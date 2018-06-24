Yabancı basın Türkiye'deki seçim sonuçları için ne diyor?

Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri yabancı basının da başlıca gündem maddeleri arasındaydı.

Anadolu Ajansı'nın açıkladığı resmi olmayan verilere göre Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) adayı Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 52'den fazlasını aldı.

GUARDIAN: ERDOĞAN KENDİSİNE GÜVENEN BİR TONLA KONUŞTU

İngiliz Guardian gazetesi seçimle ilgili gelişmeleri internet sitesindeki canlı anlatım sayfasından aktarıyor. Gazetenin İstanbul muhabiri Kareem Shaheen, Erdoğan'ın Huber Köşkü'nde yaptığı konuşmaya dikkat çekiyor.

Shaheen izlenimlerini şöyle aktarıyor:

"Erdoğan, kendisine güvenen bir tonla yeni cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle hayata geçirilecek olan bir dizi büyük projeyi sıraladı ve Türkiye'nin kendisine bağımsız bir yol çizeceği mesajını verdi."

FINANCIAL TIMES: MUHALEFET AÇIKLANAN SONUÇLARA İTİRAZ EDİYOR

Yine İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'deki seçimler ile ilgili haberini "Destekçileri Erdoğan'ın zafer ilan etme yolunda olduğunu söylüyor" diyerek duyurdu.

Haberde, "Erdoğan'ın destekçileri Cumhurbaşkanı'nın 5 yıl daha görevde kalacağını iddia ediyor. Ancak muhalefetin adayı Muharrem İnce Anadolu Ajansı'nın açıkladığı verilere itiraz ediyor" deniyor.