Yalova'da 'ezik insanlar' sözleriyle tartışılan Meliha Akyol Meclis'e girdi

Parlamento seçimlerinde 3 vekil kontenjanlı Yalova’da, AK Parti’nin ikinci sıradaki adayı Meliha Akyol bir seçim konuşmasında kentin seçmen profilini çok iyi bildiğini savunmuş ve Yalovalılar için “Batı Trakya'dan, oradan, buradan, kimisi doğudan gelen kendisini ifade edemeyen ezik insanlar” tanımlamasında bulunmuştu.

AK PARTİ YALOVA’DA BİRİNCİ PARTİ OLDU



Akyol’un bu sözleri kenti karıştırmış ve CHP başta olmak üzere diğer siyasi partilerin AK Parti’ye yönelik propaganda malzemesi haline gelmişti. Bu sözlerin seçimde AK Parti’yi zora sokacağı ön görülüyordu. Ancak AK Parti bu kampanyaya rağmen Yalova’da birinci parti olmayı başardı. Meliha Akyol da AK Parti listesinden Meclis’e milletvekili olarak girmeyi başardı.

80 bin 751 oyun kullanıldığı Yalova’da; AK Parti kullanılan oyların yüzde 39.86’sını aldı. CHP ise 62 bin 60 oy alarak yüzde 28.71’de kaldı.

Meclis’e Yalova’dan giden vekiller şu şekilde;

Ahmet Büyükgümüş (AK Parti)

Meliha Akyol (AK Parti)

Özcan Özel (CHP)



