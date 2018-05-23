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Van milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)

SEÇİM HABERLERİ  | 23.05.2018 11:26 | Son Güncelleme

İlk kez hem milletvekili hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı 24 Haziran seçimleri için partiler milletvekili adaylarını belirlediler. YSK sunulan listelerde her il için milletvekili adayları sıralandı. İşte AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İyi Parti'nin Van milletvekili adayları...

Van milletvekili adayları 2018 (AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti)

Türkiye'de il il vatandaşlar 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecekler. Van ilinde oy kullanmaya gidecekler AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, HDP ve seçime giren diğer partilerden birine oy verecekler. Partilerin Van milletvekili adayları içinden oy dağılımına göre üst sıradakiler 600 milletvekilinden biri olacaklar. Peki Van milletvekili adayları kimler? AK Parti CHP, MHP, HDP, İyi Parti Van ilinde kimleri milletvekili adayı olarak gösterdi? İşte parti parti aday listeleri...

VAN AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Osman Nuri Gülaçar
İrfan Kartal
Abdulahat Arvas
Ebubekir Kaçmaz
Gülşen Orhan
Yılmaz Kılıç
Bilal Emre Yörük
Malik Özbey

VAN CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Mehmet Kurukcu
Fahreddin Çuyrak
Haluk Terzioğlu
Şanel Güloğlu
Erkan Kaçmaz
Nevzat Koç
Neriman Kartal
Şahin Öztekin

VAN MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

REMAZAN ÜÇBAŞ
ŞAHİN YAĞAR
YAHYA CANCAN
ABDULSELAM ARVAS
YAŞAR ARAS
MEHMET POLAT
İZZET ŞEVKETOĞLU
NURETTİN KERETAŞ

VAN HDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Sezai Temelli
Bedia Özgökçe Ertan
Murat Sarısaç
Muazzez Orhan
Tayip Temel
Cengiz Çiçek
Mukaddes Karakoç
Asuman Yelmazer

VAN İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Mehmet Kurukcu
Fahreddin Çuyrak
Haluk Terzioğlu
Şanel Güloğlu
Erkan Kaçmaz
Nevzat Koç
Neriman Kartal
Şahin Öztekin

HANGİ İLDEN KAÇ MİLLETRVEKİLİ ÇIKACAK?

Bir ilden meclise girecek milletvekili sayısı söz konusu ilin nüfusuna göre belirlenmektedir. YSK'nın açıkladığı listeye göre illerin milletvekili sayıları şu şekildedir:

ADANA 15
ADIYAMAN 5
AFYONKARAHİSAR 6
AĞRI 4
AKSARAY 4
AMASYA 3
ANKARA 36
ANTALYA 16
ARDAHAN 2
ARTVİN 2
AYDIN 8
BALIKESİR 9
BARTIN 2
BATMAN 5
BAYBURT 1
BİLECİK 2
BİNGÖL 3
BİTLİS 3
BOLU 3
BURDUR 3
BURSA 20
ÇANAKKALE 4
ÇANKIRI 2
ÇORUM 4
DENİZLİ 8
DİYARBAKIR 12
DÜZCE 3
EDİRNE 4
ELAZIĞ 5
ERZİNCAN 2
ERZURUM 6
ESKİŞEHİR 7
GAZİANTEP 14
GİRESUN 4
GÜMÜŞHANE 2
HAKKARİ 3
HATAY 11
IĞDIR 2
ISPARTA 4
İSTANBUL 98
İZMİR 28
KAHRAMANMARAŞ 8
KARABÜK 3
KARAMAN 3
KARS 3
KASTAMONU 3
KAYSERİ 10
KİLİS 2
KIRIKKALE 3
KIRKLARELİ 3
KIRŞEHİR 2
KOCAELİ 13
KONYA 15
KÜTAHYA 5
MALATYA 6
MANİSA 10
MARDİN 6
MERSİN 13
MUĞLA 7
MUŞ 4
NEVŞEHİR 3
NİĞDE 3
ORDU 6
OSMANİYE 4
RİZE 3
SAKARYA 7
SAMSUN 9
ŞANLIURFA 14
SİİRT 3
SİNOP 2
ŞIRNAK 4
SİVAS 5
TEKİRDAĞ 7
TOKAT 5
TRABZON 6
TUNCELİ 2
UŞAK 3
VAN 8
YALOVA 3
YOZGAT 4
ZONGULDAK 5

MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTELERİNİN ONAYLANMASI

YSK'nın seçim takvimine göre geçici milletvekili aday listeleri 26 Mayıs tarihinde resmi gazetede yayımlanacak. Bunun ardından YSK geçici aday listelerine olan itirazları inceleyecek.

Tüm illerdeki milletvekili adaylarının kesin listesi ise 30 Mayıs günü resmi gazetede yayımlanacak. Birleşik oy pusulaları da basılıp pusuluların ilgili birimlere dağıtılmasına başlanacak.


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