Yeni Şafak yazarı: AK Parti kan kaybedebilir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve partinin kurumsal kimliğinin, AK Parti'nin iki markası olduğunu belirten Öztürk, bu markaların siyasette oldukça kuvvetli ve kıymetli olduğunu belirtti. Köşesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel oyunun, parti oyundan 5-6 puan üstünde olduğunu belirten Öztürk, "Cumhurbaşkanı seçildikten sonra, Erdoğan’ın marka değerini parlatanlar, partininkini sönükleştirdi. Bu, elinde iki kıymetli değerden birini eriten parti yönetiminin üzerinde çok düşünmesi gereken bir konudur. Düşünmediği gibi bir de, güya AK Parti’yi savunduğunu sanan medya mensupları, ‘Erdoğan’dan başka kimse çalışmıyor’ propagandasıyla bu erozyonu daha da arttırdı" ifadesini kullandı.

"ACISINI AK PARTİ'DEN ÇIKARACAKLAR"



İl başkanlarını, belediye başkanlarını görevden alarak, kan kaybının sorumlusu olarak AK Parti'nin gösterildiğini belirten Öztürk, "AK Parti’nin geleceğini de tehlikeye atıyor bu anlayış" dedi. Bu durumun sandığa yansımasını değerlendiren Öztürk, "Benim tahminim, insanlar Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a oy verirken, rahatsız oldukları her konunun acısını parlamento seçiminde AK Parti’den çıkarabilir AK Parti tabanında bu eğilimi görüyorum. Bu kadar kısa süre içinde AK Parti’nin düşen marka değerini yükseltebilirler mi bilemiyorum. Ancak en azından seçim kampanyasında buna dikkat etmek lazım" diyerek yazısının devamında şu ifadeleri kullandı: