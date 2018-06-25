HABER

vivo Y81, 219 dolara satışa sunuldu

SEÇİM HABERLERİ  | 25.06.2018 09:54 | Son Güncelleme

Çin’in önde gelen telefon üreticilerinden vivo, yeni orta segment telefonu vivo Y81’i piyasaya sürdü. Telefonun özellikleri hakkında tüm detaylar belli oldu.

vivo Y81, 219 dolara satışa sunuldu

Yeni amiral gemisi akıllı telefonu NEX ile adından söz ettirmeyi başaran vivo, şimdi de orta segmente yöneliyor. Çinli telefon üreticisi, daha önce çeşitli sızıntılarla karşımıza çıkan orta segment telefonu vivo Y81’i bugün piyasaya sürdü.

vivo yeni telefonunu bugün Tayvan’da satışa sundu. Y81 geçtiğimiz ay satışa çıkan Y83 ile oldukça benzer özelliklere sahip. Helio P22 yonga seti kullanan telefonun teknik özellikleri arasında 2 GHz sekiz çekirdekli işlemci, 3 GB RAM, 32 GB depolama alanı ve microSD hafıza kartı desteği yer alıyor.

19:9 oranında ve HD+ çözünürlükte 6.2 inç çentikli ekrana sahip telefonun batarya kapasitesi 3260 mAh. Telefonun arka kamerası 13 megapiksel, selfie kamerası 5 megapiksel. Telefonun ön kamerasında yüz tanıma özelliği bulunuyor. Ayrıca telefonun arka yüzünde de parmak izi sensörü yer alıyor.

Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle gelen telefon Tayvan’da 219 dolara satışa sunuldu. Telefonun diğer ülkelerde ne zaman çıkacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak telefonun daha önce Avurpa’da sertifika almış olması, Y81’in çok yakında Tayvan dışında da satışa çıkacağını gösteriyor.

Samsung’un yeni telefon konsepti görüldü

PARTNERÖğleden sonra 3'de seks yaparsanız...Öğleden sonra 3'de seks yaparsanız...
24 Haziran seçim sonuçlarında CHP 25 ilden milletvekili çıkaramadı24 Haziran seçim sonuçlarında CHP 25 ilden milletvekili çıkaramadı
CHP'den Erdoğan'a tebrikCHP'den Erdoğan'a tebrik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
vivo Y81 çin

En Çok Okunan Haberler

Rekor o ilçeden geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat aradı

Rekor o ilçeden geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat aradı

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Türk siyasi tarihine geçecek olay! Doğu Perinçek'e büyük şok!

Türk siyasi tarihine geçecek olay! Doğu Perinçek'e büyük şok!

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

İşte parlamentoya giren 600 milletvekili

Survivor'da flaş gelişme! Acun Ilıcalı bombayı patlattı!

Survivor'da flaş gelişme! Acun Ilıcalı bombayı patlattı!

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimi sonuçları için son dakika açıklaması: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimi sonuçları için son dakika açıklaması: Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Saadet Partisi'nin CHP listesinden Meclis'e giren 3 milletvekili

Saadet Partisi'nin CHP listesinden Meclis'e giren 3 milletvekili

Cem Küçük'ten Ali Türkşen ve Eren Erdem için dikkat çeken tweetler

Cem Küçük'ten Ali Türkşen ve Eren Erdem için dikkat çeken tweetler

24 Haziran seçim sonuçlarında dikkat çeken gelişme! İstanbul'da 2 ilçe AK Parti'ye geri geldi

24 Haziran seçim sonuçlarında dikkat çeken gelişme! İstanbul'da 2 ilçe AK Parti'ye geri geldi

Meral Akşener tehdit mi edildi? İYİ Parti'den 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Meral Akşener tehdit mi edildi? İYİ Parti'den 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

24 Haziran seçim sonuçlarında CHP 25 ilden milletvekili çıkaramadı

24 Haziran seçim sonuçlarında CHP 25 ilden milletvekili çıkaramadı

CHP'den Erdoğan'a tebrik

CHP'den Erdoğan'a tebrik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.