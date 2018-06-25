vivo Y81, 219 dolara satışa sunuldu

Yeni amiral gemisi akıllı telefonu NEX ile adından söz ettirmeyi başaran vivo, şimdi de orta segmente yöneliyor. Çinli telefon üreticisi, daha önce çeşitli sızıntılarla karşımıza çıkan orta segment telefonu vivo Y81’i bugün piyasaya sürdü.

vivo yeni telefonunu bugün Tayvan’da satışa sundu. Y81 geçtiğimiz ay satışa çıkan Y83 ile oldukça benzer özelliklere sahip. Helio P22 yonga seti kullanan telefonun teknik özellikleri arasında 2 GHz sekiz çekirdekli işlemci, 3 GB RAM, 32 GB depolama alanı ve microSD hafıza kartı desteği yer alıyor.

19:9 oranında ve HD+ çözünürlükte 6.2 inç çentikli ekrana sahip telefonun batarya kapasitesi 3260 mAh. Telefonun arka kamerası 13 megapiksel, selfie kamerası 5 megapiksel. Telefonun ön kamerasında yüz tanıma özelliği bulunuyor. Ayrıca telefonun arka yüzünde de parmak izi sensörü yer alıyor.

Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle gelen telefon Tayvan’da 219 dolara satışa sunuldu. Telefonun diğer ülkelerde ne zaman çıkacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak telefonun daha önce Avurpa’da sertifika almış olması, Y81’in çok yakında Tayvan dışında da satışa çıkacağını gösteriyor.

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