Yaşar Okuyan'dan 24 Haziran seçimleri öncesi flaş iddia: Erdoğan bin pişman, ittifak bitecek

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın programına konuk olan Yaşar Okuyan, 24 Haziran akşamı Cumhur İttifakı'nın biteceğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da getirilen yeni sistemin ayağına dolanması sebebiyle bin pişman olduğunu ileri sürdü.

'ERDOĞAN BİN PİŞMAN! 24 HAZİRAN AKŞAMI İTTİFAK BİTECEK'

Yaşar Okuyan programda, kendisine gelen bilgilerin olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pişmanlık yaşadığını işte bu sözlerle ifade etti:

"İlk defa burada kayda girsin diye söylüyorum. 24 Haziran akşamı Cumhur İttifakı 'na Allah rahmet eylesin. 24 Haziran akşamı AKP - MHP ittifakı bitecek. 3-4 tane gerekçe var. Şuanda bin pişman Tayyip bey. Çok iddialı ve bilerek söylüyorum. Bunları bana intikal ettiren insanların samimiyetine ve dürüstlüğüne güvenerek söylüyorum. Tayyip Erdoğan şuanda bin pişman. Tayyip Erdoğan bin kere pişmandır yüzde 50 artı 1'i getirdiği için, bir milyon kere pişman ittifak yasası için, onları yaptı ki iyice ben oturacağım, tek başına idare edeceğim diye. Dünyanın neresinde var Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Uydurdu bir şey. Şimdi ayağına dolandı."

