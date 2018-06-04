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Yaşar Okuyan'dan 24 Haziran seçimleri öncesi flaş iddia: Erdoğan bin pişman, ittifak bitecek

SEÇİM HABERLERİ  | 04.06.2018 09:55 | Son Güncelleme

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, 24 Haziran seçimleri öncesinde gündeme bomba gibi düşecek iddialarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP ile anlaşarak getirdiği Cumhurbaşkanlığı sisteminden pişman olduğunu ifade eden Okuyan, 24 Haziran akşamı Cumhur İttifakı'nın biteceğini ileri sürdü.

Yaşar Okuyan'dan 24 Haziran seçimleri öncesi flaş iddia: Erdoğan bin pişman, ittifak bitecek

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın programına konuk olan Yaşar Okuyan, 24 Haziran akşamı Cumhur İttifakı'nın biteceğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da getirilen yeni sistemin ayağına dolanması sebebiyle bin pişman olduğunu ileri sürdü.

'ERDOĞAN BİN PİŞMAN! 24 HAZİRAN AKŞAMI İTTİFAK BİTECEK'

Yaşar Okuyan programda, kendisine gelen bilgilerin olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pişmanlık yaşadığını işte bu sözlerle ifade etti:

"İlk defa burada kayda girsin diye söylüyorum. 24 Haziran akşamı Cumhur İttifakı 'na Allah rahmet eylesin. 24 Haziran akşamı AKP - MHP ittifakı bitecek. 3-4 tane gerekçe var. Şuanda bin pişman Tayyip bey. Çok iddialı ve bilerek söylüyorum. Bunları bana intikal ettiren insanların samimiyetine ve dürüstlüğüne güvenerek söylüyorum. Tayyip Erdoğan şuanda bin pişman. Tayyip Erdoğan bin kere pişmandır yüzde 50 artı 1'i getirdiği için, bir milyon kere pişman ittifak yasası için, onları yaptı ki iyice ben oturacağım, tek başına idare edeceğim diye. Dünyanın neresinde var Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Uydurdu bir şey. Şimdi ayağına dolandı."

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Son derece doğru konuşmuş bu sistemi getirmese eski sistemde her türlü cumhurbaşkanı olarak kalırdı yine birileri fena kandırdı reisi.
ULAN OKUYAN ARTIK HAYATIMIZDAN ÇEKİP GİDİN YAAA. ZAMANINDA NE MAL OLDUĞUNUZU HERKES BİLİYOR. DAHA BIKMADINIZMI YAA...
YAŞLI BUNAK
Sen kim oluyorsun da başkaları adına karar veriyorsun.
başlığa bakınca bende bir haber sandım
nasıl haber yapacağınızı şaşırdınız merak etmeyin yine koyucaz
OKUYANNMISIN NE ESKİMİŞ BELASIN, RAF ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ TURŞU SURATLI ADAM, SEN BU MİLLETE ATTIĞIN EMEKLİLİK KAZIĞININ ACISINI BU MİLLET UNUTURMU. SANA MİLLETİN ETTİĞ BEDDUA YEDİ NESLİNE YETER.
ihaneti gördüler pişman oldular...çünkü erken seçim vatana ihanettir..))
bir al gülüm ver gülüm hikayesiydi. Verdi gülü, alamadı gülü. MHP sistem sayesinde belki 30-35 milletvekili ile sahneye çıkacak (verilen gül) bu sayı hem AKP nin kesesinden gidecek, hem de CB düşünüldüğü gibi çantada keklik değil (alınamayan gül) Biraz empati yapın, siz olsanız bu sonuçtan mutlu olur muydunuz. (sözüm meclisten dışarı, tabii ki siz haris ve hasis kişi değilsiniz, bu örnek siz olamazsınız, söz misali dedim.)
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