Van milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)

Türkiye'de il il vatandaşlar 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecekler. Van ilinde oy kullanmaya gidecekler AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, HDP ve seçime giren diğer partilerden birine oy verecekler. Partilerin Van milletvekili adayları içinden oy dağılımına göre üst sıradakiler 600 milletvekilinden biri olacaklar. Peki Van milletvekili adayları kimler? AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti Van ilinde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi? İşte parti parti aday listeleri... VAN AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI Osman Nuri Gülaçar

İrfan Kartal

Abdulahat Arvas

Ebubekir Kaçmaz

Gülşen Orhan

Yılmaz Kılıç

Bilal Emre Yörük

Malik Özbey VAN CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI Mehmet Kurukcu

Fahreddin Çuyrak

Haluk Terzioğlu

Şanel Güloğlu

Erkan Kaçmaz

Nevzat Koç

Neriman Kartal

Şahin Öztekin VAN MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI REMAZAN ÜÇBAŞ

ŞAHİN YAĞAR

YAHYA CANCAN

ABDULSELAM ARVAS

YAŞAR ARAS

MEHMET POLAT

İZZET ŞEVKETOĞLU

NURETTİN KERETAŞ VAN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI Sezai Temelli

Bedia Özgökçe Ertan

Murat Sarısaç

Muazzez Orhan

Tayip Temel

Cengiz Çiçek

Mukaddes Karakoç

Asuman Yelmazer

VAN İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI Mehmet Kurukcu

Fahreddin Çuyrak

Haluk Terzioğlu

Şanel Güloğlu

Erkan Kaçmaz

Nevzat Koç

Neriman Kartal

Şahin Öztekin HANGİ İLDEN KAÇ MİLLETRVEKİLİ ÇIKACAK? Bir ilden meclise girecek milletvekili sayısı söz konusu ilin nüfusuna göre belirlenmektedir. YSK'nın açıkladığı listeye göre illerin milletvekili sayıları şu şekildedir: ADANA 15

ADIYAMAN 5

AFYONKARAHİSAR 6

AĞRI 4

AKSARAY 4

AMASYA 3

ANKARA 36

ANTALYA 16

ARDAHAN 2

ARTVİN 2

AYDIN 8

BALIKESİR 9

BARTIN 2

BATMAN 5

BAYBURT 1

BİLECİK 2

BİNGÖL 3

BİTLİS 3

BOLU 3

BURDUR 3

BURSA 20

ÇANAKKALE 4

ÇANKIRI 2

ÇORUM 4

DENİZLİ 8

DİYARBAKIR 12

DÜZCE 3

EDİRNE 4

ELAZIĞ 5

ERZİNCAN 2

ERZURUM 6

ESKİŞEHİR 7

GAZİANTEP 14

GİRESUN 4

GÜMÜŞHANE 2

HAKKARİ 3

HATAY 11

IĞDIR 2

ISPARTA 4

İSTANBUL 98

İZMİR 28

KAHRAMANMARAŞ 8

KARABÜK 3

KARAMAN 3

KARS 3

KASTAMONU 3

KAYSERİ 10

KİLİS 2

KIRIKKALE 3

KIRKLARELİ 3

KIRŞEHİR 2

KOCAELİ 13

KONYA 15

KÜTAHYA 5

MALATYA 6

MANİSA 10

MARDİN 6

MERSİN 13

MUĞLA 7

MUŞ 4

NEVŞEHİR 3

NİĞDE 3

ORDU 6

OSMANİYE 4

RİZE 3

SAKARYA 7

SAMSUN 9

ŞANLIURFA 14

SİİRT 3

SİNOP 2

ŞIRNAK 4

SİVAS 5

TEKİRDAĞ 7

TOKAT 5

TRABZON 6

TUNCELİ 2

UŞAK 3

VAN 8

YALOVA 3

YOZGAT 4

ZONGULDAK 5