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