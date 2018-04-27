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Yeni Şafak yazarı: AK Parti kan kaybedebilir!

SEÇİM HABERLERİ  | 27.04.2018 14:11 | Son Güncelleme

Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, 24 Haziran'daki seçimler için "Benim tahminim, insanlar Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a oy verirken, rahatsız oldukları her konunun acısını parlamento seçiminde AK Parti’den çıkarabilir" değerlendirmesinde bulundu. Öztürk, "AK Parti, parlamentoda kan kaybedebilir" ifadesini kullandı.

Yeni Şafak yazarı: AK Parti kan kaybedebilir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve partinin kurumsal kimliğinin, AK Parti'nin iki markası olduğunu belirten Öztürk, bu markaların siyasette oldukça kuvvetli ve kıymetli olduğunu belirtti. Köşesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel oyunun, parti oyundan 5-6 puan üstünde olduğunu belirten Öztürk, "Cumhurbaşkanı seçildikten sonra, Erdoğan’ın marka değerini parlatanlar, partininkini sönükleştirdi. Bu, elinde iki kıymetli değerden birini eriten parti yönetiminin üzerinde çok düşünmesi gereken bir konudur. Düşünmediği gibi bir de, güya AK Parti’yi savunduğunu sanan medya mensupları, ‘Erdoğan’dan başka kimse çalışmıyor’ propagandasıyla bu erozyonu daha da arttırdı" ifadesini kullandı.

"ACISINI AK PARTİ'DEN ÇIKARACAKLAR"

İl başkanlarını, belediye başkanlarını görevden alarak, kan kaybının sorumlusu olarak AK Parti'nin gösterildiğini belirten Öztürk, "AK Parti’nin geleceğini de tehlikeye atıyor bu anlayış" dedi. Bu durumun sandığa yansımasını değerlendiren Öztürk, "Benim tahminim, insanlar Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a oy verirken, rahatsız oldukları her konunun acısını parlamento seçiminde AK Parti’den çıkarabilir AK Parti tabanında bu eğilimi görüyorum. Bu kadar kısa süre içinde AK Parti’nin düşen marka değerini yükseltebilirler mi bilemiyorum. Ancak en azından seçim kampanyasında buna dikkat etmek lazım" diyerek yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni sistemde, parlamento eskisine oranla daha kritik ve önemli aslında. Obama ve Trump döneminde ABD Meclisi iktidarı kilitlemişti. AK Parti parlamentoda çoğunluğunu kaybederse, sadece iktidarı kitlenmez, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, tüm siyasilere yargı süreçlerini bu parlamento başlatabilir. O yüzden parlamentoyu boş bırakmayın diyorum.

"SEÇİMDE BU DUYGU OLMAYACAK"

Ha şunu da ekleyeyim. Artık seçmen, her gösterdiğiniz adaya, hatta hak etmeyen, istenmeyen milletvekili adayına oy vermeyecek, sakın unutmayın. Çünkü seçmen kendini yönetimde istikrarı sağlamak için Erdoğan’a oy vermekle sorumlu hissedecek. Ama parlamento seçiminde bu duygu olmayacak. Baskın seçim oldu ama iyi mi oldu, kötü mü oldu artık sandıkta göreceğiz"

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
AKP - MHP Kendi sonlarını hazırladılar..! Planladıkları SENARYO, FİNALDE HÜSRANLARI OLACAK... Oylarımız İYİ olanlara gidecek... LAİK DEMOKRATİK ÖZGÜR TÜRKİYE CUMHURİYETİMİZ KAZANACAK.
RTE GİDECEK
muhalefet arasında sıfır baraj ittifakı olursa mecliste akp çoğunluğu kaybetme ihtimali yüksek baraj kaygısı görmeyen seçmen küçük partiden aday olan ama bölgesinde etkin isimlere yönelebilir.
ya demokrasi adalet kazanacak ya kralık teyyip kazanacak. demokrasi insanlar için iyi
GAZETECİ KARDEŞ YANILIYORSUN, BİLAKİS KAN TAZELİYOR.
akp,den kaybolan kanlar CHP ,mi gidiyor o zaman
Yandaşların maaşı kesilince doğruları konuşmaya başladılar.
doğru söze şapka çıkartılır, bir parti sadece bir kişinin müvadelesiyle olmaz, 1 kişi çalışıyor, 1000 kişi nasıl nemalanacağının hesabını yapıyor
Valla her cemat olyın parmakları var su cemat bu cemat ülke cematlemi yöneltiyor yeter degisşinn artıkk
doğru :))
"IYI'
sen fetocu değilsen ,herkes chp li.Vatanını satan Sahtekarlar nasıl sevinir şimdi bu kriptonun yazısına
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